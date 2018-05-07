Handmade: прибуток від золотих рук

Handmade — дослівно з англійської означає «зроблено руками». Сьогодні такі речі стають дедалі популярнішими й причина цього не в тому, що робити щось своїми руками стало модно, просто ця робота допомагає самовиразитись, відволікає від буденності та проблем, заспокоює, дарує гарний настрій. До того ж речі створені вручну — абсолютно унікальні, бо існують в одному екземплярі. Навіть якщо один майстер створює кілька речей, то вони не будуть схожими одна на одну.

Англійський митець Семюель Батлер сказав: «Будь-яке людське творіння, будь то література, музика чи живопис — це завжди автопортрет».

Чому зростає попит на створення «автопортрету» шляхом handmade?

1. Творчість корисна для здоров’я, бо розвиває дрібну моторику рук, а це зі свого боку покращує пам’ять, розумові процеси, уяву. На долонях є багато біологічно активних точок, а, працюючи руками, ми їх масажуємо, тим самим стимулюючи роботу всього організму.

2. Мистецтво handmade дуже різноманітне: Ви можете зробити оригінальну річ для себе, прикрасити будинок, робоче місце чи зробити подарунок друзям та рідним.

3. Кожна рукотворна річ зберігає частинку душі автора. Його натхнення, позитив і задоволення від роботи обов’язково передається виробу, а разом з тим і новому власнику.

Формула handmade не складна: оригінальна авторська задумка плюс майстерність, настрій і душа майстра. Додаємо до цього переліку матеріали, дизайнерську обробку й отримуємо оригінальне творіння. Саме такі вироби високо цінуються. Вони роблять наше життя яскравішим, покращують настрій і відрізняють нас від інших.

Від рукоділля до handmade

Колись, таке популярне сьогодні заняття, наші мами та бабусі називали рукоділлям, тобто вміння шити, в’язати, вишивати тощо. Суттєва різниця в тому, що тоді кожна жінка, яка хотіла буди гарною дружиною і мамою, повинна була володіти рукоділлям. Сьогодні це вже не рукоділля, а handmade та й займаються цією справою переважно як хобі.

Після того, як на прилавках магазинів почали з’являтися найрізноманітніші товари, майстрині позакидали свої заняття, бо рукоділля вже не було єдиною можливістю забезпечити родину необхідним одягом чи предметами домашнього вжитку. У жінок з’явився вільний час і сили. Поступово почав прокидатися інтерес до творчості як такої. У магазинах почали продавати спеціальні матеріали та інструменти для різних видів handmade, про різні техніки можна було дізнатися через інтернет. Завдяки новим матеріалам і технологіям процес творчості значно спростився. Тепер необов’язково мати спеціальну освіту, професійне обладнання та власну майстерню, щоб зробити щось цікаве. В результаті виникли зовсім нові, “одомашнені” варіації різних професій. Так, наприклад, з’явилося захоплення ліпленням з полімерної глини, яке схоже на спрощений гончарного ремесла й скульптури.

Полімерна глина — відносно новий матеріал. За властивостями вона нагадує пластилін (м’який, гнучкий та різнокольоровий), після запікання твердіє, як глина, тільки за нижчої температури (приблизно 130 градусів), що дозволяє працювати з нею в домашніх умовах, використовуючи звичайну кухонну духовку. Зараз існують різні техніки роботи з полімерною глиною. Крім цікавих фігурок звірят з неї ліплять дивовижних ляльок, використовують для декору, але найчастіше створюють прикраси.

Розпис по склу зараз також здобув чималу популярність. За допомогою сучасних фарб на склі можна отримати ефект, дуже схожий на справжній вітраж. Якщо раніше вітражі робити могли одиниці, то тепер кожен охочий може це спробувати.

Також дуже поширена техніка “декупаж” — наклеювання тонкої паперової або тканинної серветки з малюнком, за допомогою спеціального клею-лаку, на різні поверхні. У результаті розпис по склу та дереву тепер може зімітувати навіть людина, яка ніколи не тримала пензля в руках.

Розпис по тканині, безумовно, теж заслуговує особливої уваги. Озброївшись спеціальними фарбами, художник може писати картини не тільки на папері й полотні, а й на батику, шовку, джинсах та інших тканинах. Тож авторською графікою та малюнками тепер можна прикрасити, скажімо, краватку, хустку, сумку тощо.

Ще один цікавий напрям — виготовлення свічок. Умільці самі переплавляють і фарбують віск, додають у нього різноманітні ефірні масла та декоративні елементи, поєднують зі спеціальним гелем для свічок, створюючи в результаті незвичайні свічки.

Навіть миловаріння перетворилося на мистецтво та стало одним з різновидів handmade. Це заняття захоплює. Широкий вибір товарів для миловаріння дозволяє звільнити фантазію й, наприклад, зробити мило з ароматом улюблених парфумів.

Квілінг — це мистецтво виготовлення плоских або об’ємних композицій зі скручених смужок паперу. На перетині XIV-XV століть черниці накручували папір із позолоченими краями на кінчики пташиного пір’я. Зараз для квілінгу існують спеціальні інструменти та папір. Орнаментом з паперових смуг прикрашають шкатулки для рукоділля, чайні коробки, а на Сході цією технікою створюють справжні паперові картини. Таке мистецтво завдяки доступності захоплює все більшу кількість талановитих людей, які завжди хотіли займатися чимось подібним, але не мали можливості.

Шкребтієнко Вікторія — студентка третього курсу Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, займається handmade вже 5 років. «Починалося все з років трудового навчання в школі, потім переросло в хобі, яке вже сьогодні приносить гроші», — розповіла Вікторія.

Поради для новачків

1. Перше, із чого варто починати — якість. Тільки якісні речі можуть завоювати популярність покупців.

2. Друге правило — ексклюзивність. Наприклад, створюючи handmade листівки, важливо запропонувати клієнту ідею. Якщо це листівка до річниці весілля, то варто врахувати, що опуклими трояндами й пастельними тонами картону вже нікого не здивуєш.

3. Щоб вироби handmade продавалися, необхідно скласти правильний прейскурант. Якщо ціна не відповідатиме якості, чекайте обов’язкового провалу. Оцініть роботу об’єктивно: підрахуйте, скільки грошей витрачено на матеріали й рівень складності виконання виробу. Якщо Ви тільки починаєте перетворювати хобі на роботу, краще не завищуйте ціну.

4. Інтернет дає можливість популяризувати бізнес у різних соціальних мережах: рекламувати вироби у Фейсбуці чи Твітері, постити фото в Інстаграм. Це чудова реклама handmade виробів. Можна також створити особистий сайт.

Отже, рукоділля як і колись повертається в маси, але вже в іншому образі. Вироби ручної роботи тепер називаються handmade. Ручна робота завжди цінувалася більше, ніж серійне виробництво. Звідси й висока вартість handmade речей. Для порівняння: якщо заводську листівку можна придбати приблизно за 10 гривень, то така ж, але ручної роботи, коштуватиме від 30 грн. Тому майстри використовують талант не лише, щоб втілити свої творчі ідеї, а й для отримання прибутків.

Це мистецтво перетворює майстрів на дизайнерів, витвори яких, як правило, стають родзинкою інтер’єру. Останнім часом з’являються люди, яких настільки захоплює така творчість, що вони поступово “змінюють професію”, повністю зосередившись на улюбленій справі. Вони організовують спеціальні магазини, виставки та інтернет-проекти, які користуються великим попитом як у майстрів, так і в покупців. Цей напрям росте й розвивається, а роботи майстрів-дизайнерів набувають художньої цінності.

Настояща Ольга