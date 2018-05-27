Флорида — рай для відпочинку

Із субтропічного раю Флорида-Кіс до безлюдних пляжів острова Амелія, Флорида пропонує нескінченну кількість пригод, шикарні готелі, безтурботні пляжі і вишукану кухню.

Гід сонячними штатами

Оточена чистою блакитною водою Атлантичного океану і смарагдово-зеленими хвилями Мексиканської затоки, Флорида є одним з найбільш відвідуваних штатів у Америці. Неважливо, новачок ви чи досвідчений турист, шанс відвідати сонячні штати — це унікальний досвід, що створить незабутні враження про ваші пригоди. Флорида — це штат райського відпочинку з шаленою енергією нічного життя та спокоєм і розслабленістю на березі моря.

На сторінках соціальних мереж нерідко з’являються фотографії сонячної Флориди з високими пальмами і кришталево чистою водою. Але окрім дивовижної природи, Флорида славиться смачною місцевою кухнею, яка вирізняє її з поміж інших штатів. А щоб не пропустити все найцікавіше, можна замовити гіда, котрий відведе тебе у найрізноманітніші місця, про які навіть не написано в інтернеті.

Привітне Орландо та інші прибережні містечка

Як тільки ви приземлитеся в Орландо, ви відчуєте запах солоного океану та неймовірну спеку. І вам одразу захочеться пірнути в кришталево чисту воду океану. Тому готелі та будиночки для відпочинку розміщені біля пляжів, щоб ви не шукали шлях до океану занадто довго.

Орландо є улюбленим містом для сімей і подружніх пар, які шукають релаксу. У готелях вам запропонують розкішні спа-салони та масажні кабінети. Після процедур ви зможете насолодитися флоридським стейком на даху готелю.

Після відпочинку в спа-салонах можна поїхати до міста Сарасота, де ви побачите висококласні бутики світових брендів та химерні кафе на площі Санкт-Армандс, котрі часто порівнюють з Беверлі-Хілз. За декілька метрів від цієї жвавої вулиці знаходиться пляж Лідо з білим піском і бірюзовою водою.

За 2 години від Сарасоти розташувалося місто Нейплс. Його вважають одним з найрозкішніших місць в Сполучених Штатах з його романтичними готелями, полями для гольфу, чудовими ресторанами і тихими пляжами.

Флорида — це місто вибухової енергії, вуличної музики і мистецтва графіті на стінах. Тут ви зможете відвідати ресторанчики з всесвітньо відомими кухарями і насолодитися неперевершеними видами на пляж.

Усередині Палм-Біч

У декількох хвилинах їзди на північ від Маямі ви побачите Палм-Біч. Це прекрасне місце для тих, хто шукає дух Флориди у поєднанні зі старовинним гламуром Маямі, апетитними стравами і чудесними краєвидами природи.

З 38 унікальних міст і селищ, які складають 15 різних районів Флориди, Палм-Біч є ідеальним місцем для сімейного відпочинку та медового місяця. Всесвітньо відомий курорт Палм-Біч був створений в 1896 році Генрі М. Флаглером і став меккою висококласних бутиків, ресторанів, еклектичних клубів і морських пригод.

47 миль берегової лінії Палм-Біч відзначається спокійним океанським бризом, що дозволяє безперешкодно займатися різними видами спорту. Проводьте ваші дні, загоряючи, купаючись, ловлячи рибу і катаючись на водних лижах. Якщо ви хочете поближче познайомитися з природою Флориди, відвідайте Національний заповідник дикої природи, де ви знайдете рідкісні види рослин і тварин, дізнаєтесь історію штату.

Місцева кухня, як не дивно, притягує неймовірну кількість туристів. Тут ви знайдете більш ніж 2000 різноманітних ресторанів: від затишних кафетеріїв з елітним обслуговуванням до дивакуватих ресторанів з еко-продуктами, котрі привозять фермери з сусідніх міст.

Знаменитий шеф-кухар у Флориді Клей Конлей рекомендує відправитися за свіжими продуктами у «Грін маркет» у центрі міста. Для пізнього сніданку чудово підійде кафе «Боулуд» з вишуканим меню або індійський ресторан «Пелікан», що на березі річки Ворс. Щоб насолодитися смачним обідом, відправляйтеся до ресторану «Чотири сезони». Ну а для вечері можна купити продуктів на Східному продовольчому ринку Флориди чи відвідати ресторани «Авокадо гриль» і «Ла Сірена».

У пошуках Форт-Лодердейла

Зі своїми пляжами, відмінними ресторанами, казковими торговельними комплексами та п’ятизірковими готелями Форт-Лодердейл є ідеальним місцем для відпочинку. Форт-Лодердейл ще називають «Американською Венецією». У цьому курортному місті ви зможете проїхатися на гондолі уздовж химерних каналів району та пройтися по розкішних магазинах сувенірів. Безпосередня близькість Форт-Лодердейла до Атлантичного океану, прекрасна природа, різноманітний підводний світ і зручні природні бухти роблять це місто популярним для занять парусним спортом.

Високий рівень яхтової інфраструктури сприяв тому, що це місце стало центром проведення всесвітньо відомого параду яхт – Міжнародного корабельного шоу.

