Гельсінкі: що? де? коли?

Куди помандрувати влітку? Можна поїхати на південь, лежати на гамірному пляжі з купою людей, мучитися від жаркої погоди, згоріти на сонці… А можна втекти від нестерпної спеки ― наприклад, до чудового північного міста Гельсінкі. Насолоджуючись прохолодою, гуляти мальовничими місцями і пізнавати нове ― альтернативний літній відпочинок нічим не гірший за традиційний. А свіже морське повітря є і тут!

1550 року на березі Фінської затоки Балтійського моря король Швеції Густав Васа заснував місто, що згодом стане столицею Фінляндії. Воно займає близько 715 км2 ― майже як Київ. Місту належить більше трьохсот мальовничих островів.

Хоча Гельсінкі і є діловим та культурним центром країни, його населення не дотягує і до мільйона. Воно становить усього 600 тисяч людей. Мабуть, саме тому це місто надзвичайно спокійне, затишне та безпечне. Хоч і для охочих “пошуміти” тут є чимало розваг.

Щороку численні міжнародні видання вносять Гельсінкі до рейтингу міст, які варто відвідати хоча б раз в житті. Гельсінкі дає гостям нагоду поринути у справжню фінську історію та культуру. І ви зрозумієте чому.

Що подивитися?

Найвідоміші пам’ятки

1. Фортеця Свеаборг. Збудована 1748 року як потужне морське укріплення міста. Це – одна з найбільших у світі фортець на воді. На її території є безліч музеїв та експозицій, тут постійно проводять усілякі заходи.

Адреса: Suomenlinna C74, Helsinki.

2. Церква Темппеліаукіо. Ще одна пам’ятка міста. Цікаво, що церква стоїть на скелі. Коли її зводили, скелі підірвали й накрили куполом. Навіть досвідченого мандрівника будівля здивує чарівним зовнішнім виглядом, оптичними ілюзіями всередині та приголомшливою акустикою.

Адреса: Lutherinkatu 3, Helsinki.

3. Кіасма. Це ― один з найпопулярніших музеїв сучасного мистецтва. Нагадує творчий майданчик з різними виставками, просторовими інсталяціями й авангардними новинками культури. Експозиції музею оновлюють майже щотижня.

Адреса: Mannerheiminaukio 2, Helsinki.

4. Sea Life. Величезний океанаріум, де над головами відвідувачів кружляє безліч морських мешканців: від дрібних коралових рибок до величезних хижих акул. Дивує не лише фауна цього центру, але й неймовірна флора. Тут її можна добре роздивитися зблизька.

Адреса: Tivolitie 10, Helsinki.

5. Національний природничо-науковий музей. Чудова нагода зануритися в життя Фінляндії від давніх часів до сьогодення. Унікальні експонати можуть розповісти все про культуру цієї дивовижної країни. Вони покажуть, чим живуть та жили фіни.

Адреса: Mannerheimintie 34, Helsinki.

Менш відомі, але не менш цікаві пам’ятки

1. Лінанмякі. На думку самих фін, це найкращий лунапарк у всій Скандинавії. У ньому ― колекція найцікавіших атракціонів, що приголомшують своїми розмірами та можливостями. Більше сорока видів розваг для хлопців та дівчат, дітей та дорослих.

Адреса: Tivolikuja 1, Helsinki.

2. Музей дизайну. Є одним із перших у своєму роді. Збудований ще в 1873-му архітектором Густавом Нюрстрем, музей проводить десятки виставок щороку. Тут експонати самі розкажуть, як народжувалися дизайнерські витвори і як їх створюють нині.

Адреса: Korkeavuorenkatu 23, Helsinki.

3. Каупаторі. Старовинний торговий майданчик, тихий у будні та надзвичайно гамірний у вихідні. Тут можна знайти що завгодно: безліч різних сувенірів, купу їжі, речі на всі випадки життя. Завсідники особливо радять придбати тутешні свіжих морепродуктів та риби.

Адреса: Kauppatori, Helsinki.

4. Зоопарк Коркеасаарі. Потрапляєш сюди ― і здається, що на одному острові зібрали цілий світ. Від різноманітністі флори й фауни перехоплює подих. Тут є рослини і тварини звідусіль: від Арктики до тропіків, від лісів Азії ― до Амазонії.

Адреса: Mustikkamaanpolku 12, Helsinki.

5. Зимовий сад. Тут ― більше двохсот видів рослин, які щороку дивують мешканців і гостей столиці. Особливо чарівна атмосфера панує взимку, коли з засніжених вулиць потрапляєш у святково прикрашений квітучий сад.

Адреса: Hammarskjöldintie 1, Helsinki.

Що скуштувати?

Природа наділила Фінляндію величезним розмаїттям риби, м’яса диких тварин, лісових ягід та грибів. Це і стало основними інгредієнтами національної кухні. Оригінальне поєднання різних видів м’яса, м’яса з рибою або навіть риби з молоком, безліч традиційних запіканок та борошняних виробів роблять цю кухню неповторною.

