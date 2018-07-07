Фотограф: 8 літер та одне захоплення

Камера-обскура, дагеротипія, «Leica» та «Зенит». Які асоціації у вас викликають ці слова? У сучасному світі фотографія набула надзвичайно широкого поширення. До вашої уваги найкоротше про найголовніше.

Історія фотографії

Ні для кого не секрет, що до появи фотографії місію «збереження спогадів» виконувало образотворче мистецтво, але через досить дорогий та тривалий процес цей метод не можна було назвати вдалим. Згодом людство винайшло камеру-обскуру. Це герметичний ящик у бюджетному варіанті або ж темна кімната без вікон. На одній зі стін є отвір, через який проникає світло, досягаючи іншої стінки. Людина побачить проекцію зображення, але в перевернутому вигляді.

Поступово камера-обскура почала розвиватися разом з оптичними приладами. Наприклад, з появою двовипуклої лінзи камера зменшилася у розмірах. Але така камера не дозволяла отримувати знімок. Перемальовувати зображення повинен був художник.

Повноцінні експерименти з фотографією розпочалися на початку ХІХ ст. Батьком цього мистецтва можна вважати Жозефа Ньєпса. Для отримання зображення він використовував папір, просякнутий сирійським асфальтом. Але щоб зробити таке фото, потрібно було чекати близько 8 годин.

Луї Жак Дагер в 1835 році випадково виявив, що картинка швидше з’являється під впливом ртутних випарів. Час експозиції фото скоротився до 1 хвилини після того, як англієць Джон Годард почав обробляти пластинки бромом та парами хлору. Тоді стає популярним жанр портретного фото.

Наступним кроком можна вважати калотипію та дагеротипію. Калотипія стала запатентованим способом виготовлення фото, який винайшов Вільям Тальбот. Вона полягала в проявленні знімків у спеціальному розчині та дозволяла робити кілька копій однієї фотографії. Дагеротипія не могла робити кілька копій, але завдяки спеціальним лінзам зображення було більш об’ємним.

У ХХ столітті мистецтво фотографії розвивалося вже не так швидко. Натомість можна констатувати стрімкий розвиток фототехніки. Хоча головним відкриттям ХХ століття стала поява кольорових зображень. Однією з популярних і перших фірм вважається німецький бренд Leica. Згодом розпочалося суперництво між Nikon та Canon. Популярними також стали російські фотоапарати «Зоркий», «Зенит» і «Смена».

Ще одним суттєвим проривом стало винайдення цифрової фотографії та цифрових фотоапаратів. Найпершу модель випустила компанія Sony в 1981 році. Зараз темп життя стає швидшим і фотокамерами користуються або фотожурналісти, або професійні фотографи. Для повсякденного життя більшість частіше за все обирає смартфон, планшет чи веб-камеру.

Визначні фотографи

Хоча фотографія вважається одним з демократичних жанрів, де кожен є митцем, існують люди, прізвища яких асоціюються з професіоналізмом і певними досягненнями. Перед вами лише незначна добірка:

Звання першовідкривача варто віддати Роджеру Фентону, який став відомим завдяки репортажним фотографіям з Кримської війни в ХІХ столітті. Юсуф Карш – фотограф із Канади, який мав вірменське коріння. Спеціалізувався на портретному фото. Серед його героїв можна виокремити президентів США, прем’єр-міністрів Великобританії, радянських лідерів, а також Альберта Ейнштейна, Ернеста Хемінгвея, Пабло Пікассо, Бернарда Шоу. Доротея Ланж – ще один американський фотограф та фотожурналіст. Її фото переважно чорно-білі та розповідають про простих американців, які потрапили у скрутне становище. Одна з її фотографій стала символом Великої Депресії в США. Брайан Даффі – англійський фотограф, перед камерою якого найчастіше позували зірки: Джон Ленон, Пол Маккартні, Девід Боуї. У свій час він назвав фотографію мертвою. Джеррі Уелсман – теоретик мистецтва фотографії та викладач. Став відомим завдяки створенню сюрреалістичних колажів. Навіть у ХХІ столітті не зраджує власній техніці і створює світлини без Photoshop. Анну-Лу Лейбовіц можна вважати одним з найвідоміших фотографів ХХІ століття. ЇЇ роботи друкуються переважно в Vogue, Vanity Fair, New Yorker і Rolling Stone. Завдяки її об’єктиву популярними стали зрілі обличчя, зморшки, целюліт та недовершеність форм. Грегорі Колберт зображує взаємозв’язки між людиною та природою. За 13 років він здійснив 33 експедиції в найбільш екзотичні місця планети, включаючи Індію, Бірму, Шрі-Ланку, Єгипет, Домініку, Ефіопію, Кенію, Тонгу, Намібію та Антарктику. На більшості його фото зображена гармонія та порозуміння між людиною та природою. Стів Маккарі – автор одного з найпопулярніших фото у світі – «Афганської дівчинки». Незважаючи на освіту в області театрального мистецтва, з середини 70-х років ХХ ст. зацікавився фотографією та зараз є одним найвідоміших фотожурналістів Америки. Чарльза О‘Реара більшість знають як автора відомої заставки Windows XP. Але він також фотографував для «National Geographic». Починав свою кар’єру фотографуючи для організації виноробів «Napa Valley». У цьому напрямку продовжує і зараз. Кевін Картер отримав Пулітцерівську премію за світлини голоду в Судані. Працював фотографом для «Reuters» та «Sygma Photo NY», більд-редактором «The Guardian».

