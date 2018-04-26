Імпортний продукт: які хвороби можна привезти з відпочинку

Невідомість завжди притягує. А тим паче, коли ця невідомість така приваблива: теплі води океанів і морів, незвичні фрукти, прохолода тіні досі невідомих дерев, неймовірна флора і фауна. Але немає у світі досконалості. І в таких привабливих тропічних курортах ховається багато небезпек.

Екзотичний курорт? Чому б і ні. Останнім часом тропічні країни стають все більш привабливими для мандрівників. Особливо це актуально влітку: чим більш віддалений куточок світу – тим престижніше курорт. А познайомитися з екзотичними країнами зсередини і отримати незабутні враження хочеться якщо не всім, то більшості. Та й місцевість така, що рука так і тягнеться залишити позначку «Тут був Вася». А чим більш невідоме місце відпочинку, тим більше воно таїть у собі «підводних каменів».

Крім небезпечних диких хижаків, яких роєм роїться як на суші, так і у воді, відпочивальників підстерігають на перший погляд досить безневинні комахи, які в свою чергу викликають трансмісивні захворювання.

Трансмісивні захворювання – це інфекційні хвороби, збудники яких передаються членистоногими (комахами і кліщами). Ці крихітні комахи спричиняють величезні недуги. Відомо близько двохсот офіційних захворювань, що мають трансмісивний шлях передачі. До таких хвороб відносяться малярія, лихоманка Денге, вірус Західного Нілу, сонна хвороба і багато інших.

Здебільшого це природно-осередкові інфекції – обмежені за місцем проживання переносників. Ці хвороби, в основному, поширені у тропічних і субтропічних регіонах, однак найчастіше ареал переносників трансмісивних захворювань істотно ширше, ніж осередок поширення. І в Україні випадки таких захворювань зустрічалися неодноразово. А причиною цьому виступає саме туризм. Бажання людини потішити себе заморським курортом або дикою місцевістю має свої наслідки. Такі привабливі на перший погляд країни виявляються серйозною загрозою для вашого здоров’я. Вірус Західного Нілу, малярія, хвороба Шагаса та інші трансмісивні захворювання приїжджають разом з переносниками інфекції.

Але загрози ховаються не тільки у країнах тропічного клімату. Заради справедливості варто зазначити, що важкі інфекційні захворювання можна підхопити і в Україні.

«Беручи до уваги ті моменти, які відносяться до зміни екосистеми, до зміни погодних умов, до глобального потепління, на сьогоднішній день на перше місце виходять хвороби, які передаються через кров. Так звані трансмісивні інфекції. Їх збудники викликають тяжкі хвороби, такі як, наприклад, лихоманка Західного Нілу, такі хвороби, як дирофіляріоз, які раніше не реєструвалися в Україні і були рідкісними. Вони відносяться до тропічних та субтропічних ореолів. На сьогодні ці захворювання реєструються на території України. Наприклад, у Донецьку було зареєстровано лихоманку Західного Нілу, яка проявляється захворюванням центральної нервової системи», – розповідає лікар-інфекціоніст Державного закладу Республіканська клінічна лікарня МОЗ України Кальченко Світлана Анатоліївна.

За даними державної санітарно-епідеміологічної служби України за період 2011-2013 років відомо про 220 випадків малярії, 741 випадок дірофіляріозу, 46 випадків гарячки Західного Нілу, 16 випадків кліщового вірусного енцефаліту, 13 випадків туляремії. За 2011 рік було зафіксовано більше 1500 випадків хвороби Лайма, а в 2013 кількість хворих зросла майже до 2000.

Окрім «імпортних» захворювань, наша країна також має свої небезпеки. Наприклад, в лісі чи в тому ж парку. А причиною цьому – кліщі. З настанням теплих днів, таблички з написом «Обережно, кліщі!» стають все більш актуальними. Здавалося б, небезпека кліщів очевидна всім. Але не все так просто, як здається на перший погляд. За цими маленькими тільцями, розміром у сірникову голівку, таїться жахлива загроза.

«Найбільше звернень людей до інфекціоністів з укусами кліщів. Кліщі – це такі збудники, які передають і віруси, і бактерії. Якщо кліщі кусають людину і передають віруси, виникає захворювання, яке називається вірусний енцефаліт. Кліщі також можуть переносити бактерії та викликати хворобу Лайма», – зазначає лікар-інфекціоніст Світлана Кальченко.

Кліщових інфекцій безліч. До захворювань, якими «нагороджують» кліщі, відносяться кліщовий висипний тиф, хвороба Лайма, кліщовий енцефаліт, марсельська гарячка, туляремія та інші. Є й інші кліщові інфекції, які не такі страшні як енцефаліт і бореліоз. На відміну від комарів, які передають такі важкі захворювання, як малярія і лихоманка Денге, кліщі присмоктуються до шкіри людини на кілька днів.

Профілактика

Вирушаючи на відпочинок у інші країни, необхідно пам’ятати, що в деяких з них існує реальна можливість зараження хворобами, які спричиняють не тільки важкий клінічний перебіг, а й навіть летальний результат. Щороку задоволені мандрівники повертаються додому з бронзовою засмагою, кількома кумедними історіями і… інфекцією, яка причаїлася. Крім того, заразитися трансмісивною хворобою можуть також ті, хто виїжджають закордон у справах. Тому важливо пам’ятати, що профілактика в таких випадках необхідна.

Перед від’їздом потрібно використовувати всі засоби профілактики: щеплення і застосування репелентів. Вони використовуються у вигляді лосьйонів, емульсій, кремів, аерозолів і є найбільш ефективним та доступним способом захисту.

Під час перебування в зарубіжній країні слід дотримуватися певних правил проживання, харчування та культурного відпочинку. В умовах тропіків для нормальної життєдіяльності людини необхідно дотримуватися правил гігієни. У країнах з тропічним і субтропічним кліматом, враховуючи наявність величезної кількості різноманітних комах, при собі потрібно мати засоби боротьби з цими «злочинцями». Також категорично забороняється вживання немитих продуктів або митих у водоймах. Перед вживанням їжі слід ретельно мити руки безпечною водою. Крім того, потрібно регулярно самостійно перевірятися на наявність кліщів.

Після повернення з подорожі необхідно уважно стежити за власним самопочуттям. У більшості випадків первинними симптомами захворювання інфекцією є слабкість, нудота, головний біль, підвищення температури. Всі ці симптоми можуть бути швидко ліквідовані антибіотиками, особливо, на початкових стадіях хвороби. Але відсутність симптомів не означає відсутність захворювання. Якщо ви помічаєте такі прояви хвороби – не зволікайте в жодному разі, негайно звертайтеся до лікаря. Це необхідно для своєчасного встановлення правильного діагнозу і лікування.

Тетяна Великород