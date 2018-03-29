Гірка правда про цукор

Якщо цукор натуральний, чому він шкідливий? У чому полягає шкода цукру для організму людини і як цього уникнути?

Ще 100 років тому цукор був на вагу золота. Зараз його щоденне вживання стало нормою. Без нього неможливе приготування жодного кондитерського виробу.

Чи справді цукор настільки необхідний?

Щодня людині потрібно 50–60 г цукру — це приблизно 2 столові ложки. За статистикою, в день ми вживаємо 190–200 г, а це в чотири рази більше, ніж вимагає наш організм. Ми забуваємо про вміст цукру, коли п’ємо солодку каву чи кока-колу, перекушуємо шоколадним батончиком чи шматочком тортика. А в такому раціоні більше 40 чайних ложок цукрового піску. Таким чином ми непомітно для себе з’їдаємо близько 50 кг цукру на рік.

Чи можна їсти цукор без обмежень?

Цукор — це побутова назва сахарози. Сахароза — це дисахарид, до складу якого входять два моносахариди — глюкоза і фруктоза. Сахароза міститься в багатьох фруктах, овочах і ягодах. Найбільше її у цукрових буряках і цукровому очереті — саме їх і використовують для виробництва цукру. У 100 г цукру міститься 0,02 г води, 0 г білків, 0 г жирів і 99,98 г вуглеводів.

Які наслідки надмірного споживання цукру?

Для нормального функціонування людському організму потрібна енергія. Ми отримуємо її при споживанні вуглеводів. Оскільки цукор після вживання миттєво всмоктується в кров, він доставляє енергію клітинам значно швидше, ніж інші вуглеводи. У процесі енергетичного забезпечення організму бере участь гормон інсулін, який забезпечує доставку енергії клітинам. Цей гормон виробляє підшлункова залоза.

До нашого щоденного раціону, крім вуглеводів, входять ще й білки та жири, які теж забезпечують організм енергією. Надмірне споживання цукру призводить до утворення надлишку енергії, високого рівню цукру в крові та підвищення рівня інсуліну. Щоденне і необмежене вживання солодощів може призвести до того, що клітини перестануть реагувати на дію гормону інсуліну. Таким чином цукор стає причиною розвитку цукрового діабету другого типу.

При постійному надлишкові інсуліну в крові організм зводить його вироблення до мінімуму або припиняє взагалі. І це призводить до нестачі інсуліну та розвитку цукрового діабету першого типу.

Цукор може стати причиною виникнення атеросклерозу. Після проникнення в організм сахароза розщеплюється на глюкозу. Через постійний високий рівень глюкози на стінках кровоносних судин виникають пошкодження. У місцях пошкоджень накопичується холестерин, незалежно від того нормальний його вміст в організмі або підвищений. Накопичення холестерину призводить до формування атеросклеротичної бляшки, яка перешкоджає нормальному току крові. Таким чином в організмі розвивається атеросклероз, який проявляється у вигляді порушення кровообігу в кінцівках і мозку та стенокардії. Часто це може призвести до інфаркту або інсульту.

Внаслідок регулярного вживання цукру у людини розвивається своєрідна наркотична залежність. Як це відбувається? Справа в тому, що солодке стимулює вироблення так званого гормону щастя — серотоніну. Ця речовина викликає ейфорію і пригнічує депресивні стани. Після вживання цукерки або тістечка цукор миттєво надходить у кров. Це викликає відчуття припливу енергії і підвищення настрою. Так сучасне життя, насичене психологічними стресами, підсаджує людину на «цукрову голку».

Неконтрольоване вживання цукру — одна з причин ожиріння. Разом з цукром щодня ми споживаємо велику кількість калорій. Півлітра солодкого напою в день може призвести до зростання ваги на 6-7 кілограмів у рік. Цукор дає стільки ж енергії, скільки й білок, і вдвічі менше, ніж жир. То чому ж цукор призводить до збільшення ваги? Проблема у його специфічному впливі на обмін речовин. Всі вуглеводи в процесі травлення перетворюються на глюкозу. Різниця між ними полягає у швидкості перетравлювання.

Цукор, мед, цукерки та хліб перетравлюються дуже швидко. Після їх вживання значно підвищується рівень цукру в крові. І це є основним сигналом для виробництва інсуліну. Цей гормон відповідає за виведення надлишку глюкози із крові, але під його впливом інтенсивно збільшуються жирові клітини.

Зайвий цукор, що надійшов в організм, під впливом інсуліну відкладається у вигляді жиру в черевній порожнині і під шкірою, що призводить до виникнення надмірної ваги і негативно впливає на серцево-судинну та інші системи організму.

