Гудбай, автобус! Як і де навчитися водінню

Сьогодні автомобіль – предмет не розкоші, а необхідності. Але яка користь від нього без водійського посвідчення? Тому початковий етап для водія – це автошкола. Але куди краще звернутися, на які критерії орієнтуватися і на яку суму розраховувати?

«Краще за все, якщо місце для курсів водіїв вам порекомендують ваші знайомі, які можуть на власному досвіді підтвердити якість викладання. Якщо ж ні – Інтернет у допомогу, плюс до того в мережі одразу ж можна ознайомитися з відгуками та коментарями про навчання», – повідомляє учениця автошколи Світлана. Не орієнтуйтеся на вартість, адже висока оплата – це не гарантія кваліфікованості викладачів. Зателефонуйте у довідкову службу і дізнайтеся план занять, суму оплати, які є автомобілі, стаж інструкторів, наявність ліцензії та час, який існує школа (чим більший – тим вона надійніша). Якщо всі відповіді вас задовольнять – сміливо можна зупинятися.

Потім перед вами постане вибір – механічна коробка передач чи автомат. «Вибирайте автомобіль із механічною коробкою, навіть якщо надалі ви зібралися їздити на автоматі. По-перше, у правах у вас буде оцінка, що ви не можете їздити на автомобілі з механічною коробкою. А по-друге, ви просто не отримаєте правильних навичок водіння автомобіля», – зазначає викладач автошколи «Автостріт» Олексій Баулов.

Також чоловік повідомляє, що за державними стандартами водійські права може отримати людина, яка досягла 18 років. Курси тривають близько 2,5 місяців. Причому на теорію має бути виділено не менше 55 годин, а на практичні заняття – близько 40.

Обов’язковим документом, який має бути в учнів, є медична довідка. Її можна отримати у будь-якій лікарні за спеціальним бланком. «Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів» зазначає, що кожен водій підлягає періодичному повторному огляду. Для людей віком до 55 років – раз у 10 років, від 56 до 75 – раз на три роки, від 76 і більше – раз на рік.

«Навчальні аудиторії обов’язково повинні бути обладнані плакатами, таблицями, наочними схемами та умовами для перегляду інформаційно-навчальних відео, а кількість осіб у групі не має перевищувати 15», – додає Олексій Степанович.

Автомобіль, на якому ви проходитимете практичні заняття, має бути в хорошому стані як зовнішньому, так і в плані безпеки. Важливу роль відіграє також інструктор. Він має бути чемним і готовим передати всі свої навички учням. Якщо ця людина на вас кричить, нервує – одразу ж повідомте адміністрації школи і вимагайте зміни викладача.

Якщо ж через якісь причини ви не потребуєте теоретичних занять, маєте права, але не вистачає практичних навичок – зверніться до приватних інструкторів. Це зручно, адже графік занять ви складаєте самі. Краще, щоб це були люди, які працюють в автошколах і мають офіційні права на такі уроки. Для результативності заняття має тривати близько 1,5 годин. Вартість залежить від навчального автомобіля та бензину, який використовується. В середньому ціна сягає 100 грн.

До рейтингу кращих автошкіл Києва входять (за версією сайту «Автоосвіта») «Альбатрос», «АвтоКураж», «Мегаполіс», «Магнолія-АВТО» і «Гарант Авто». Кожна з них має кілька філіалів, тому майбутні водії можуть обрати для себе школу в зручному для себе районі.

А як ставляться до жінок за кермом?

Сьогодні жінка-автомобіліст вже не така рідкість, як раніше, але деякі панянки досі бояться ставати водіями, в тому числі і через стереотипи.

«Знаєте хто придумав гальма у машині? Чоловіки-боягузи! Жінка такого ніколи б не вигадала» , — жартома починає заняття в автошколі викладач. Мабуть він так говорить, бо переважна частина присутніх — жінки. Стереотипи в суспільстві, з точки зору водіння, працюють не на користь прекрасної половини людства. Вираз «їздиш як баба» характеризується негативно, хоча насправді, можливо, це слід сприймати як комплімент? Експерти повідомляють, що жінки обережні за кермом і більше орієнтовані на безпеку, хоча в той же час існує думка, що жінки менше знають правила дорожнього руху. Чоловіки, у свою чергу, їздять впевненіше і більш динамічно, але також і швидше та більш агресивно, що часто приводить їх до біди. Вони частіше піддаються поліцейським перевіркам, які закінчуються штрафами за перевищення швидкості. Серед водіїв, що використовують автомобіль кожен день 56% чоловіків отримали принаймні один штраф, а серед жінок лише 44%.

А що зазвичай говорять чоловіки про жінок-автомобілісток? Часто вони думають, що деяких жінок взагалі не варто пускати за кермо. Аргументують це тим, що в екстремальних ситуаціях жінки поводяться непередбачувано. Вони не намагаються впоратися з ситуацією, а піддаються паніці і просто кричать. Хоча іноді чоловіки визнають, що з жінки може вийти хороший водій. Просто стиль водіння відрізняється від чоловічого.

Тож обирайте автошколу правильно, не зважайте на стереотипи та дотримуйтеся правил дорожнього руху! Адже це безпека не лише ваша, а й пасажирів, пішоходів та інших водіїв.

Юлія Кінзерська