Любителям мистецтва пропонують відвідати Художній музей, в якому зібрані більш ніж 6000 творів мистецтва з усього світу та Будинок-музей Бонні, створений відомим художником Фредеріком Бартлеттом. Найкращі бродвейські постановки, балетні вистави та музичні концерти ви зможете побачити в Мистецькому центрі «Бровада». Увечері можна насолодитися музикою у клубі «Блу Джинс Блюз», а спробувати місцеві закуски можна у «Флоридському ресторані».

Великий Форт-Лодердейл вміщує в себе прекрасні піщані пляжі, шум прибою, рибацькі причали та літні ресторанчики. Курортне містечко пропонує різноманітні види водного спорту : від дайвінгу і катання на водних лижах до греблі та серфінгу.

Своєю красою вражає пустеля Еверглейдс. Унікальна субтропічна екосистема, в якій водяться алігатори, хижі птахи, а також різні види диких тварин. Також ви можете політати на вертольоті, щоб з висоти пташиного польоту розгледіти красу міста. Форт-Лодердейл пропонує безліч пригод і розваг, які назавжди залишаться у вашій пам’яті.

Досліджуємо голлівудські пляжі

Голівудський пляж — чудове місце для тих, хто хоче втекти від зовнішнього світу і насолодитися райським відпочинком. Розташоване в південній частині Великого Форт-Лодердейлу, це химерне місто може похвалитися чудовими білими піщаними пляжами, архітектурою в стилі арт-деко і ринком фермерських продуктів, котрий дуже популярний серед туристів. На березі океану розташована набережна, яка є ідеальним місцем для прогулянок, бігу підтюпцем, катання на роликових ковзанах і велосипедних прогулянок.

Місцеві готелі, збудовані у стилі Голівуду, пропонують для своїх гостей розкішні номери-люкс, ресторани, сотні настільних ігор і більш ніж 2000 ігрових автоматів. До того ж, всі охочі можуть відвідати спа-центри чи позасмагати біля басейну. Для гурманів у готелях працюють коктейль-бари, люксові ресторани та японські кафе.

Флорида-Кіс

Флорида-Кіс є раєм для відпочинку творчих особистостей. Тут часто відпочивали і творили відомі художники та письменники. Довгий час на Флорида-Кіс жив знаменитий письменник Ернест Хемінгуей. Особливе місце на архіпелазі займає маяк Кі-Уест — нині музей, який люблять відвідувати туристи.

Архіпелаг складається приблизно з 1700 островів і рифів. Цей архіпелаг називають національним морським Святилищем, де безперервний риф в континентальній частині США представляє різноманітні види коралів та морських мешканців.

Тут можна побачити популяції тварин, які на інших континентах і островах давно зникли. Особливо цікаві морські коники — підвиди білохвостих оленів, які охороняються державою.

Флорида-Кіс також славиться масою природних парків. Серед них найвідомішим є Драй-Тортугас. Цей парк знаходиться на однойменному острові і дістатися до нього можна тільки на катері. Тут заборонено ловити риб, тварин і черепах.

Тут же знаходиться столиця рибальства — Ісламорада, де рибалки змагаються у виловлюванні найрідкісніших екземплярів риб на швидкість. Усю здобич вони відправляють у місцеві ресторани, де ви зможете спробувати свіжозловлений ділекатес.

Флорида-Кіс ідеально підходить для сімейного відпочинку. Адже тут працює Центр досліджень дельфінів, де ви зможете не лише дізнатися всю інформацію про цих розумних морських мешканців, але й поплавати з ними в басейні.

На цих чарівних островах ви знайдете історичні пам’ятки, тінисті вулички з пальмами, сучасні галереї та ресторани із кухнями усього світу.

Якщо ви бажаєте розслаблюючої атмосфери, любите рибалку чи дайвінг, або шанувальник творчості Хемінгуея, прямуйте до Флориди-Кіс.

На березі Амелія-Айленд

Амелія-Айленд — це незайманий оазис, де океанські бризки і прозора вода заворожують туристів.

Острів розташований на крайньому північному сході штату Флорида, приблизно в 50 кілометрах від Джексонвіля. Біля берегів Амелія-Айленда можна зустріти дельфінів, ламантинів, а також зникаючі види китів.

Острів біля атлантичного узбережжя США славиться чарівним портом, пишними вічнозеленими лісами, а також гольф-клубами світового класу та чарівними ресторанами вздовж берегової лінії. Амелія-Айленд став традиційним місцем проведення фестивалів. Серед них Джазовий фестиваль Амелія-Айленд, Фестиваль креветок, камерної музики та благодійна виставка класичних автомобілів, яка проводиться на полях для гольфу.

Насолоджуйтесь кінними прогулянками по історичному центру міста, приєднуйтеся до захоплюючої річкової екскурсії або спробуйте поплавати на байдарках, досліджуючи різноманітні острови.

Флорида — чудове місце не лише для відпочинку всією сім’єю, але й для занять водними видами спорту, відвідування цікавих галерей і музеїв та вивчення нових видів диких тварин.

Зверук Марія