Після дослідження дієтологи з’ясували, що більше 70% людей, які звертаються з проблемою зайвої ваги, споживають більше 60 г цукру в день, тобто приблизно 12 чайних ложок (враховуючи цукор у каву, чаї та інші напої).

Шкода цукру ще більше проявляється при його вживанні разом із жиром (крем в тортах і тістечках або шоколад). При потраплянні в організм жир відкладається в підшкірному жировому прошарку або на внутрішніх органах. Це провокує розвиток цілого ряду захворювань та негативно вливає на здоров’я зубів. Тому ласуни частіше за інших ходять до стоматолога. Зазвичай ми чистимо зуби двічі на день, але після прийому їжі (у тому числі й солодощів) упродовж дня ми зубів не чистимо. Цукор, що залишився на зубах, призводить до пошкодження емалі і розвитку карієсу.

Крім перерахованих наслідків високий вміст цукру в щоденному раціоні сприяє негативним змінам у структурі споживання вуглеводів. Це призводить до дефіциту харчових волокон, вітамінів A, E, C, B6, B12, фолієвої кислоти, кальцію, магнію, заліза і цинку.

Як можна нейтралізувати цукор в організмі?

Цукор нейтралізує звичайна вода, тож варто випивати по склянці чистої води за 30–40 хвилин після солодкого перекусу. Звільнити організм від надлишку вуглеводів допоможуть і фізичні навантаження.

Чому ми настільки залежні від солодкого?

Цукор — один із найперших продуктів, які надходять до організму дитини одразу після народження. Материнське молоко містить лактозу — дисахарид, до складу якого входять глюкоза і галактоза. Дитина, споживаючи материнське молоко, заспокоюється, і це приємне відчуття залишається у підсвідомості.

Як обмежити споживання цукру і уникнути шкідливих наслідків?

Консультант клініки дієтичного харчування у Вінниці Оксана Михайлівна Супрун вважає, що ліквідація солодких напоїв з раціону — це один з найважливіших кроків до втрати зайвої ваги. Коли пацієнт усвідомлює шкоду цукру і розуміє, що один стакан кока-коли містить більше 5 чайних ложок цукру, він дуже швидко замінює улюблений напій на мінеральну воду. Іноді вже цього достатньо для позитивних змін у структурі і масі тіла.

Потенційною загрозою є не тільки солодкі напої, а й фруктові соки як концентроване джерело сахарози і фруктози. Ми зазвичай асоціюємо соки з вітамінами та мінералами, та, окрім корисних речовин, вони містять ще й багато цукру. Не варто повністю відмовлятися від фруктових соків, але треба обмежити їх вживання однією склянкою на день.

Обмеження кількості солодощів може виявитися недостатнім, щоб скоротити споживання цукру до безпечного рівня. Цей компонент присутній у багатьох продуктах: майонезі, кетчупі, гірчиці, пластівцях для сніданку, фруктових зернах, йогуртах і молочних десертах. Ліки, які ми приймаємо, теж не є винятком. Тож навіть тим, хто не любить солодощів, не вдасться уникнути цукру.

Чи корисні для здоров’я продукти із вмістом фруктози?

Щоб мінімізувати вміст цукру у продуктах харчування, все частіше додають до них фруктозу. Вона не стимулює інтенсивного вироблення інсуліну, як сахароза, тому вона здається більш безпечною, та чи справді її можна такою вважати?

У 1970–1997 роках споживання цукру в Сполучених Штатах збільшилося на 26% і складало 81 г на людину на день. У зв’язку із цим, американські виробники продуктів здорового харчування почали інтенсивно знижувати рівень сахарози на користь більш безпечної фруктози. Вони почали додавати фруктозу в напої та десерти. Та проблема ожиріння не зникла, і стан здоров’я американців не покращився.

Фруктоза не провокує збільшення рівня інсуліну в крові, та вона має інші недоліки. Дослідження, проведені над тваринами, показують прямий зв’язок між споживанням фруктози та розвитком резистентності до інсуліну, підвищеним рівнем інсуліну і гіпертонією. Надмірне споживання фруктози може стати причиною низки захворювань: ожиріння, цукрового діабету, атеросклерозу.

Чи можна замінити цукор?

Усі відомі замінники цукру певною мірою негативно впливають на організм. Знизити рівень цукру в організму допоможе контрольоване споживання цукровмісних продуктів та фізична активність. Краще відмовитися від кондитерських виробів, замінивши їх фруктами, сухофруктами і медом. Людям, яким важко боротися із пристрастю до солодкого, може допомогти нетривалий прийом препаратів з умістом хрому. Серед продуктів харчування, які містять хром — морепродукти, злаки, гриби і м’ясо. Та перед такою терапією варто проконсультуватися з лікарем.

Шевчук Марина