Ідеальний макіяж: який він?

Ні для кого не секрет, що ми, дівчатка, любимо проводити по декілька годин перед дзеркалом, вимальовуючи стрілки на очах та ретельно профарбовуючи губи. Але для того, щоб наші старання не були марними та не виглядали дивно, необхідно слідкувати за тенденціями у світі краси. Ми підготували декілька порад, які допоможуть вам зробити красивий та актуальний макіяж.

Сьогодні прекрасній половині людства надана можливість поєднати в одному макіяжі максимальну природність в тоні обличчя та яскраві акценти на очах і губах. Гра контрастів цього сезону представлена як боротьба протилежностей. Насиченість відтінків виступає проти голої натуральності, а темні тони вступають у бій зі світлими. Натуральність проти штучності, і здається, в цьому бою немає ані переможених, ані переможців. Всі ці варіанти додають красі більшої виразності. Жінки тільки раді такому розвитку подій.

Залишається лише надихатись ідеями відомих стилістів, використовуючи нові відтінки для щоденного макіяжу. Саме тоді ви зможете розкрити нові грані свого образу. Щоб цей образ вийшов якомога досконалішим, ми порадились з візажисткою Інною Репіною, а вона в свою чергу охоче поділилася з нами своїми професійними секретами.

Тон

Всупереч звичним на показах різким тонам помади і тіней, накладним віям і зухвалому характеру модного мейкапа, бренд Dior вибрав максимальну природність для своїх образів. Білосніжна шкіра, ніжний рум’янець і бежевий кайал на нижньому повіці – це весь арсенал, використаний стилістом Dior Петом Макгратом.

Секрети від фахівця:

1. Якщо ви нанесли забагато крему, приберіть зайве легкими дотиками ватного тампона.

2. Якщо ви хочете приховати занадто червоні мочки вух, нанесіть і на них трохи рідкої основи.

Підтримали політику природності Domenico Dolce і Stefano Gabbana. Їхні образи непорочних дів виглядають не менш ефектно. Пет Маграт, візажист, використовувала в образах моделей будинку Dolce& Gabbana персикові рум’яна, бежевий кайал, помаду холодного натурального кольору і світлі тіні. Погодьтеся, досить легкий, але привабливий образ.

Слід звернути увагу і на підбір рум’ян. Дуже педантично до цього поставилися Temperley London, Dolce&Gabbana, Michael Kors. За словами дизайнерів, цей тренд обіцяє бути мегапопулярним. Але при цьому слід пам’ятати про правильність нанесення рум’ян. Тон обличчя повинен бути ідеально білосніжним і рівним, інакше ви будете схожою на червонощоку матрьошку, а рум’яна слід підбирати під тон натурального рум’янцю.

Секрети від фахівця:

1. Хочете підкреслити вашу усмішку? Найвища частина щоки, яка підводиться, коли ви усміхаєтеся, підкаже вам, куди потрібно нанести рум’яни.

2. Дуже природно можуть виглядати рум’яна, нанесені з дотриманням почуття міри на інші ділянки обличчя, наприклад, на віскі, кордон між шиєю і підборіддям та на зону між очей.

3. Якщо у вас засмагле обличчя, то ви можете на деякий час відмовитися від тональної основи і оживити обличчя лише рум’янами.

4. Щоб основа макіяжу виглядала більш природно і довше трималася на обличчі, після нанесення макіяжу трохи збризніть обличчя водою.

5. Якщо ви використовуєте помади таких тонів, як рожевий, глибокий рожевий, фуксія, бузок, герань, слива – нанесіть холодний рожевий колір рум’ян. При цегляному, помаранчевому, бронзовому, коричневому відтінках помад краще використовувати рум’яна персикового, помаранчевого, імбирного і світло-коричневого кольорів.

Помада

На зміну ніжним тонам помади, приходять яскраво-оксамитові, червоні відтінки. Але найбільшим трендом сезону є не просто червоні, а винно-криваві губи. Текстура може бути різною: як глянцевою від Gucci, так і матовою від Rick Owens. Кожна жінка може обрати свій відповідний образ.

