Гірка географія кави

Вона така гірка, не смачна, ще і для здоров’я шкідлива, чому ж її з таким задоволенням п’ють у всьому світі? Ще й вигадують якісь нові рецепти та особливості вживання. Дивні люди з дивовижними смаками.

Міфи вигадують, щоб їх розвінчували

До того, як вирушити в кавову подорож, слід довести, що цей напій не шкодить здоров’ю. Вчені Гарвардського університету провели дослідження щодо впливу кави на організм людини. Експерт школи нутриціології, професор Роб ван Дам пояснив його суть: «Ми досліджуємо конкретні наслідки для здоров’я, зокрема ризик розвитку діабету. Також вивчаємо кореляцію між споживанням кави та смертністю протягом тривалого періоду часу». Було доведено, що кава аж ніяк не прискорює смерть людини. Навіть навпаки, згідно з іншими дослідженнями, філіжанка кави на день може захистити від діабету другого типу, хвороби Паркінсона та цирозу печінки. Також кава звужує судини й допомагає в разі мігрені. Відомий шведський лікар Карл Лінней ще в XVIII столітті кавою лікував своїх пацієнтів від мігрені.

Проте є кілька застережень щодо кави. Без особливої шкоди для здоров’я можна споживати не більш ніж шість чашок на день. А от вагітним кавоманкам слід відмовитися від цього запашного напою на дев’ять місяців, бо він може збільшити ризик викидня. Кофеїн здатний проникати через плаценту, а плід чутливий до нього. Та якщо взагалі нема сил терпіти, лікарі дозволяють лише одну філіжанку на день.

Не рекомендують вживати каву натщесерце: це може призвести до виразки шлунка. У ній містяться кислоти, які стимулюють активне перетравлення їжі. Тому каву краще пити після сніданку, це допоможе вивести зайві речовини з організму та схуднути. До речі, чорна кава без усіляких домішок не калорійна, тому жінки, які прагнуть позбутися зайвих кілограмів, можуть її споживати, не хвилюючись за фігуру.

Важлива інформація для студентів і тих людей, які працюють вночі. Якщо наступного дня треба захищати важливу роботу, а у вордівському документі ще й кіт не валявся, можна сподіватися лише на ніч і на каву. Остання починає діяти вже за 15 хвилин після її споживання. Кофеїн «пробуджує» організм, але його дія триває недовго, за кілька годин (від 2 до 5, залежно від особливостей організму) він починає втрачати свою силу. Висновок: каву можна вживати і ввечері, та не пізніше, ніж за п’ять годин до сну. Тож ще один міф про безсоння, зумовлене кавою, зруйновано. Можна вирушати в подорож.

Галопом кавовою Європою

В Європі каву почали пити завдяки українцю, який, до речі, відкрив першу кав’ярню у Відні. У 1683 році була тривала турецька облога австрійської столиці. Жителі міста ледь тримали оборону, тому їм потрібна була людина, яка змогла би передати імператору листа з проханням про допомогу. А для цього, аби не викликати підозри, вона мала володіти турецькою мовою. Юрій-Франц Кульчицький ідеально вписався в ці параметри. Він зі Львівщини, служив у Запорозькій Січі, а в полоні в турків вивчив їхню мову та звичаї. Тому без проблем пройшов повз облогу, прикинувшись купцем, і приніс листа імператору, врятувавши так Відень від загибелі. За це йому дозволили забрати в переможеного війська кавові зерна (близько трьохсот мішків).

Кульчицький вирішив відкрити європейцям цей запашний напій, адже до цього він коштував дуже дорого, бо його вживали як ліки проти головного болю. Він відкрив першу в Європі кав’ярню (називалася вона «Під синьою пляшкою»), яка набула неабиякої популярності серед жителів столиці. Щоб урізноманітнити напій та не втратити клієнтів, він додав молоко та цукор. Саме Кульчицького вважають автором рецепту популярної донині віденської кави. До речі, у столиці музики та кави навіть є кафе «Grand Cafe Zwirina zum Kolschitzky» на честь нашого земляка, який похований на центральному кладовищі Відня.

Прагматичним німцям настільки припав до душі цей гіркий напій, що в ХІХ столітті Німеччина стала лідером зі споживання кави. Там шаленої популярності набули кавові клуби — це були зустрічі світських подружок. У наш час це радше стосується душевної насолоди, а тоді такі посиденьки були модними та створювали імідж. Любов німців до кави підтвердив композитор Йоган Бах, виразивши її у творі «Кавова кантата». Якщо казати про смаки, то цей народ віддає перевагу слабо обсмаженій каві зі збитими вершками або зі згущеним молоком.

Тепер повернемося до тих, у кого наш козак і навчився пити каву. У Туреччині щодня п’ють чай, а от цей чорний запашний напій — це щось святе, як для українця сало. «Кава по-турецьки», яку нам пропонують у різних кафе, — це дуже спрощений її варіант. Турки теж кладуть дві-три ложки дрібно помелених зерен, але заливають їх усього лише 50 мл води (максимум 75 мл). Тоді виходить дуже густа гірка консистенція. Вони п’ють каву не так часто, як європейці, для них це ніби можливість відірватися від земних проблем, неквапливо насолодитись її гіркотою. Грузини, до речі, також дуже її полюблять, але називають «налекіані», що в перекладі означає «кава з осадом». Отримати задоволення від такого напою можуть лише справжні гурмани.

