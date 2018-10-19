Хелловін: в режимі ready to party!

Осінь – та пора, коли сонце починає заходити за горизонт рано і, відповідно, темрява раніше покриває світ. Таким нехитрим способом можна створити атмосферу таємничості та містики. Додайте сюди ще страшні історії, фільми у стилі horror та купу страхітливих веселих костюмів і отримаєте таке собі веселеньке свято. Мова йде про Хелловін, який за останні роки став дуже популярним серед української молоді.

Витоки історії

Навряд чи хоч половина прихильників Дня всіх святих, принаймні в Україні, знає історію походження цього свята.

Хелловін виник більше 2000 років тому серед древніх кельтів на сучасній території Великої Британії. Календар цього народу ділив рік на дві частини – світлу і темну (літо і зиму). Їх зміна відзначалася гучними гуляннями. Наприкінці жовтня кельти святкували Самайн (кельтська назва цього місяця) – настання темної частини року.

Пізніше, у IХ столітті нашої ери, Західна церква, за указом папи Римського Боніфація ІV, почала відзначати День усіх Святих 1 листопада, що співпало з древнім святом Самайну і отримало в англійській мові назву «All Hallow’s Eve», яка пізніше скоротилася до Halloween. А вже наприкінці ХIХ століття до США, де це свято набуло найбільшої популярності, Хелловін привезли емігранти з Британії. Перші масові гуляння у великих містах почали проходити в 1920-х роках.

І тепер в ніч на 1 листопада нечисть знову оживає у світі земному.

Символи

Як і кожне свято, Хелловін має свої символи. Так традиційними кольорами страшної ночі прийнято вважати чорний та помаранчевий. Обрано було саме ці кольори не випадково: чорний символізує темряву, яка спускається на землю в ніч на 1 листопада, а помаранчевий у прихильників свята асоціюється з невід’ємним символом Дня всіх святих – світильником Джека.

Одна з перших речей, яка з’являється в голові, коли говориш про Хелловін, – це світильник Джека, або Джек-ліхтар. В часи Самайна його виготовляли з ріпи. А в ХІХ столітті американці замінили його на більш дешевий і доступний аналог – гарбуз. Традиційно світильники Джека виготовляють за кілька днів до Хелловіну. З нього виймають всі «нутрощі», вирізають обличчя потойбічних створінь, а в середину вставляють свічку. Коли містичний Джек-ліхтар загоряється, створюється враження, що сама потойбічна істота дивиться на тебе своїми вогняними очима. Також вважається, що він допомагає освітити дорогу душам, які прямують до чистилища.

Традиції

Найбільш впізнаваною в усіх країнах традицією Хелловіна є костюми. Хоча перевдягання в карнавальні костюми є відносно новою традицією свята, але вона вже встигла добре закріпитися у серцях прихильників Дня всіх святих. Костюми на Хелловін одягають для того, щоб стати ближчими до містичних істот з потойбіччя та нечисті. Вперше костюми та маски почали використовувати в кінці ХІХ століття. Найпопулярнішими образами і досі залишаються вампіри, чудовисько Франкенштейна, відьми, зомбі та перевертні. Хоча з розвитком сучасної кіноіндустрії на вечірках до Хелловіну все частіше можна зустріти різних кіношних героїв, персонажів сучасних мультфільмів та героїв коміксів. Серед них: Гетсбі, Роза та Джек з «Титаніку», смішарики, фіксики, Бетмен, Супермен, Джокер та Харлі Квін та багато інших.

Одягнені у такі «веселі» костюми зазвичай діти ходять по будинках у пошуках «наживи». «Солодощі або життя!» – за допомогою такої жартівливої фрази можна отримати свої частування. Ця традиція з’явилася ще в Середньовіччі та була пов’язана спочатку з Різдвом. У День всіх святих бідняки Англії та Ірландії ходили по домівках заможних людей та випрошували у них їжу, обіцяючи в обмін на неї молитися за душі померлих родичів господарів. Часи змінилися і тепер цей нехитрий ритуал просто задобрює «нечисть» під час свята.

Фудкорт

Головним частуванням на Хелловін вважаються яблука у будь-якому вигляді. Їх карамелізують, цукрують, викачують у горіхах або ж просто поливають різними сиропами. Чільне місце на святковому столі яблука вибороли через те, що у Північній півкулі Хеловін припадає саме на пору осіннього врожаю яблук.

В Америці, батьківщині сучасного Дня всіх святих, популярними ласощами є солодка кукурудза та маленькі солодкі гарбузики. Кенді корн, так ще називають солодку кукурудзу, представляє собою цукерки з цукру, кукурудзяного сиропу та барвників. Такі смаколики можна зустріти майже на кожній вечірці, приуроченій Хелловіну.

А взагалі, обмежень щодо страв на святковому столі в День всіх святих не існує. Згодиться все, що так чи інакше має зв’язок зі святом і потойбічним світом. У спеціальних пекарнях можна замовити мафіни з павуками, привидами та «зламаними кістками», а вдома легко можна приготувати печиво у вигляді пальчиків відьми.

Сучасний підхід

Сьогодні Хелловін, або День усіх святих, – це лише черговий привід весело погуляти.

«У наш час Хелловін вже не той, що раніше. Він втратив свій високодуховний зміст і став таким несерйозним. Часи змінюються і традиції модернізуються, я це чудово розумію. Але було б добре, якби прихильники свята хоча б зрідка згадували про його першочергове призначення: вшанування пам’яті померлих», – говорить історик Віталій Мельник.

Тож гуляючи на університетських вечірках на Хелловін у клубах, згадайте про історію цього свята. Веселіться поки є сили, але додому все ж вертайтеся не самі, адже невідомо, чи то сучасники наші в костюмах чи нечисть повиходила з того світу і бродить містом.

Вікторія Хуторна