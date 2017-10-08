Іньєста підписав з “Барсою” довічний контракт

Барселона уклала довічну угоду з культовим півзахисником своєї команди Андресом Іньєстою. Про це повідомляє сайт каталонської команди.

У повідомленні прес-служби каталонців зазначено, що терміну нової угоди між клубом та Іньєстою не існує. По суті, це “довічний контракт”, адже право вирішувати, коли завершувати свої виступи за “Барсу”, належатиме самому гравцю. За словами президента «Барселони» Жозепа Бартомеу, вперше за свою 118-річну історію клуб підписав з футболістом довічний контракт.

«Це нагорода Андресу за його виняткову кар’єру», – зазначив функціонер.

Іньєста дебютував у складі синьо-гранатових у жовтні 2002 року. З тих пір півзахисник провів 639 матчів, у його активі 30 трофеїв, включаючи перемоги в чотирьох розіграшах Ліги чемпіонів.

“Цей клуб був свідком того, як я росту і прогресую. Бути капітаном цієї команди – неймовірний привілей.

Мій “довічний контракт”? По завершенні кожного сезону ми будемо спільно приймати найкраще для всіх сторін рішення. Я люблю цей клуб і буду грати за нього, поки моє тіло і розум не дадуть зрозуміти, що пора зупинитися”, – запевнив Іньєста.

Після того, як футболіст вирішить завершити виступи за каталонців та ігрову кар’єру, йому запропонують посаду в структурі клубу.

“Дуже приємно знати, що клуб надав мені таку можливість. Я завжди був упевнений у своїй любові до “Барси”, і я знаю, що краще мені не було б ніде”, – сказав Андрес.

Автор: Марина Білоножка