Фаст-фуд

На кожному кроці є заклад фінської мережі Hesburger ― аналога відомому всім McDonald’s. Працюють заклади Burger King, магазини-кафе Pick a Deli, один з найдавніших фаст-фудів ― Carrols і найвідоміший ― Grill. Також популярні буфи Chilli й Golden Rax. Якщо ж Ви бажаєте величезних порцій смачної фінської їжі ― ласкаво просимо в Kahvila Suomi!

Найкращі кафе: бюджетний варіант

Zetor. Затишний сільський ресторанчик у самому центрі міста зі смачною їжею та великими порціями.

Адреса: Mannerheinihtie 3-5, Helsinki.

Salve. Кафе із столітньою історією. Тут можна цілком поринути в романтичну морську атмосферу.

Адреса: Hietalahdenrauntu 11, Helsinki.

Ekberg. Найкращі кондитерські традиції Фінляндії, зібрані в одній майстерні солодощів. Заклад має також кав’ярню і бістро, де можна добре пообідати.

Адреса: Bulevardi 9, Helsinki.

Найкращі ресторани

George. Страви національної кухні найвищої якості.

Адреса: Kasarmikatu 17, Helsinki.

Chez Dominique. Якщо шукаєте високу кухню Скандинавії і Франції — вона тут. Найвишуканіший ресторан у столиці. Професійний сервіс, бездоганна якість і неймовірний смак.

Адреса: Rikhardinkatu 4, Helsinki.

Де переночувати?

Вдалий бюджетний варіант ― хостел

Stadion Hostel. Ввічливий персонал, абсолютна чистота, безкоштовний доступ до Інтернету. Розташований у самому центрі міста. Ціна за ніч – від 24 євро.

Адреса: Olympic Stadium, Pohjoinen Stadiontie 3 B, Helsinki.

CheapSleeep. Комфортний та недорогий хостел за десять хвилин їзди від центру. Вартість однієї ночівлі – від 20 євро.

Адреса: Sturenkatu 27, Helsinki.

Hostel Suomenlinna. Розташований на острові неподалік від морської фортеці та центру міста. Невеликий, але затишний і комфортний. Вартість ліжко-місця ― від 25 євро.

Адреса: Suomenlinna C 9, Helsinki.

Що комфортніше, то дорожче

Forenom Aparthotel Helsinki Herttoniemi. Розташований за 15 хвилин їзди від центру. Чудові умови для проживання, сучасні апартаменти й високий рівень обслуговування. Ціна ― від 43 євро за добу.

Адреса: Hitsaajankatu 12, Helsinki.

Hotel Sofia. З вікон ― чудовий краєвид Фінської затоки. Затишна атмосфера і якісне обслуговування. Безкоштовний інтернет і паркінг. Ціна – від 67 євро.

Адреса: Kallvikinniementie 35, Helsinki.

Найрозкішніші апартаменти

Radisson Blu Plaza Hotel. Найкращий готель у самому центрі міста. Номер підвищеного комфорту й чудовий сервіс. Гостям пропонують безкоштовний фітнес-центр та інтернет. Ціна за добу у стандартному номері ― від 190 євро. До вартості включено сніданок.

Адреса: Mikonkatu 23, Helsinki.

На чому їздити?

Обирайте, що Вам більше до смаку: автобус, трамвай, електропоїзд чи метро. Вартість проїзду всіма видами транспорту в місті фіксована. Якщо купуєте квиток в автоматі, вона складатиме 2.50 євро. Якщо платите водієві ― 3 євро. За нічний проїзд доведеться віддати аж 5 євро. Квиток діє протягом 65 хвилин.

Також можна скористатися послугами таксі. Початковий тариф ― від 6 до 9 євро. Далі ― за показниками лічильника: за один кілометр ― від 1.50 до 2.10 євро. Ціна залежить від пори доби.

Ще трохи важливої інформації

Зв’язок. Зателефонувати за кордон можна з телефонів-автоматів. Вони тут ― не рідкість. Автомати є в багатьох кіосках та громадських місцях.

Екстрені виклики. Поліцію, швидку, пожежників ― усі служби екстреної допомоги можна викликати безкоштовно за номером 112.

Валюта. Офіційна валюта Фінляндії — євро (EUR). Обміняти гроші в будні можна в будь-якому банку. Час роботи ― з восьмої ранку до третьої дня. Розжитися валютою можна і в обмінниках. Вони працюють довше і без вихідних.

Варто зауважити: перш ніж відвідати Фінляндію, кожен гість має ознайомитися з місцевими законами, правилами в’їзду-виїзду, умовами страховки. Поважайте культуру, традиції та пам’ятки цієї країни – і вона неодмінно віддячить Вам гостинністю.

Фінляндія — казкова країна, Гельсінкі — дивовижне місто. Переконайтеся в цьому самі!

Анна Узунян