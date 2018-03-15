Фотобанки: що, де, коли?

Людина жива, допоки жива про неї пам’ять. Так і з фотографією – вона вічна, допоки нею захоплюються. А для того, аби захоплювалося нею якомога більше людей, а отже й існувала вона якомога довше, чимало фотографів, професіоналів і аматорів, вдаються до послуг фотобанків. Крім того, фотобанки ще й приносять прибуток.

Зараз досить популярним став такий тип заробітку, як продаж фотографій на так званих фотостоках (фотобанках).

Фотобанк – це агенція з купівлі-продажу фотографій. Вони продають не самі зображення, а ліцензії на їх використання. І продавати ці ліцензії вони можуть незліченну кількість разів. Такі організації виступають посередниками між фотографами і покупцями, якими часто є найрізноманітніші видавництва, рекламні агенції та веб-сайти. Клієнтами фотостоків стають численні дизайнери, поліграфісти та редактори. Окрім них, зображення на теренах фотобанку може знайти і придбати кожен, у кого є доступ до мережі Інтернет.

Світовий попит на зображення з кожним роком збільшується. Все більша кількість видавництв вдаються до купівлі якісних зображень через мережу Інтернет, воліючи відмовитися від послуг фотографа. А для фотографа фотобанки, безумовно, привабливі з точки зору бізнесу. Такий собі пасивний тип заробітку. До того ж, навіть якщо фотограф припинить поповнювати свою базу новими працями, старі популярні фотознімки будуть продовжувати продаватися і приносити прибуток.

Фотостоки надають майданчик для продажу своїх робіт не тільки фотографам, а й ілюстраторам, бо, окрім світлин, більшість великих фотобанків пропонують до придбання векторні зображення, ілюстрації та відеоролики. Векторне зображення – це зображення, створене за допомогою комп’ютерної графіки, яке не втрачає свою якість у разі зміни його масштабів.

Основними постачальниками контенту можуть бути як професіонали, так і аматори. Головне, щоб зображення відповідали вимогам: були якісні та мали великий розмір. Але, крім цього, є ще низка вимог. Навіть не вимог, а, швидше, рекомендацій.

«Фотобанки вибагливі до якості знімків. Тому головна вимога – це технічна якість. Намагатися просунути неякісну фотографію – марна трата часу. Також знімки повинні бути актуальні, не мати ніяких впізнаваних написів і логотипів. Зазвичай це стандартні зображення, які можна побачити практично скрізь (на рекламі, у статтях тощо): люди різних професій і з різними емоціями, квіти, натюрморти, пейзажі, різна техніка, горнятка кави, солодощі, тварини та багато іншого», — розповідає фотограф Анна Гольцберг.

В епоху Інтернету, подібних організацій з’являється, як грибів після дощу. І кожен фотобанк диктує свої правила і критерії відбору. Їх слід дотримуватися, аби фотографії користувались попитом і приносили прибуток. Наприклад, як правило, художня фотозйомка не буде настільки популярна, як фотознімки комерційної концепції. Крім того, користуватимуться попитом гастрономічні фотографії, сімейні, а також такі, що пропагують здоровий спосіб життя. Користувачам не потрібні знімки, які цікавлять лише фотографа або коло його спілкування.

Фотобанки бувають двох типів: макростоки і мікростоки.

Макростоки – великі міжнародні банки фотографій. Такий тип банків розрахований, в основному, на фотографів-професіоналів. Ціни на зображення можуть сягати від десятків і до сотень доларів, але продажі відбуваються відносно рідко.

Мікростоки ж більш популярні. Вони менші за масштабами своєї діяльності, розраховані не тільки на професіоналів, а й на аматорів і ціни тут значно менші. Важливо пам’ятати, що захмарних сум очікувати не варто. Вартість фотографії може коливатися в широких межах – від декількох центів до кількох доларів. Ці банки фотографій відрізняються невисокою ціною на зображення, але компенсують це великою кількістю продажу. Ціна залежить не тільки від якості та розміру фотографій, але і від популярності самого фотобанку. Автор фотографії отримує від 20 до 70% з кожного продажу. Решта ж відсотків надходять «у кишені» фотобанку за свої послуги.

Більшість фотобанків мають широку базу фотографій. Крім того, фотографи та ілюстратори можуть співпрацювати з кількома фотобанками одночасно. Таку можливість дає ліцензія Royalty Free – вид ліцензії, за якої фотографія може продаватися необмежену кількість разів. При збуті фотографії всі права на зображення залишаються у автора, як і раніше. Це виправдовує і досить низьку вартість фотографій. Також існує такий вид ліцензії, як Extended Royalty Free License. Від попереднього виду він відрізняється тим, що дозволяє купувати зображення з використанням його в комерційних цілях. Тобто, під час виробництва товарів, наданні послуг і так далі.

У співпраці з фотобанками немає нічого складного, але, як і в будь-якій роботі, є свої особливості.

