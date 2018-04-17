Гаманець чи життя: як не дозволити косметологу вас скалічити

Цією статтею я нікого не закликаю повністю відмовитися від косметичних процедур та припинити догляд за власною зовнішністю. Однак несумлінні лікарі часто спрямовують косметичні процедури для комерційної вигоди, а не для ефективного результату. Тому ми з вами спробуємо розібратися у калейдоскопі послуг сучасної косметологічної індустрії та зрозуміти, що з цього дійсно корисне та дієве, а що може виснажити гаманець та завдати здоров’ю непоправної шкоди. Пам’ятаймо, що здоров’я у нас одне.

Наші красиві пращури

І чоловіки, і жінки століттями мудрували над своїм зовнішнім виглядом, піддавали себе “тортурам”, свідомо погоджувалися на незручності, аби тільки подобатися собі та всім довкола. Над фанатичними стараннями жінок в історії бути красивими кепкують давно і завзято, але ж і чоловіча косметика існувала завжди. Як би дивно не звучало це твердження, але історія доводить його. У Стародавньому Китаї доглянуті чоловічі руки були показником його приналежності до кола багатіїв. Нігті вкривали натуральними барвниками з воску, яєчного білку і желатину, а потім носили на пальцях спеціальні ковпачки із коштовних металів, щоб зберегти цю красу якомога довше.

Чоловіки стародавнього Єгипту також не нудьгували, але там процедури для обличчя та тіла вважалися привілеєм чоловіків-жерців. Вони постійно милися, мастили шкіру мазями і маслами на основі цілющих рослин.

Мужні римські воїни теж були не без комплексів – вони вважали негідним мати волосся на тілі, тому здійснювали процедуру епіляції у бані за допомогою пінцету. Важко уявити, якою ж болючою була ця процедура!

За бритву для гоління стародавні люди мали собі раковину м’якуна, зуб акули чи гострий камінець. Пізніше, у Стародавній Греції почали виготовлять леза із бронзи, міді та золота.

Косметологічні збочення

Нарощування нігтів гелем, покриття Shellac, турбосолярій, стрижка гарячими ножицями, нарощування вій, камуфлювання чоловічої сивини, лазерне видалення судин і пігментних плям – чи не щодня в арсеналі салонів краси з’являються нові фантастичні послуги. Вони такі різні, що новачку в цій області легко розгубитися.

Викликають підозри численні скарги, ба навіть судові діла після невдалих процедур. Ось чим майорять жіночі форуми і сайти. Такі випадки не поодинокі:

«Дівчатка! Мені 21 рік, шкіра − не сказала б, що проблемна. Перед початком літа вирішила привести себе до ладу. Вперше в житті пішла до косметолога на чистку. Загалом, чистку мені зробили, маску нанесли і запросили потім на пілінг обличчя. Сказали, мовляв, дорогенька, Вам би шкіру вирівняти треба. На гладкість шкіри ніколи не скаржилася, взагалі, чи це треба в 21 рік?!

І ще питання: після цього косметолога вже тиждень ходжу вся в червоних плямках і з прищами на підборідді, і ще шкіра біля носа лущиться, і на лобі, і на підборідді .

Це взагалі нормальне явище?»

Ця панянка з червоними плямками і прищами дуже правильно поставила питання: а й справді, чи потрібні юній дівчині зі здоровою шкірою обличчя хоч якісь косметичні втручання? Із цим питанням нам допомогла розібратися лікар-дермокосметолог Ольга Лукіна:

«Будь-яке косметичне втручання можна вважати потенційно шкідливим, якщо не дотримуватись протипоказань, немає достатнього досвіду, немає знань анатомії шкіри. Найпоширенішою скаргою пацієнта на роботу фахівця є скарга на наслідки проведення косметологічної чистки. Першою причиною є відсутність практичного досвіду і комплексного підходу, друга причина, коли фахівець не прокоментував заздалегідь можливість появи тимчасового дискомфорту на шкірі після чистки. Наприклад, при особливих станах вугрової висипки чистка пов’язана із загостренням перебігу захворювання. У таких випадках додатково призначається зовнішнє лікування для усунення запалення і профілактики приєднання інфекції».

Небезпеки на шляху до бездоганності

1. Інфекції

Вірусом гепатиту можна заразитися в будь-якому салоні краси, якщо майстри несумлінно виконують правила обробки косметичних інструментів. Медики кажуть, що довести в суді факт зараження гепатитом саме в салоні краси практично неможливо: важко відновити причинно-наслідковий зв’язок. Те саме стосується тату-салонів та стоматологічних клінік. Однією з небезпечних процедур є манікюр і педикюр. Навіть за умови, що інструменти повністю стерильні, фахівці рекомендують уникати обрізання кутикули. Як розповідають американські косметологи, кутикула − це захисна частина нігтя, яка сприяє тому, щоб інфекція не потрапляла в основу нігтів. Замість обрізання просто відсуньте її. Чи не найнебезпечнішим є видалення лакового покриття, гелю та акрилу, адже найчастіше засоби для змивання містять токсичні речовини.

