Інтернет зачарували анаморфні чашки з Кореї

Корейський бренд Luycho створює незвичні чашки. Відео з оригінальним посудом днями розлетілися соцмережами. Користувачів вразив хитромудрий дизайн із використанням оптичних ефектів.

Чашки бренду мають дзеркальну поверхню, а на блюдечках – дивні малюнки, які неможливо «прочитати» неозброєним оком. Якщо ж поставити чашку на блюдечко, з його нерівної поверхні зображення відіб’ється на стінці чашки правильно.

Таке явище дістало назву анаморфне зображення. Суть його в тому, що спотворений малюнок стає нормальним, лише якщо дивитися на нього з конкретного ракурсу чи, наприклад, із дзеркалом. Анаморфний ефект послугував ідеєю для дизайну майже всього посуду Luycho .

Luycho прагне поєднувати мистецтво і науку, створюючи дизайн із застосуванням законів оптики. Бренд заснували корейський професор Чо Юл та його син Чо Санг Ха. Майстри кажуть: місія бренду – робити людей щасливішими, збагачуючи їхні життя грайливим мистецтвом.

Студія спершу вивчала оптичні ефекти та розробляла технології їх практичного використання. Сферою застосування було образотворче мистецтво, а основним матеріалом – дзеркала. У портфоліо Luycho є чимало картин, «намальованих» оптичними ефектами: тінню, заломленням світла в трубочках із водою, дзеркальним відображенням. Зображення були динамічними: вони змінювалися залежно від ракурсу, оточення, часу доби. Кожен оптичний прийом розкривав прихований зміст полотна.

Дизайн-студія посуду Luycho з’явилася лише 2013 року. Замінивши картини на чашки, родичі втім зберегли мистецький підхід до роботи. Як і дзеркальні інсталяції, чашки теж мають філософську концепцію. «Ми будемо тими, хто завжди прагне дати вам задоволення, естетичний досвід і приховану історію» , – запевняють на сайті.

Колекція кавових наборів присвячена захисту тварин: практично в кожній чашці «ховається» зображення якогось звіра. Предмети з набору Luycho Tall Cup & Panda Dalmasian вже поодинці виглядають стильно та естетично. А якщо поставити чашку на блюдце і почати обертати – на ній з’являтимуться і зникатимуть зображення занесених до Червоної книги панд.

Ще одна цікава робота – пара з конем, що біжить. В основу дизайну покладений ефект фенакістископа – диску з малюнками, який при обертанні перед дзеркалом створює ілюзію того, що зображення ожило.

Розташована майстерня в місті Ічхон провінції Кьонгі. Чашки Luycho можна за нагоди привезти з Кореї або просто замовити в інтернеті. Коштують вони дещо дорожче, ніж звичайні – приблизно 50-60 доларів за пару.

Людмила Подобна