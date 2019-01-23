Інструкція до казкового життя

Не секрет, що все в нашому житті родом з дитинства. Наші страхи, концепції поведінки, почуття до певних речей в житті. Важливу роль в становленні особистості, особливо для жінок, займають казки. Ті фантастичні історії, що читали нам батьки перед сном, ті казкові сюжети, на основі яких знімали наші улюблені мультфільми. В кожної дівчини була улюблена казкова героїня, улюблена казка. А в дорослому житті дівчина чинить так, як чинила би її улюблениця. Казка — це стратегія життя, якою ми користуємося в дорослому віці.

А якою була ваша улюблена казка?

Дуже наївно ставитися до казок, як до звичайних розважальних історій, що не мають під собою ніякого серйозного аргументу. Казки — один з найвідоміших засобів в психології, що допомагає вирішити ту чи іншу проблему. До “казкового методу” зверталися такі генії психоаналізу як Фройд, Роршах, Розенцвейг. Тому користь казок не переоцінити. Скільки казкових сюжетів, стільки і стратегій життя, але хотілося б виокремити найяскравіші. В основі казок для дівчат лежить любов, стосунки матері та дочки, чоловіка і жінки. Іншою мовою — це інструкція до того, що треба робити, щоб стати коханою, щасливою й зустріти “свого принца”.

Попелюшка

Чи вам не здавалася дивною та родина, в якій жила Попелюшка? Слабкодухий батько, владна, сувора мачуха, яка леліє двох своїх ледачих дочок і ненавидить працьовиту сором’язливу дівчинку — Попелюшку. Якщо переносити на реальне життя цей сюжет, то тут йдеться про погані відносини матері й дочки. Цей сюжет — суб’єктивний погляд дівчини на свою сім’ю: їй здається, що всі такі погані, а вона така бідна–нещасна, її ніхто не любить.

Далі був бал. Дівчина прийшла на нього, що від неї очей не відвести, з конкретною метою — справити враження на принца. Для того, щоб злі родички не впізнали Попелюшку, вона одягає вуаль. Насправді вуаль — це символ того, що дівчина показалася принцові не справжня, під маскою, показалася такою, якою хотіла виглядати в його очах. Далі слідує конкретна інструкція, як закохати в себе чоловіка. Бути таємницею, яку чоловікові схочеться розгадати, піти з вечірки рано, залишити кришталеву туфельку. До речі, в оригіналі Попелюшка загубила не туфельку, а чобіток, оторочений хутром. Хутро було символом сексуальності і спокуси, тобто, дівчина справила враження на принца своєю вродою і сексуальністю. Принц закохався в таємничу незнайомку. Казка закінчується на тому, що Попелюшка виходить заміж, переїжджає до палацу й вони з принцом живуть довго й щасливо. А як саме? В психології є поняття синдрому Попелюшки, коли жінка постійно “пилить” чоловіка за безлад чи неувагу до своєї особи. Можливо, так і проходило Попелюшчине «довго та щасливо?».

Синдром Попелюшки

Анастасія, 30 років: «Коли я розлучалася вперше, оточуючі мовчали, але коли я розлучалася з другим чоловіком, люди почали мене засуджувати, казали, «з жиру бісишся». Мої екс-чоловіки були дуже хорошими, але у шлюбі мені постійно чогось не вистачало. Тепер мені здається, що мені ніхто не потрібний. Я не хочу ні від кого залежати і ніхто мені не указ. Я не хочу бути такою, як моя сестра. Так, вона має щасливий шлюб і трьох дітей, її наша мати завжди любила більше, більше цікавилась її долею, а до мене навіть на друге весілля не приїхала».

Червоний капелюшок

Історія, яка відбувається в казці — застереження. Казка немов би говорить: «Ось що буває з дівчатами, яких виховують мати і бабуся». Тобто, коли у дівчинки немає батька, майбутня жінка не знає, як поводитись з представниками сильної статі. Вона не розуміє, що в чоловіків інша психологія, та для досягнення своєї «мети» вони можуть набрехати і обдурити. По сюжету Червоний Капелюшок йде до лісу з кошиком пиріжків. Ліс — це символ дорослішання, самостійності, перших власних помилок. В багатьох казках дитина йде до лісу, де на неї чекають пригоди. Прикладом є такі казки, як «Ганзель і Гретель», «Білосніжка», «Гуси-лебеді». От і тут Червоний Капелюшок йде отримувати життєвий досвід. Дівчинка зустрічає вовка, хитрого чоловіка, який побачив наївну легку здобич. Вовк вішає «лапшу» на вуха дівчинці, дізнається про її життя та придумує хитрий план. З’їдає бабусю, дурить наївне дитя, а потім з’їдає і дівчинку. Мисливці, які розрізали живота вовкові та врятували бабусю та дівчинку — символ тих, справжніх чоловіків, які прийдуть на допоможу в тяжкі хвилини, чесних і справедливих лицарів.

