Говориш з собакою? Ти не шизофренік

Дослідники встановили, що собаки розуміють не тільки інтонації, а повноцінні слова, в окремих випадках навіть цілі речення. Це зумовлено особливістю роботи мозку тварин, яка дуже схожа з людською.

Хто ж не любить пухнатих і грайливих домашніх тварин. Для когось ідеалом є собака, а для іншого кіт. І так приємно часом просто потеревенити з своїм чотирилапим другом, хай він навіть не розуміє, що ти йому кажеш. Іноді власникам домашніх тварин навіть здається, що їх песик чи котик не просто слухає, а справді розуміє, бо гавкає чи нявкає саме тоді, коли треба і з потрібним настроєм. А раптом не здається, може, друзі наші менші таки розуміють нас і намагаються з нами поговорити?

Собака зрозуміє

Угорські вчені помістили собак в апарат МРТ і спостерігали за реакціями в мозку пухнатих, коли їх господарі з ними говорили. Дослідники виявили, що обробку мовлення чотириногі здійснюють тією ж частиною мозку, що й люди.

Найпершим і найважчим кроком вчених було навчити домашніх тварин нерухомо лежати під час МРТ.

А далі були вже дослідження по суті. Коли хазяїн просто вимовляв слова, пес включав ліву півкулю мозку, а як тільки відбувалась зміна інтонації, підключалась права. До того ж потрібна реакція в мозку тварин включалась тільки тоді, коли їм говорили справжні слова, а не просто набір літер. Це означає, що чотириногі легко відрізняють справжній текст від безглуздого набору слів.

Наступним експериментом була перевірка реакції на похвалу, вимовлену з різною інтонацією. Виявилось, що собаки реагують на приємні слова аналогічно з тим, як це роблять люди: незалежно від того як були сказані слова, грубо чи ніжно, похвала підвищувала активність лівої півкулі мозку. Однак справжнє щастя собачки відчували тільки тоді, коли хвалебна інтонація збігалась із сказаними словами, при цьому в мозку в них спостерігалась така ж реакція, як на погладжування, секс і смачну їжу.

Аттіла Андікс, провідний дослідник Будапештського університету, пояснює: «Собаки не лише відрізняють ті слова, що ми говоримо і як ми їх промовляємо, але вони також можуть об’єднати це для правильної інтерпретації того, що ці слова насправді мали на увазі. Це дуже схоже на те, що робить людський мозок».

Таким чином вчені встановили, що мозок собак не є примітивним. Вони не просто відчувають інтонацію і настрій з яким говорить хазяїн, а й здатні розуміти слова, які їм сказані.

А коти так можуть?

З котами подібних експериментів не проводили і магнітно-резонансну томографію їм не проводили.

Однак японські дослідники впевнено заявляють, що чутки про надзвичайно розвинену інтонацію пухнатих – це правда. В експерименті вчених взяли участь 30 кішок. Перед кожною з них поставили закритий контейнер, з якого долинали звуки. Увагу тварин найбільше привертали ті контейнери, в яких одночасно відбувався рух і був звук.Таким чином вчені встановили, що коти здатні розуміти причинно-наслідкові зв’язки та фізику навколишнього середовища.

Вчені ж з Поважного університету провели дослідження на відчуття для котиків і їх господарів. Вони перевіряли чи відчувають пухнаті настрій хазяїна, а також наскільки схожі характери обох. Виявилось, що коти мають схожі риси характеру, що й їх господар, бо пухнаті в процесі спільного життя намагаються підлаштуватися під свого старшого друга.

Також чим більше вони жили разом, тим краще розуміли один одного. При цьому їх спілкування в основному відбувалось за допомогою жестів, легких рухів і приємних слів. Здебільшого найтісніший контакт зі своїми чотириногими друзями мають дівчата. При цьому коти реагували на знайомі слова нявканням і мурчанням. Тобто котики запам’ятовують елементарний набір слів, наприклад вони точно знають, що робити, коли чують «м’ясо», «вулиця» чи «додому».

Вчені вважають, що така поведінка схожа на спілкування матері з дитиною, яка не вміє розмовляти. Не даремно ж власники котів помічають, що пухнатий поруч саме тоді, коли він найбільше потрібен, щоб підтримати і втішити.

Кого обрати для розмови: кота чи собаку?

Суперечки між любителями чотириногих точаться вже давно, хто розумніший – кіт чи собака. Саме за інтелектуальними здібностями і варто вибирати тваринку собі до вподоби. Розумніший друг – корисніші і цікавіші розмови.

Існує думка, що коти розумніші за собак виключно через те, що вони більш самостійні і волелюбні, в той час як собаки не можуть обійтися без господаря, а отже самі про себе подбати не здатні. Тому розмови з котом будуть насичені цікавими деталями з виживанням в дикій природі. Крім того, завдяки розвинутій інтуіції, коти здатні тонко відчувати настрої господаря і можуть підтримати та розрадити своїм нявканням. При цьому пухнаті відрізняються своєю вибагливістю і вразливістю. Якщо в процесі розмови ви їх образите, вони можуть не розмовляти з вами довгий час.

Однак дослідники вважають, що прихована геніальність притаманна саме собакам. Бо песики можуть розуміти саме слова свого хазяїна, а отже реагують не на тон, а на конкретний текст. Це означає, що собака здатен набагато глибше проникнути в сенс сказаного, а отже краще зрозуміти переживання господаря. А також собака здатен робити висновки і вчитись новому, тому якщо ви навчитесь розуміти свого улюбленця, то, можливо, він зможе давати вам корисні поради.

Деякі досліди виявили, що власники котів розумніші за собачників. Це пояснюють тим, що ті, хто обирає собаку за характером більш говіркий, відкритий і любить багато гуляти, а власники пухнатих муркотунів надають перевагу затишному домашньому читанню і дружнім розмовам з котом. Обирати улюбленого домашнього співрозмовника важко. Тут головне визначити, чого ви хочете: щоб розуміли ваші емоції чи слова.

Дмитро Семка, кінолог: «Звичайно, собака розуміє, але не всіх і не завжди. Повинен бути контакт між господарем і песиком, тільки тоді він зможе розуміти все, що говорить хазяїн. Але собака пам’ятає обмежену кількість слів, тому однакову реакцію в нього викликають лише найчастіше повторювані. Спочатку чотириногий друг зможе розрізняти лише інтонації і голос господаря і тільки після встановлення справжніх дружніх стосунків він вже буде розуміти цілі речення. Деяким любителям собачок навіть може здаватися, що песик читає його думки. Не думаю, що в цьому відіграє головну роль саме мозок тварин, розуміння базується скоріше на інтуіції. Головне вірити в це і тоді розмова з собакою перетвориться в приємні дружні теревені. Що ж до котів, то я не знаю чи здатні вони на таке. Тут вже справа особиста, ми їх не дресируємо, а отже стверджувати наскільки вони розуміють людську мову не можу. Однак не буду заперечувати, що коти теж надзвичайно розумні створіння і при близькому контакті людина і кіт також починають розуміти один одного».

Попова Тетяна