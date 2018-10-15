Хворому і вітамін С до смаку

За даними статистики Міністерства охорони здоров’я України більше ніж у 70% населення нашої країни дефіцит вітамінів і мікроелементів в організмі. Часті респіраторні захворювання, слабкість, швидка втомлюваність та схильність до стресових ситуацій – перші симптоми нестачі вітаміну С. Як щоденне вживання сталої дози вітаміну може покращити або погіршити загальний стан людини?

«Типова картина»

Доволі знайома ситуація, коли простуда не відпускає, і лікар на черговому прийомі радить купити в аптеці імпортні вітаміни для підняття імунітету. Дорогі таблетки, привабливі на вигляд, але абсолютно не дієві насправді, не тільки не надовго покращують загальне самопочуття, але і вводять людину в стан глибокої депресії. Отже, за альтернативою далеко ходити не треба, адже необхідну кількість вітаміну С можна знайти в повсякденних продуктах харчування, потрібно лише добряче пошукати. Підтримувати баланс аскорбінової кислоти (як ще називають вітамін С) на певному рівні життєво необхідно. Нестача цього загальновідомого вітаміну може призвести до серйозних фізичних та психічних розладів, а також до такої смертельної у XIX сторіччі хвороби, як цинга.

«Звіяні» цингою

Пліч-о-пліч з такими страшними хворобами, як чума та тиф, широковідомими у XIX ст., була цинга. Хвороба проявила себе під час перших кругосвітніх судових плавань. В кінці ХV ст. після морських подорожей додому поверталося менше половини екіпажу. В період з 1600 до 1800 рр. від цієї загадкової тяжкої хвороби померло близько мільйона моряків. Пройшло декілька десятиліть, доки шотландський лікар Д. Лінд, завдяки своєму експерименту, зміг з’ясувати, в чому ховається «корінь зла». Цинга забирала життя тих людей, в організмах яких бракувало вітаміну С. Після проведення власного експерименту, Лінд зміг визначити, що лише ті двоє з групи досліджуваних, які отримували лимони і апельсини кожен день, змогли одужати під кінець випробовування. Особливою «популярністю» цей недуг користувався серед в’язнів, бідняків і моряків на кораблях, де харчування було мізерним. Основою раціону моряків були лише консерви, а про фрукти та овочі вони могли лише мріяти, отже, нестача невідомого на той час вітаміну, що містився в цитрусових, здавалася страшнішою за будь-яку іншу загрозу. В 1753 році Лінд опублікував власний «Трактат про цингу», але мало хто повірив його дослідженням. Попри це, капітан Джеймс Кук, довірившись Лінду, активно заготовляв на своєму кораблі ялинове пиво з цукром, адже ялинова глиця містить велику кількість необхідного при цинзі вітаміну С. На суходолі хвороба, як правило, настигала віддалені села та тюрми – місця найбільшого скупчення людей. Поправити картину змогла, як не дивно, звичайна картопля. Адже кількість вітаміну С в цьому продукті може врівноважити баланс нестачі, якщо просто включити його в щоденний раціон. Про сам термін світ зміг дізнатися лише в роботах польського вченого К. Функа. А хвороба продовжувала запекло лютувати в СРСР ще в ХХ ст.

Їсти чи пити – ось в чому питання?

Беззаперечно, яким чином підтримувати імунну систему та «запасатися» вітаміном С, кожен для себе має вирішувати сам. Вітамін С міститься, як в повсякденних продуктах харчування, так і в складі різноманітних лікарських препаратів. Добова потреба здорової людини має складати 70-100 мг. Значну кількість кислоти можна отримати в цитрусових, брюссельській капусті, чорній смородині, суниці, помідорах, яблуках, персиках, печеній картоплі «в мундирі» та в таких знайомих травах, як шипшина, петрушка, кропива та м’ята.

Американський медичний центр, який надає медичні послуги широкого профілю, виділяє 10 найголовніших джерел вітаміну С.

1. Ківі – найбагатша на вміст зазначеного вітаміну ягода. Найкорисніше їсти зі шкуркою, яка допомагає виводити шкідливі шлаки з організму.

2. Середній за розмірами апельсин вміщує в собі денну норму аскорбінової кислоти. Саме цей фрукт активно бореться з авітамінозом (захворювання, яке виникає при нестачі кількох вітамінів) та гіповітамінозом (іншими словами – вітамінна недостатність).

3. Одним із наймісткіших продуктів харчування є червоний болгарський перець. Вміст вітаміну С в ньому набагато більше ніж у лимоні.