Червоний Капелюшок без капелюшка

Аня, 25 років: «Мене виховували мати та бабуся. Я їх дуже люблю, але вони постійно казали мені, що всі чоловіки “сво..”. Вони вчили мене бути хорошою дівчинкою, і я була. Але хороших дівчат часто тягне до поганих хлопців. Я була не винятком. Я зустріла хлопця, в якого закохалась. Він був українцем, але мав якийсь бізнес в Голландії. Після місяця стосунків він освідчився мені, запропонував поїхати з ним до Голландії. Мій наречений подобався моїй мамі та бабусі. Перед весіллям я від однієї людини дізналася, що він сутенер, що везе до Голландії дівчат, щоб зробити з них повій. Така доля чекала і на мене. На щастя, я дізналася про його шахрайство та запобігла такій нелегкій долі».

Красуня та чудовисько

Банальна історія, коли красива молода дівчинка потрапляє до рук страшного, але заможного чоловіка. Особливо в нашому жорстокому суспільстві. У казці дівчину батько віддає чудовиську за те, що вона бажала більшого, аніж її сестри, не простих подарунків, а червону квіточку. Це інструкція до того, як примусити себе закохатися в того, в кого потрібно. А коли закохаєшся, то навіть чудовисько здаватиметься тобі красенем, головне, що чудовисько те заможне.

Без грошей товста свиня, а з грошима ведмедик

Вікторія, 20 років: «Мій чоловік набагато старший за мене. Ми познайомилися, коли я вчилася з його сином на одному курсі. Коли я завагітніла від нього, то пішла з університету. Нащо мені працювати, якщо він може дозволити собі дарувати мені що завгодно? Так, я щаслива, я з дитинства хотіла розкішне життя».

Василина Премудра

Це російська народна казка, і тут захоплює не стільки сюжет, як головна героїня. Нагадаю цю історію. Троє братів пускають з лука стріли в різні сторони. Та дівчина, що спіймає стрілу, буде нареченою того брата, що пустив цю стрілу. Стріли двох братів потрапили до долонь красивих дівчат, а Іванову стрілу спіймала жаба. Тою жабою була Василина Премудра. По факту, це не Іван обрав Василину в дружини, це Василина одружила його на собі. Казка говоріть про те, що розумній жінці навіть краса не потрібна. Жабеня, знаходячись в палаці, з легкістю виконує завдання царя, залишаючи в програші жінок братів Івана. Іван взагалі не розуміє, що тут коїться, все проходить повз нього. Наприкінці Василина постає перед публікою не в образі жаби, а як красива, юна особа. Хоча спочатку дівчина не була наділена вродою, щоб нею причарувати царевича, в неї були мудрість і розум, що для “Іванів-дурнів” — смертельна зброя.

Чи справді Премудра?

Коли Юлі було десять років, з її сім’ї пішов батько. Вона в цьому підсвідомо звинувачувала не тільки маму, а й себе, немовби інша сім’я батькові здалася кращою. Коли в Юлі з’явився коханий, Юля робила все, щоб він не пішов до іншої. Піклувалася про затишок вдома, позичала йому грошей, скільки потрібно, намагалася не помічати його романів з іншими жінками. Її коханий просто використовував Юлю. З його боку ніякого кохання там не було. Багато жінок вважають Юлю дуже мудрою, адже вона берегла свою родину, але чи дійсно воно того варте?

Снігова королева

Казка про те, що за своє кохання слід боротися та відстоювати його. Все просто: Снігова Королева забрала Кая на Південний полюс, залишивши Герду на самоті. Герда — це прототип сильної жінки, яка незважаючи на життєві труднощі подолала величезну відстань та повернула коханого додому. Тут зображена класична схема, як коханка відбиває чоловіка з родини, а потім чоловік все ж таки повертається додому через те, що йому бракує родинного тепла та затишку. Ця казка готує дівчат до сімейних негараздів й говорить, що чоловіка потрібно відстоювати, вчить жіночим хитрощам: сльозам, вчить іноді здаватися наївною, слабкою і тендітною. Казка — застереження, щоб дівчата знали, що в цьому світі є жінки розумніші та вродливіші за них, але це не має означати, що вони можуть просто забрати у вас якусь річ чи якогось чоловіка.

Шляхом Герди

Від Марини пішов чоловік, залишивши її з маленькою донечкою, до своєї секретарки. Вона дуже довго засмучувалась, перебувала в депресії, страждала, а потім зрозуміла, що проблема в ній самій. Декілька років вона робила з себе жінку–мрію. Постійні тренування, салони краси, власний бізнес. Через 2 роки вона зустріла свого чоловіка, сама запросила його на побачення. Ще через півроку чоловік повернувся до неї, Але ще через півроку Марина зрозуміла, що він їй більше не потрібен.

Марія Жук