Фотожурналістика

Фотожурналістика – це один із різновидів журналістики, покликаний розповісти історію або подію правдиво та ілюстративно. Фотограф може працювати фрілансером, а може бути у штаті якоїсь редакції. На сьогодні найбільше фото потребують інформаційні агентства.

До основних жанрів відносять портрет (постановочний чи репортажний), фотозамітку, фотозамальовку, фоторепортаж і фотонарис. Фотожурналіст повинен іти в ногу з часом, просто зробити фото вже замало. Потрібно вивчати правила ведення соціальних мереж, блогів. Навички знімання відео теж будуть доречними. Світ впевнено крокує до конвергентності – часу, коли одна людина може зробити все.

Важливо, що у фотожурналістиці майже повністю заборонена обробка. Певного загострення уваги до проблеми можна досягти за допомогою показу емоцій на фото та створення шарів – більш повного показу предметів, які допомагають краще зрозуміти контекст.

Ксенія Литвин, головний редактор журналу «Я, студент»:

«Фотографія у друкованому виданні є такою ж інформацією, як і текст статті чи інтерв’ю. Одна з основних функцій фотографії – проілюструвати матеріал, доповнити його. Загалом фотографія грає допоміжну роль у розміщенні матеріалу на шпальті, однак вона може бути і головною, коли картинка є важливішою за текст. Кожне видання має свою стилістику, згідно з якою використовує ту чи іншу кількість фотографій або надає перевагу фотографіям певного жанру. Подієві фото – динамічні. Вони одразу дозволяють зрозуміти проблему чи тему, про яку йдеться у статті. Такі фотографії, як правило, мають свій центр, до якого приковується увага читача. Комерційні та мистецькі фото більш статичні. Вони орієнтовані на естетику, глибоке візуальне сприйняття, можуть налаштовувати читача на потрібний лад».

Instagram

Ще одним чи то різновидом, чи то кроком вперед для фотографії став розвиток нових каналів комунікації. Ділитися фото може кожен охочий в будь-яких соціальних мережах, але існує спеціальний додаток для публікації фото та відео – «Instagram». Засновники Кевін Сістром та Майк Кригер спочатку розробили проект «Burbn» і вже потім переорієнтували його в «Instagram». Офіційною датою народження можна вважати 6 жовтня 2010 року, коли додаток з’явився магазині мобільних додатків App Store.

В 2012 році вийшла версія додатку для Android. У тому ж році компанія Facebook придбала цей додаток за 1 млрд. євро. Соціальна мережа стала не лише одним зі способів самовираження, але й інструментом для реклами бізнесу та мистецькою платформою.

Одними з найпопулярніших напрямків ведення профілів є кохання (за тегами «Follow me»), мода, люди (популярними стали фото, де автор замість облич розміщує якийсь предмет), подорожі та їжа. Їжа є чи не найпопулярнішим різновидом після «селфі» – фотографії самого себе на фронтальну камеру телефону.

Невідомо, які тенденції будуть через кілька років, але зараз майже кожен виражає емоції за допомогою фото. Так, фотографія вже перестала бути тільки мистецтвом чи професією, це стало повноцінним способом самовираження. А коли ви останній раз брати до рук камеру?

Інна Левченко