Секрети від фахівця:

1. Щоб помада довше трималася на краях губ, рекомендую після нанесення одного шару розтушувати помаду від центру до краю губ, щоб не підфарбовувати їх додатково. Це набагато легше зробити за допомогою пензлика.

2. Для закріплення помади необхідно м’яко промокнути середину губ ватним диском або серветкою.

3. На куточки губ нанесіть лише невелику кількість помади.

4. Нанесіть прозорий або перламутровий блиск на середину губ: туди світло падає природним чином і додає спокусливість вашим губам.

5. Такого ж ефекту можна домогтися, якщо нанести поверх основного тону трохи перламутрової помади та розтушувати її до країв.

6. Додайте губам природності: ваткою або кінчиком пальця нанесіть на основний тон трохи коричневої помади. Колірна палітра губ збагатиться.

Очі

Тут думки розбіглися. Приголомшує діапазон, який охопили стилісти. Поряд з природними образами на показах ми бачимо туманні проникливі очі від Gohn Galliano, також «котячі» очі Jason Wu і яскраві повіки у стилі «жар-птиці» від Prabal Gurung.

Стрілки від Erdem з’явились в новому більш полегшеному варіанті. Від старого тренду 60-х залишилися лише грайливі хвостики в зовнішніх куточках очей.

Секрети від фахівця:

1. Завжди майте під рукою тіні для повік дуже світлого відтінку. Акуратно, кінчиками пальців, нанесіть їх під бровами в центрі, створюючи тим самим ілюзію світіння.

2. Пам’ятайте, світлі відтінки розширюють і розтягують очі, а темні відтінки звужують і стискають всередину. Подібно до цього світлі і блискучі тіні для повік роблять ваш погляд більш відкритим, а ось темні – більш замкнутим.

3. Навіть якщо ви вже скористалися контурним олівцем для очей, все одно нанесіть тіні для вік: вони зафіксують олівець і пом’якшать загальний ефект.

4. Тіні можна наносити і під нижні вії. Завжди вибирайте для цієї ділянки тіні світлішого відтінку і м’яко розтушовуйте їх.

5. Якщо у вас повіки опущені, наносити макіяж бажано тільки на верхню частину ока, завдяки чому ваша зовнішність стане більш відкритою.

6. При використанні тіней з перламутровими відтінками потрібно бути особливо уважною, тому що вони привертають увагу великою кількістю блискучих краплинок, які часто підкреслюють невеликі зморшки шкіри і втомлені повіки.

Брови

Головним акцентом цього сезону є густі брови. Більшість дизайнерів вирішили, що чим густіші у вас брови, тим краще (в межах розумного, звичайно). Надати бровам яскравості можна за допомогою олівця, але це за бажанням.

Секрети від фахівця:

1. Зовнішній кінчик брови повинен бути на одній лінії із зовнішнім куточком ока і крилами носа, внутрішній має лежати на вертикалі з внутрішнім краєм ока, а верхня частина брови – на лінії, що проходить від крил носа через зіницю.

2. Хочете, щоб ваші брови виглядали природно? Тоді не варто наносити олівець довгими прямими лініями.

3. Для того, щоб тільки подовжити лінію, підберіть олівець строго за кольором брів.

4. Зробити колір більш яскравим допоможе олівець, який нанесено на вологу шкіру.

5. Фарбувати брови потрібно після нанесення на обличчя тонального крему або пудри.

Пам’ятайте, що мета макіяжу – не стати тягарем, а підкреслити красу. Тепер у вас є багато варіантів, які допоможуть зробити ваш ідеальний макіяж. Косметика створена для того, щоб підкреслювати ваші переваги. Але слід пам’ятати, що не всі варіанти модного макіяжу будуть пасувати саме вам. Аналізуйте, стежте за модою, і тоді вона стане вашим провідником у світ краси.

Аліна Яловенко