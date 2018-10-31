Грамофон, який творить історію музики

Про неї мріє кожен музикант-початківець. Заради неї збираються найуспішніші виконавці світу. За нею спостерігають мільйони музичних фанів по всьому світу. Вона – премія «Греммі». Як вона з’явилась, хто може у ній перемогти і яким чином вона назавжди вписує імена в історію музики?

«Греммі» (англ. Grammy) — найпрестижніша премія у музичному світі. Вона була заснована у 1958 р. Американською асоціацією звукозаписувальних компаній. Тією самою, яка представляє інтереси усієї звукозаписувальної індустрії Сполучених Штатів Америки. Нагорода присуджується у 78 категоріях серед 30 музичних жанрів і відзначає найкращих за підсумками минулого року. Позмагатися за «Греммі» можуть не лише виконавці, а й композитори, аранжувальники, продюсери, звукоінженери, режисери, техніки і т.д.

Томас Едісон та «Греммі»

Ідея створення премії «Греммі» з’явилась у професійних музикантів у 1957 році. Вони хотіли створити еквівалент «Оскару» за престижністю та розмахом у світі музичних нагород. Проте історія назви «Греммі» не така таємнича, як у її «кіношного брата». У 1957 році світ відзначав вісімдесятирічний ювілей винайдення грамофона Томасом Едісоном (англійською «gramophone» або «grammy»). З цієї ж причини сама нагорода зроблена у вигляді маленького позолоченого грамофона.

На першій церемонії «Греммі» було лише 28 номінацій, а у залі зібралося близько 500 глядачів. Тріумфаторами вечора стали одразу чотири виконавці: Доменіко Модуньйо, Генрі Манчіні, Елла Фіцджеральд та Росс Багдасаря́н-старший. Кожен з них отримав по дві статуетки «Греммі».

Від року до польки: список категорій

Як вже зазначалось, на сьогодні статуеткою «греммі» відзначають найкращих у 78 категоріях. А до 2011 року їх було ще більше – 108. Однак серед них виділяють «Велику четвірку» — найпестижніші номінації, в яких можна здобути перемогу. Сюди входять «Запис року», «Альом року», «Пісня року» та «Кращий новий артист».

Крім цих категорій, «Греммі» нагороджує кращих практично в усіх музикальних жанрах, які відомі американському слухачеві. Серед них поп, рок, реп, танцювальна музика, джаз, блюз, альтернатива, регбі, класика, кантрі, фолк, госпел (жанр духовної християнської музики – ред.), R&B, латинська музика, традиційний поп, нью-ейдж, полька, етнічна музика та музика для дітей. Окрім того, «Греммі» вручають також за кращі музичні відео, музичні твори у комедійному та розмовному жанрах та за кращий дизайн обкладинок альбомів.

9 кіл відбору: як визнаються переможці «Греммі»

Кому дістанеться омріяна статуетка, вирішує Національна академія мистецтва та науки звукозапису, у якій налічується 18 тисяч членів-експертів у різних галузях: музикантів, продюсерів, звукоінженерів та інших працівників музичної індустрії. Окрім членів академії, право голосу можуть отримати також успішні та визнані колегами виконавці та звукоінженери.

На премію «Греммі» можуть бути висунуті роботи, які вийшли у світ у США між 1 жовтня цього року та 30 вересня наступного. Для того, щоб пройти перший відбір, музичний твір мають рекомендувати принаймні 3 члени Академії звукозапису, а також робота повинна бути доступною для покупки на території Америки. Твори, що задовольняють вищевказані умови, оцінюються 150-ма експертами. Потім формуються списки для голосування у кожній категорії та надсилаються членам Академії. Вони, у свою чергу, із десятків, а іноді й сотень претендентів мають визначити 5 фіналістів, один з яких під час проведення церемонії підніметься на сцену за заслуженим грамофоном. Для максимальної об’єктивності фіналісти обираються у таємному голосуванні, а оцінювання в жодному разі не повинно залежати від комерційного успіху, статусу виконавця або від популярності пісні.

Однак у музичному світі точаться дискусії щодо реальної об’єктивності у виборі переможців «

Греммі». Так, композитор, продюсер та журналіст музичного журналу «Billboard» Чарльз Карл Боулі стверджує, що великі рекорд-лейбли (бренди, створені компаніями, які займаються виробленням, поширенням та просуванням аудіозаписів – ред.) лобіюють інтереси своїх підопічних. А отже, маловідомим музикантам без впливового продюсера за спиною дуже важко пробитись у фіналісти. Ще одна проблема – надзвичайно велика кількість робіт, що висуваються на розгляд. В результаті чого у членів Академії звукозапису фізично не вистачає часу прослухати усіх претендентів. Тому на голосуваннях нерідко трапляються випадки, члени голосують за відомих виконавців, бо інших просто не чули.

Церемонія

Об’єктивно чи не дуже, а фіналісти відібрані. Час починати церемонію. Урочисте нагородження «Греммі» відбувається кожного року в лютому. За право провести церемонію традиційно змагаються два міста: Нью Йорк та Лос-Анджелес. І не дарма. Адже за допомогою цієї події місто може збагатити бюджет в середньому на 40 млн. доларів.