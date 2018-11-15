ГМО – загроза для людини чи крок у майбутнє?

Генетично модифіковані продукти викликали величезний резонанс у новинах останніх років. Європейські екологічні організації та суспільні групи почали бити на сполох. А спірні дослідження про вплив генетично модифікованої кукурудзи винесли питання генної інженерії ледь не на перший план суспільної свідомості.

Термін генетично модифіковані харчові продукти або ГМО (генетично модифіковані організми) найбільш часто використовується для позначення культурних рослин, створених для споживання людей або тварин з використанням новітніх методів молекулярної біології. Ці рослини були змінені в лабораторії для підвищення бажаних ознак, таких як поліпшення поживної цінності. Підвищення бажаних рис традиційно проводиться шляхом селекції, але звичайні методи селекції рослин можуть займати дуже багато часу і часто не дуже точні. За допомогою генної інженерії, з іншого боку, можна створити рослини з точними бажаними ознаками дуже швидко. Наприклад, із генетики рослин можна виділити ген, відповідальний за стійкість до посухи. І нові модифіковані рослини, отримають посухостійкість.

У чому перевага генетично модифікованих харчових продуктів?

Чисельність населення світу давно перевищила 6 мільярдів чоловік, і, за прогнозами, подвоїться протягом наступних 50 років. Забезпечення достатньою кількістю продуктів харчуванням для такої чисельності буде серйозною проблемою в майбутні роки.

Які є критичні зауваження до ГМО продуктів?

Екологічні активісти, релігійні організації, громадські групи, професійні асоціації та інші вчені й урядовці висловили стурбованість з приводу генетично модифікованих харчових продуктів. Також їх розкритикував агробізнес. Здається, що кожна людина має тверду думку щодо цього. Більшість побоювань з приводу генетично модифікованих продуктів поділяються на три категорії: небезпека для навколишнього середовища, ризики для здоров’я людини та економічні питання.

Ризики для здоров’я людини

Багато дітей мають алергію на горіхи, що загрожує життю. Існує можливість того, що введення гена в рослину може створити новий алерген або викликати алергічну реакцію у сприйнятливих осіб. Всебічне тестування генетично модифікованих продуктів може знадобитися, щоб уникнути можливості заподіяння шкоди споживачам з харчовою алергією. Існують невідомі наслідки для здоров’я людини, бо введення чужорідних генів у харчові рослини може мати несподіваний і негативний вплив на здоров’я. В цілому, за винятком можливої алергенності, вчені вважають, що генетично модифіковані харчові продукти не становлять небезпеки для здоров’я людини.

Економічні проблеми

Введення ГМО-продуктів на ринок може бути тривалим і дорогим процесом. Захисники прав споживачів побоюються, що патентування нових сортів рослин підвищить ціну насіння настільки високо, що дрібні фермери та країни третього світу не зможуть дозволити собі насіння ГМО-культур. Таким чином, збільшиться розрив між багатими й бідними. Вони висловили сподівання, що певні компанії та некомерційні організації будуть пропонувати свою продукцію за зниженою ціною для країн третього світу.

Уряди багатьох країн старанно працюють, щоб створити регулювальний процес моніторингу наслідків та затвердження нових сортів ГМО-рослин. Тим не менш, в залежності від політичної, соціальної та економічної ситуації в регіоні або країні, різні уряди реагують по-різному. В Японії, наприклад, тестування генетично модифікованих харчових продуктів є обов’язковим з квітня 2013 року. А уряд Індії досі не оголосив політику щодо таких продуктів, тому що немає ГМО-культур. Жодні продукти не є доступними в супермаркетах. Цілком імовірно, що Індія вирішить, що вигоди від генетично модифікованих продуктів переважають над ризиками, тому що сільському господарству в Індії доведеться вжити рішучих нових заходів з протидії широкомасштабної убогості в країні та годувати населення. В Європі протестувальники були особливо активні. У відповідь на протести громадськості в Європі зараз вимагається обов’язкове маркування генетично модифікованих продуктів.

Як позначені ГМО?

Маркування генетично модифікованих харчових продуктів і звичайних харчових продуктів – спірне питання. В цілому, агропромисловий сектор вважає, що маркування має бути добровільним і залежати від вимог вільного ринку. Якщо споживачі віддають перевагу позначеним продуктам в порівнянні з непозначеними, то промисловість матиме стимул до саморегуляції. Групи споживчого інтересу, з іншого боку, вимагають обов’язкового маркування. Якщо всі продукти ГМО і харчові продукти мають бути позначені, державам слід прийняти радикальні зміни в чинній політиці їх маркування. Є багато питань, на які потрібно відповісти, якщо маркування ГМО-продуктів стає обов’язковим. Споживачі готові покрити вартість такої ініціативи? Адже впевнено можна стверджувати, що ціни підвищаться, оскільки додаткових витрат не уникнути. Етикетки харчових продуктів мають чітко передавати точну інформацію про продукт простою мовою, щоб кожен міг зрозуміти.

Отже, є багато завдань, що стоять перед урядами країн усього світу, особливо в області безпеки, регулювання та маркування харчових продуктів. Багато людей вважають, що генна інженерія – це хвиля майбутнього, і що ми не можемо дозволити собі ігнорувати технології, які несуть в собі такі величезні вигоди. Тим не менш, треба діяти з обережністю, щоб не викликати ненавмисної шкоди здоров’ю людини та навколишньому середовищу в результаті нашого ентузіазму.

Олександра Гусарчук