4 «підводні камені» фотобанку:

1. Жорстокий відбір

Ви можете бути популярним фотографом. Вас може знати кожен РАГС України. Але якщо концепція ваших фотографій, а також їх якість не відповідають вимогам фотобанку – ваші шанси на успіх зводяться нанівець.

2. Реліз моделі

Без офіційної згоди моделі на використання фотографій, у створенні яких вона брала безпосередню участь, фотобанк приймати вашу роботу не буде.

3. Система оплати

Більшість фотобанків виплачують дохід тільки по отриманню певної суми на ваш рахунок. Допоки цю суму ви не накопичили, зняти гроші у вас немає можливості.

4. Документи

Багато фотобанків не готові розпочати співпрацю без реєстрації з використанням ваших документів.

Якщо вас зацікавила можливість продавати власні фотознімки або ж купувати фотографії та ілюстрації інших користувачів, пропонуємо вашій увазі список найпопулярніших фотобанків на просторах Інтернету.

Топ-5 фотобанків:

1. Shutterstock

Цей фотобанк заснований у 2003 році у Нью-Йорку. Завдяки тому, що зараз він є одним з найпопулярніших серед усіх фотобанків, рівень продажу зображень у нього достатньо високий. Банк має широку аудиторію, як серед покупців, так і серед «продавців». Цей фотобанк співпрацює з клієнтами на основі передплати за різними схемами. Офіційний сайт підтримує 10 мов, серед них і російська. Але з такими бездоганними характеристиками, вже сам Бог велів, щось, та має бути не так. А саме – жорстокий відбір може зруйнувати тендітні мрії митців. При реєстрації на цьому ресурсі фотографу потрібно пройти іспит на десять його фоторобіт. Ті, хто випробували долю, але випробування це було не найуспішнішим, можуть спробувати ще раз через деякий час.

2. iStock

Це веб-сайт з продажу зображень, мультимедійних матеріалів та дизайнерських елементів. Історія його починається у травні 2000-го року. Відбір тут відбувається за прикладами трьох кращих робіт. Istock пропонує два види ліцензій: стандартна ліцензія, яка видається практично на всі матеріали і файли, а також п’ять видів розширених ліцензій, які надають більше свободи у використанні придбаних матеріалів. Крім цього, фотобанк пропонує привабливу програму ексклюзивності для успішних «співробітників», при якій автор отримує до 45% від отриманого фотобанком прибутку, але на цих умовах погоджується не співпрацювати з іншими агенціями на умовах роялті-фрі. Докладніше ви можете ознайомитися на сайті.

3. Fotolia

Не менш цікавий і цей фотобанк. При реєстрації користувачам не потрібно проходити іспит, але при цьому рівень продажу відзначається відносно невисокий. Реєстрація проходить безкоштовно. Завантажені на фотобанк праці починають продаватися не відразу – потрібно, щоб пройшов певний проміжок часу.

4. Depositphotos

Ця організація заснована нещодавно – у 2009 році у Флориді. Однак мікросток вже встиг набути популярності, незважаючи на велику кількість конкурентів. Фотобанк співпрацює з авторами з 192 країн. Реєстрація безкоштовна, але з іспитом на п’ять зображень, який можна назвати досить формальним. Всі завантажені файли проходять перевірку до того, як виставлятися на продаж. Окрім цього, фотобанк має спеціальні програми стимулювання, у яких можуть взяти участь не всі охочі. Насамперед потрібно отримати згоду від екзаменатора. А надалі банк платить 10 центів за кожну фотографію, прийняту для продажу, аж до 500 фотографій.

Вимоги до фотографій:

• Фотографії повинні бути в JPEG/JPG форматі з колірною моделлю RGB;

• Мінімальна роздільна здатність – 3,8 МП (2400х1600 пікселів);

• Фотографії не повинні перевищувати 50 мегабайт за своїм розміром.

5. Dreamstime

Ще один з мікростоків, які користуються популярністю серед фотографів та ілюстраторів. У березні 2013 року Dreamstime мав більш ніж 16 мільйонів зображень від 150,000 учасників і понад 5,7 млн. користувачів. При реєстрації на цьому фотобанку іспиту немає і документів не вимагають, але до якості робіт вимоги високі. Окрім цього, щомісяця агенція проводить конкурс-завдання. Автори, у яких є не менше 50 зображень, мають змогу завантажити свою роботу на конкурс. На рахунок фотобанк переводить суму не менше, ніж 100 доларів. Для того, щоб сума накопичилася швидко, досить зрозуміти головне правило будь-якого фотобанку: чим частіше фотографія продається, тим більший прибуток вона приносить.

Варто вдаватися до послуг фотобанків чи ні – цілком ваше рішення. Але важливо пам’ятати, що фотобанки є не тільки джерелом прибутку (що, безумовно, важливо), а й своєрідною школою мистецтва, яка вказує, в якому напрямку рухатися і до чого прагнути. А немає межі досконалості, чи не так?

Тетяна Великород