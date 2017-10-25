Гренада – доступний карибський рай

Один з найменш популярних та найбільш безпечних у Карибському морі островів шукає своїх туристів.

Гренада – острівна країна в Карибському морі. Незважаючи на те, що острів маленький за розміром, він приховує в собі багато позитивних моментів, які сподобаються шукачам недорогого, а головне – безпечного відпочинку. Як відомо, зараз у Карибському регіоні починається сезон ураганів. Гренада в цей період року стає порятунком для тих, хто не хоче провести відпустку, кружляючи в запальному вирі екваторіального вітру й дощу.

Країна також припаде до смаку поціновувачам спецій та шоколаду, адже її назва ще трактується як “Земля спецій”. Тут ви знайдете затишні кафе, ресторан з місцевою гренадською кухнею та багато інших цікавих закладів.

Анастасія Токар