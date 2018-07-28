Хендмейд: як перетворити хобі на вдалий бізнес

Декілька років тому в Україні відбувся бум продажу речей, зроблених своїми руками. Хоч зараз популярність трохи згасла, магазини із хендмейдом все ще існують та процвітають. Якщо ви хочете спробувати себе у хендмейді та його комерційній складовій, ця стаття розкаже вам, як і з чого почати.

Хендмейд може принести чудовий дохід. Що може бути краще, ніж займатися рукоділлям та ще й продавати те, що ви «натворили»? Для того, щоб почати займатися хендмейдом, оберіть те, що вам до душі. Різновидів у хендмейд-індустрії безліч, тому обирайте ретельно.

Що обрати

Пропонуємо вам декілька найпопулярніших напрямків «зробленого своїми руками».

Скрапбукінг – це оформлення фотографій та альбомів за допомогою різних художніх додатків. Традиція формування незвичайних альбомів пішла від прикрашання сімейних альбомів. Скрапбукінг має на меті залишити пам’ять для наступних поколінь, відбиваючи її у фотографіях та їхньому оформленні. Технікою скрапбукінгу оздоблюють альбоми, блокноти, виготовляють книги та листівки.

Квілінг. Вважається, що квілінг придумали монахи. Нібито вони обрізали позолочені краї книг та накручували їх на пташині пера – звідки і пішла назва. Техніка квілінгу складається зі скручування у спіральки довгих смужок паперу. Потім зі спіральок різної товщини та різного розміру викладають композиції. З технікою квілінга зручно виготовляти листівки та окремі об’ємні композиції.

Декупаж походить від французького decouper, що означає «вирізати». З самого слова можна зрозуміти, що це техніка прикрашання та декорування, оформлення за допомогою вирізаних паперових мотивів. Декупаж набув широкої популярності, тому що не потребує ані великих затрат грошей, ані багато сил, ані великого вміння. Знайти готові серветки для декупажа можна у спеціалізованих магазинах з хендмейду. Декупажем можна оздобити все: меблі, тканину, взуття, скло, біжутерію.

Амігурумі – це в’язання гачком маленьких предметів, тваринок або фігурок людей. Фігурки в’яжуть з різної пряжі, часто для об’єму наповнюють шерстю, синтепоном або просто шматками тканини. Історія появи техніки амігурумі не повністю досліджена, проте точно можна сказати, що своєї популярності вона набрала у 1970-ті роки в Японії, і з того часу люди не втрачають до неї цікавості. Фігурки, зв’язані у стилі амігурумі, потім можна використовувати в якості брелків, іграшок на ялинку або в більш об’ємних композиціях.

Фелтінг. Також використовують термін «валяння». Техніка полягає в тому, що шматки шерсті або повсті трансформують у фігурки. Повстяними фігурками можна прикрасити панно, елементи одягу, зробити аксесуари.

Петчворк – це шиття з клаптиків. Таке пошиття є традиційним у багатьох культурах, проте останнім часом воно набуло нового значення. Із клаптиків тканини роблять картини, об’ємно-просторові композиції, постільну білизну.

Полімерну глину також називають «пластика». Це пластичний матеріал, з якого ліплять фігурки різної форми та потім запікають їх у печі. Декілька років тому полімерна глина була на піку своєї популярності. Нею оформлювали посуд, робили картини та біжутерію.

Wire Wrap в перекладі з англійської мови «плетіння з дроту». Для такої техніки плетіння використовують дріт різної товщини та з різних матеріалів. Плетіння із дроту потребує певного рівня майстерства та професійних інструментів. Проте у такій техніці можна виконувати будь-що, наприклад, елементи декору, біжутерію, частини меблів.

Як продати

Коли ви вибрали та освоїли стиль хендмейду, що вам подобається, постає питання, як же можна реалізувати такий товар. Сучасний світ дає просту відповідь – зареєструйте свій інтернет-магазин та продавайте в ньому свої роботи. Також охочі можуть спробувати взяти участь у виставці майстрів хендмейду – це допоможе «розкрутити» інтернет-магазин та дасть можливість поспілкуватися з однодумцями.

Для того, щоб ваш хендмейд продавався, спробуйте придумати цікаву історію, що описуватиме ваш напрямок та речі, що ви зробили своїми руками. Для цього дотримуйтесь порад експертів:

1. Будьте щирим. Те, що ви робите своїми руками, має йти від серця. Не беріться за ту галузь, яка вас не цікавить, але добре продається – таке одразу стане відчутним.

2. Виберіть цільову аудиторію. Якщо ви чітко уявили свого покупця, його вік, його погляди на життя, то ви легко зрозумієте, який саме виріб його зацікавить.

3. До презентації робіт поставтеся з гумором: легка та дотепна назва приверне більше покупців, ніж це зроблять важкі для сприйняття історичні епітети.

Як фотографувати хендмейд

Важливу роль у презентації роботи становить саме фотографія, тому що саме через неї інтернет-покупці оцінюють вашу майстерність.

Для того, щоб сфотографувати свої роботи, оберіть потрібний та відповідний їм антураж. Намагайтеся не заставляти площу непотребом, краще обирайте однотонний фон, щоб ваш потенційний клієнт міг зосередитися на виробі. Для маленьких предметів, таких, як прикраси, візьміть макрооб’єктив. Не забувайте, що лаковані речі можуть відблискувати, так що обов’язково правильно оберіть ракурс та освітлення.

Станьте брендом

Для успіху зробіть так, щоб ваші роботи впізнавали з першого погляду. Для цього виділіть саме ту галузь, у якій будете працювати. Не забувайте, що за кожним відомим світовим брендом стоїть неординарна особистість. В описі своїх робіт не забувайте додати інформацію про себе та свою фотографію, бажано поряд із своїм рукоділлям. Виберіть стиль для своїх робіт, підберіть особливу історію для кожної речі окремо та для всього свого хендмейд-всесвіту загалом. Не забудьте і про пакунки для робіт – вони мають вирізнятися та показувати саме вашу індивідуальність.

Про свій досвід розповідає власниця хендмейд-магазину Валерія: «Я працюю у техніці «Wire Wrap» вже понад рік. Я колись побачила роботи майстра з такою технікою і дуже захотіла повторити. Навчилася сама, завдяки майстер-класам в Інтернеті, відео на YouTube. Техніка з дроту сподобалась мені одразу, тому що з нього можна робити зовсім різні вироби, плести що завгодно, він м’який і легко піддається деформації. Новачкам пораджу починати з мідного дроту, попри те, що в Інтернеті є багато майстер-класів з алюмінію. Річ у тому, що алюміній дешевше, його можна де завгодно дістати, плюс він буває різних кольорів. Але дроту з алюмінію важко надавати форму, і в недосвідчених руках виріб виглядає неакуратно. Мідь м’якша, її кольори більш природні – це відтінки коричневого, яким можна надати ефекту старовини. Також можна надавати синього або зеленого відтінку, особливо часто це роблять з «морськими» прикрасами, тобто на морські тематики. Мідь буває посріблена, вона теж м’яка, срібло не сколюється, а прикраси з такого дроту не викличуть алергію.

Спробуйте себе у цій техніці, і, будьте впевнені, завжди будете чимось зайняті. Я кручу прикраси, як тільки видається вільна хвилинка. Зараз ще мрію докупити ковадло. Здається, це єдине, чого мені не вистачає для повного щастя».

Олена Микитенко