Google пропонує віртуальну екскурсію Версалем

Відвідайти одну з найпопулярніших туристичних пам’яток у світі, не виходячи з дому. Google створив VR-тур Версальським палацем у Франції. За допомогою технології віртуальної реальності користувачі зможуть переглянути понад 100 скульптур, картин та інших витворів мистецтва – великим планом із відмінною деталізацією.

Версаль – палацово-парковий комплекс (Parc et château de Versailles), який знаходиться в однойменному передмісті Парижа. Версальський палац, побудований за наказом Людовіка XIV, став символом величі французької корони. Місце вражає своїми масштабами і абсолютно точно не залишить нікого байдужим. Версаль входить до списку 100 чудес світу, а з 1979 року включений до Списку об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Увесь комплекс поділяється на такі основні зони:

Шато (головний палац у Версалі);

Великий Тріанон;

Малий Тріанон (особняк Марії-Антуанетти);

ферма Марії-Антуанетти;

сади;

парк.

Версаль – одне з тих туристичних місць, яке складно обійти за один день. Google підготував найбільший проект фотограметрії, зробивши 132 тисячі фотографій палацу. Усього охоплена 21 кімната і 36 000 квадратних метрів внутрішніх поверхонь. Використовуючи технологічні девайси HTC Vive або Oculus Rift, користувачі зможуть подорожувати кімнатами замку, такими як Державні квартири короля і Королеви, Королівський оперний театр, Королівська каплиця та Зал дзеркал, а також роздивляти решту його інтер’єру в 387 500 квадратних футів. Також будуть представлені всі витвори мистецтва, розміщені у цій місцевості, у тому числі скульптури, картини та гобелени.

Для такого масштабного проекту Google зібрала більше 4 ТБ даних і відтекстурила 15 мільярдів пікселів візуалізацій.

Але якщо у вас немає гарнітури VR, компанія Google також випустила онлайн-виставку з більш ніж 390 активами, в тому числі предмети, артефакти та картини.

Перегляньте візуальні фотографії та відвідайте виставку на веб-сайті Google Art & Culture .

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Джерело

Альона Малюкова