4. Найдовше вітамін зберігається у капусті, в найбільш стійкій аскорбігенній (форма аскорбінової кислоти, міцно зв’язана з білками) формі. До речі, як не дивно, в овочах вітаміну С набагато більше ніж у лимонах і мандаринах.

5. У 50 грамах петрушки також міститься добова норма необхідної для життєдіяльності кислоти. А вміст бета-каротину не поступається моркві.

6. Пір’я зеленої цибулі може стати не тільки гарною прикрасою вашої страви, але і джерелом вітаміну С, необхідного в період осінньо-весняного авітамінозу. Цибуля дуже корисна під час простудних захворювань, вона підтримує імунітет людини загалом.

7. Взимку незамінним продуктом є шпинат. Він покращує загальне самопочуття людини, регулює обмін речовин і виводить шлаки та токсини.

8. До категорії рослини, що вміщують вітамін С, можна віднести і селеру. Загальний вплив цього продукту на організм колосальний. Стебла селери мають лікувальну дію, вони поліпшують кровообіг та нормалізують загальний обмін речовин.

9. Мало хто любить пізні сорти помідорів, але це лідери серед усіх інших джерел за вмістом аскорбінової кислоти. Томатний сік та томати корисні при підвищенні кров’яного тиску та серцево-судинних захворюваннях.

10. Малина містить ефект омолоджування, та крім цього, ягоди малини мають цілющі властивості. Це не тільки смачний сироп при застуді, але і жарознижувальний засіб. Велика кількість вітаміну С допомагає організму засвоювати залізо.

Прихильники сучасної медицини можуть задовольнятися звичайним лікарським препаратом, широковідомим своєю назвою «Вітамін С», та придбати його у будь-якій аптеці. Він випускається у вигляді драже та шиплячих пігулок, а також в комплексі з іншими вітамінами.

Основне кредо – не нашкодь!

Перелік продуктів, що містять необхідний нашому організму вітамін С, досить громіздкий, але не можна пропустити повз увагу певні продукти, вміст аскорбінової кислоти в яких перевищую вироблену норму. До переліку можна віднести шипшину сушену – 1500 мг вітаміну на 100 г, хрін – 110-200 мг, чорна смородина – 250 мг та перець червоний – 250 мг. Такий дивний, на перший погляд, склад продуктів неймовірно багатий на зазначений вище вітамін. Більш того, цифри дещо шокуючі, враховуючи, що добова норма становить 70-100 мг. Звичайно, потрібно неодмінно враховувати той факт, що в кожної людини свої потреби, усе залежить від кліматичних умов, шкідливих звичок та навіть віку і статті. Необхідність вітаміну С зростає у літніх людей, під час хвороб, стресу та апатії. Постійний хворобливий стан є однією з причин нестачі аскорбінової кислоти.

Крайня нестача вітаміну С може призвести до такої страшної хвороби, як цинга. Через нестачу вітаміну в людини розвивається депресія, з’являється кровоточивість ясен, легкість виникнення синців на обличчі, значна млявість, загальна хворобливість та суглобний біль. Надмірне вживання також не на користь. Великі дози можуть викликати гемоліз (руйнування червоних кров’яних клітин). Вітамін С «не дружить» з аспірином: при одночасному прийомі цих двох препаратів може розвитися виразка. Велика доза аскорбінової кислоти може призвести до дефіциту не менш необхідного – вітаміну В12. Аби передбачити ці та інші неприємності Комітет експертів ВООЗ ввів поняття про безумовно допустиму добову дозу вітаміну С, яка не перевищує 2,5 мг/кг ваги тіла, і умовно допустиму добову дозу вітаміну С, яка становить 7,5 мг/кг. Тобто допустима добова доза 70-кілограмового чоловіка складатиме 175 мг, а умовна – 525 мг.

До всього варто підходити з розумом. Добову дозу вітаміну краще поділити на кілька частин. Набагато корисніше підтримувати постійно високу концентрацію вітаміну, адже організм швидко витрачає його, як тільки отримує. Тому краще не наїдатися продуктів з високим вмістом вітаміну наперед. Корисніше буде поділити сумарну денну дозу на декілька менших, що прийматимуться протягом дня. Шокувати свій організм введенням великої кількості вітаміну С ні в якому разі не можна. Необхідно поступово підвищувати і знижувати дозу. В будь-якому разі позитивний результат можна отримати лише завдяки власному бажанню і розуму.

Наталія Алтухова