Імбирний чай для схуднення: пити чи не пити?

Новий рік давно відсвяткували, а зима ще не збирається відступати. Саме час для схуднення, чи не так, дівчата? Щоб улітку мати неперевершену фігуру, до справи час братися вже зараз. Але так не хочеться виснажливих вправ, нескінченних і часто безрезультатних дієт… Є багато інших способів. Наприклад, чай з імбиру. Останнім часом він став дуже популярним. Та не поспішайте спустошувати прилавки з цією рослиною. Спробуймо спершу розібратися – друг вона нашому організмові чи ворог?

Ти ж мені друг?

Що важко уявити без імбиру? Правильно: японську кухню! Хто не любить їсти суші з ароматним маринованим імбиром?

Та чи підійде він для повсякденної кухні українки, яка їсть ягоди годжі, п’є зелену каву, постить в Інстаграмі мотиваційні вислови та вправи – одним словом, робить усе для досягнення ідеалу? З’ясуймо.

По-перше, вчені довели, що імбирний чай корисний для обміну речовин – а отже, допомагає схуднути. По-друге, імбирна дієта зміцнює імунітет. Вона не викликає стресу, тому може бути досить тривалою.

Сам по собі імбир поліпшує травлення, зміцнює пам’ять і навіть посилює потенцію. Імбирний чай позбавляє головного болю, болю в спині та при розтягненнях. А регулярне його вживання завжди помітне зовні: пийте настій імбиру 2–3 тижні – і шкіра стане здоровішою, нігті – міцнішими, а волосся блищатиме.

«Если друг оказался вдруг…»

Проте не забувайте, що недоліки є у всього. Імбир – не виняток. Чай з цією рослиною не радять людям з високою температурою. Відмовтеся від напою, якщо маєте будь-яку кровотечу – навіть носову. Імбирний чай добре бадьорить, тому не пийте його перед сном.

Які протипоказання в імбирної дієти?

По-перше, захворювання шлунку. Імбир подразнює його слизову оболонку. Не можна імбирного чаю хворим на виразку, гастрит або коліт.

По-друге, серйозні хвороби печінки: цироз та гепатит.

По-третє, захворювання серця. Імбир підвищує тиск – тому його не можна людям з гіпертонією та ішемічною хворобою серця, а також пацієнтам у передінфарктному і передінсультному станах.

Якщо ж ви здорові, імбир стане відмінною профілактикою цих захворювань.

Як приготувати це диво?

Рецептів імбирного чаю справді чимало. Усе залежить від того, навіщо ви його п’єте. Можливо, вам потрібно збадьоритися без кофеїну? Чи схуднути без жорстких дієт? Або ж душа прагне чогось нового – наприклад, терпкого, із трохи різкуватим запахом імбирного чаю? Тоді до вашої уваги – кілька рецептів напою на будь-який смак.

Ведичний рецепт

На 3 столові ложки перетертого кореня імбиру знадобитися 1.3 літра води, кілька ложок меду, щіпка чорного перцю, 4 столові ложки апельсинового або лимонного соку, листя м’яти.

Закип’ятіть воду. В окріп киньте імбир, додайте меду. Відвар має кипіти 25 хвилин. Після цього дайте йому трохи охолонути і процідіть. Додайте перцю і цитрусового соку. Пийте чай теплим.

Простий рецепт

Покладіть у термос перетертий корінь імбиру і залийте окропом.

Рецепт для швидкого схуднення

Подрібніть 2 зубчики часнику. Додайте 3 столові ложки перетертого імбиру і залийте двома літрами окропу. Напій має настоюватися 25 хвилин. Після цього процідіть.

Рецепт із лимоном

До 2-х столових ложок подрібненого імбиру додайте 50 мл лимонного соку і меду за смаком. Залийте літром окропу. Настоюйте годину.

Рецепт із зеленим чаєм

У зелений чай додайте щіпку подрібненого імбиру. Залийте окропом.

Рецепт із м’ятою

10–20 грамів подрібненого імбиру залийте склянкою чистої води, доведіть до кипіння на слабкому вогні. Відвар має кипіти 15 хвилин. Додайте м’яту, лимон і мед за смаком.

Рецепт зі смородиною

Змішайте звичайний зелений чай, листя смородини і трохи імбиру. Залийте окропом.

Як правильно пити імбирний чай?

Якщо ви хочете зменшити апетит, пийте склянку імбирного чаю перед їжею. Будь-яка дієта дозволяє пити імбирний чай незалежно від прийому їжі.

Не лякайтеся, якщо після імбирного чаю вас трохи кине в жар. Організму потрібен час, щоб звикнути до цього напою.

Завжди проціджуйте щойно приготований імбирний чай, інакше він буде надто терпким або навіть гострим.

Доброго здоров’я, вдалого схуднення і приємного чаювання!

Сабіна Григоришина