Якщо життя турків протікає ніби під звуки тужливих східних мелодій, то в італійців воно кружляє у швидкому вальсі. У деяких кафе та ресторанчиках Рима навіть діє спеціальна акція для квапливих мешканців. Якщо італієць вип’є свою каву за барною стійкою, не сідаючи за столик, вона коштуватиме менше. До речі, еспресо (складно не зауважити, що це слово в Україні має чимало інтерпретацій), як вважають, народилося саме в Італії.

Попри те, що в цій країні винайшли кавоварку, тут збереглись особливі рецепти та традиції споживання цього напою. Згадаймо один із найулюбленіших напоїв італійців — коретто. Для його приготування необхідні еспресо та лікер або за бажанням бренді (приблизно ¼ філіжанки). На дно кухлика треба налити гарячу каву, а вже зверху — обраний алкогольний напій. Однак можете проекспериментувати. Випити коретто варто двома-трьома ковтками, а потім запити холодною водою. До речі, якщо замовлятимете цей напій в Італії, уточніть, з яким лікером ви хочете його спробувати. Наприклад, на півночі на сніданок до коретто охоче додають виноградну горілку (граппа). Мабуть, це дійсно непоганий початок дня.

Перейдемо до тієї романтичної країни, де на вуличках просить вибачення за свій дитячий каприз Едіт Піаф, а Луі де Фюнес вирішує вічні жандармські проблеми, де Джо Дассен рекламує Єлисейські поля, а Мішель Мерсьє зваблює Людовіка XIV. Франція. Країна, яка не має якихось особливих кавових рецептів, проте може забезпечити чудову атмосферу для смакування цим напоєм. У Парижі кожен кавоман із почуттям самоповаги має відвідати дві кав’ярні на бульварі Сен-Жермен: «Кафе де Флор» і «Два маго».

Обидві відкрилися наприкінці XIX століття та досить швидко стали улюбленими місцями паризької інтелігенції. У «Кафе де Флор» любили проводити час Жан-Поль Сартр і Симона де Бовуар. Не один стілець був перевернутий, не один келих був розбитий через ці бурхливі та неординарні стосунки. Тож усі охочі відчути цей філософський дух можуть спробувати філіжанку кави в «Кафе де Флор». Неподалік розташувалася ще одна кав’ярня «Два маго», яку теж полюбляла творча еліта Парижа. Частими гостями там були Пабло Пікасо, Антуан де Сент-Екзюпері, Ернест Гемінґвей та інші. Після Другої світової війни інтер’єри обох кав’ярень фактично не змінювалися, тому ви можете поринути в ту атмосферу, в якій творили улюблені митці.

Вдихнувши аромат іспанських вуличок, ви подумаєте, що опинилися у Львові на площі Ринок. І не дивно, адже вони наскрізь просочені кавовими пахощами й рясно всіяні маленькими тематичними кав’ярнями. Кожна компанія в Іспанії обирає собі одну з них, і так вона стає традиційним місцем зустрічі друзів. У вихідні місцеві проводять там не одну годину за філіжанкою кави. Найулюбленіший різновид цього напою — кортадо, це еспресо з молоком у рівних пропорціях. У Мадриді полюбляють м’яке на смак лате макіато. Також іспанці вигадали більш експресивний аналог італійського коретто — карахільйо, еспресо з бренді або ромом у співвідношенні 1:1.

Кавові цікавинки

Одним із найдорожчих сортів кави є Копі Лувак (до тисячі доларів за кілограм), його виготовляє маленька тваринка. В Індонезії цього звірка називають мусанг, але він також відомий як пальмова циветта. У чому ж секрет виробництва? Спочатку тваринку годують какао-бобами, які всередині неї обробляються її ензимами. Далі вони покидають організм пухнастика вже вартістю в один квадратний метр житлоплощі в Києві. Поціновувачі кави запевняють, що так вона набуває незвичного смаку та аромату. Ще б пак.

Якщо ви чуєте будильник десь із п’ятого разу, вимикаєте його та спите далі, тоді цей винахід саме для вас. Британський дизайнер інтер’єрів Джош Ренуф вигадав оригінальний будильник «Barisieur». Він не пищить, мов скажений, він заварює каву. Звечора потрібно приготувати все необхідне (засипати каву, залити воду, молоко), завести пристрій на потрібний час. Тоді зранку прокинетесь, вдавившись слиною, від чарівного аромату. Може, завдяки такому будильнику люди будуть менш злими та усміхатимуться один одному, поспішаючи на роботу.

Викидати стаканчик з-під кави в смітник — мезозойська ера. Відтепер нове правило: допив каву — з’їж своє горнятко. Альтернативну чашку для кави вигадали в «Alfred Coffee & Kitchen» у Лос-Анджелесі. Там подають еспресо й макіато у вафельних стаканчиках, прикрашених по краях шоколадом. Їхній об’єм — 120 мл, вони нагадують стаканчик з-під морозива. Такий креатив і час економить, який треба витратити на миття посуду, і природу оберігає від забруднення.

Отже, кава — це не лише ароматний напій із гірчинкою, що допомагає прокинутися зранку, це національна традиція, стиль життя та безмежна нива для творчості. Любіть, творіть і смачну каву варіть.

Ольга Цецевич