2. Рак

Доведено, що ультрафіолет необхідний для забезпечення багатьох життєвих процесів в нашому організмі: синтезу вітамінів, антистресової стійкості, підтримки бадьорості та гарного настрою.

Однак занадто активний вплив навіть спеціально відфільтрованих променів сучасних соляріїв може стати пусковим механізмом у розвитку раку шкіри. Тому обов’язково проконсультуйтеся з дерматологом перед відвідуванням солярію і дотримуйтеся його рекомендацій у визначенні дози опромінення.

3. Механічні пошкодження та їхні наслідки

Після педикюру на шкірі можуть утворитися мікротріщини, які сприяють проникненню інфекції. Також, після епіляції воском зростає ризик занесення бактерій до подразненої шкіри. Так механічні пошкодження провокують посилення дійсних шкірних захворювань, таких як дерматити.

ЗМІ часто енергійно обговорюють усі помилки пластичних хирургів, адже їх безперешкодно можна побачити на прикладі заможних і відомих мешканців нашої планети. Майже всі «зірки» не соромляться розповісти такі історії з екрану телевізора чи зі сторінок журналів.

У минулі роки водилася модна омолоджувальна процедура дермаброзія, при всьому цьому вона часто завершувалась не дуже успішно − у пацієнток на обличчі залишалися опіки і рубці, а час від часу шкіра навіть атрофувалась. Інша модна процедура минулих років − підтяжка за допомогою золотих ниток − також завдавала незручність майже всім пацієнткам, адже в деяких випадках ці нитки пересувалися вгору, і їх можна було побачити.

Зараз на піку популярності серед пацієнтів косметологів ін’єкції ботокса. Ця речовина здатна паралізувати мімічні м’язи і позбавити зморшок. Сам ботокс заборонений до вживання в косметології (але це не заважає продовжувати енергійно його застосовувати), але в індустрії краси скоро відшукали метод обійти цю заборону − почали енергійно розробляти менш отруйні засоби з таким же ефектом.

Кривдники в білих халатах

Що вже казати про непрофесійність багатьох сучасних косметологів? Де взяти гарантії того, що вам, наприклад, процедуру шугарингу (епіляції цукровим розчином) не проводить якийсь пройдисвіт?

Задля того, щоб отримати право здійснювати косметичні процедури (навіть такі банальні, як чистка шкіри обличчя), лікар має пройти довгий тернистий шлях повноцінної медичної освіти, попоходити по шкірним диспансерам і полікувати хворих на рак шкіри чи то пак гепатити. Звісно, не всі обирають таку тужливу долю, а влаштовуються в салони по знайомству чи завдяки халатності тамтешнього керівництва.

Так «майстри» втручаються в здорову, в принципі, шкіру задля наживи, наносять опіки під час лазерних епіляцій, заманюють клієнта модними слівцями, знижками, що потім виявляються всього лише маркетинговими прийомами чи просто намащують шкіру звичайним дешевим кремом, але продають його за завищеною ціною.

Аби запобігти таким неприємностям, варто звертатися лише до перевірених часом майстрів краси та не покладати аж надто великих сподівань на косметологію як таку, − врешті-решт, організмові властиве старіння та тимчасові неприємності (як от вугрове висипання на обличчі жінок під час передменструального синдрому або ж сезонне погіршення стану шкірі та волосся, що відбувається зазвичай навесні).

Вихід із ситуації

Не можна стати красунчиком, якщо вкладаєш великі гроші у салони краси, але продовжуєш труїти організм шкідливими звичками, нічними клубами, постійним нервовим напруженням. Цю думку підтримує лікар-дермокосметолог Ольга Євгеніївна Лукіна. Вона впевнена:

«Здорова шкіра − дзеркало здоров’я всього організму. А здоровий організм може бути тільки при дотриманні простих правил здорового способу життя. Жоден крем не надасть стільки кисню шкірі, скільки цьому посприяє активна прогулянка на свіжому повітрі, жодна мазь не збагатить вітамінами так, як харчування, багате на рослинну їжу. Жоден засіб не відновить втомлені клітини так, як повноцінний 8-10-годинний сон. А найпростіші косметичні процедури допоможуть довше залишатися шкірі молодою і красивою. Тому я рекомендую здоровий спосіб життя в першу чергу. Лімфодренажний масаж обличчя − найприємніша розслаблююча процедура, максимально корисна і без побічних проблем. Ефект відпочинку після моря, коли шкіра світиться і стає пружною, зникають набряки, тіні під очима, з’являється здоровий рум’янець, а на дотик шкіра гладка і оксамитова. Плюс чудовий настрій і релакс».

Марина Шапка