Іспанська: fácil o difícil?

Сучасний світ диктує нам свої правила. Хочеш досягти висот — маєш знати іноземні мови, бажано декілька. Які саме — кожен обирає самостійно, відповідно до своїх вподобань і здібностей. Звичайно, англійська — беззаперечний лідер за поширеністю та кількістю охочих її вивчити. Друге та третє місце ділять мандаринська китайська та мова Сервантеса, Маркеса й Лорки — іспанська.

Іспанська мова – офіційна мова 20 країн світу й налічує близько 470-500 мільйонів носіїв, 60 мільйонів використовують її як другу мову, а ще 20 мільйонів володіють нею як іноземною. Мова зародилася в Кастилії, належить до романської групи індоєвропейської мовної сім’ї. З’явилася в 5 столітті до н.е. з латини, яку принесли на Піренейський півострів римляни, саме тому 65-75 % слів іспанської лексики мають латинське походження. Перша документальна згадка про цю мову датується 9 ст. до н.е. Протягом розвитку іспанська запозичувала багато слів із сусідніх романських мов (французької, італійської, гасконської, португальської тощо). В Іспанії та інших країнах світу цю мову називають castellano (кастильська) та español (іспанська).

Вивчити іспанську мову не так складно як здається. Значно полегшує це завдання принцип «як пишеться — так і читається». Іспанська майже не має складних лексичних особливостей, як, наприклад, англійська. Існує, звісно, близько 10 правил вимови, де певний звук асимілюється або його потрібно вимовляти по-іншому. Єдине, із чим можуть бути труднощі, — це граматика. Іспанське дієслово має близько 50 форм, і, як і українське, відмінюється за часом і особою. Додайте до цього купу винятків, які треба завчити, і отримаєте складну суміш, яку треба використовувати поступово, не плутаючи її складові між собою.

Складність іспанської граматики легко вирішити, якщо докласти трішки зусиль, часу й наполегливості. Справжня проблема для українця під час вивчення іспанської — нестача доступних навчальних матеріалів. Підручники з іспанської коштують дорогувато, особливо для студента, а в Інтернеті не завжди можна знайти необхідний примірник. Крім того, ні для кого не секрет, що для того, щоб покращити словниковий запас, бажано читати літературу та дивитися фільми мовою оригіналу, щоб сприймати її на слух. І тут з’являються перешкоди, бо важко знайти фільми з субтитрами для початкових та середніх рівнів володіння мовою, а література іспанською, як ми вже знаємо, коштує недешево.

Якщо Ви все ж таки почали вчити іспанську, то ось кілька порад, які в цьому допоможуть:

1. Слухайте музику іспанською. Знаходьте тексти пісень, перекладайте, виписуйте незнайомі слова, вчіть їх, а потім знову слухайте цю пісню. Так ви зможете поставити правильну вимову та простіше сприйматимете іспанські слова на слух.

2. Дивіться фільми іспанською. Звичайно, знайти фільм мовою оригіналу не складно, а от фільм мовою оригіналу із субтитрами майже нереально. Якщо Вам таки пощастить у пошуках — передивіться стрічку кілька разів.

3. Читайте іспанською все, що потрапить під руку. Шукайте простенькі тексти в Інтернеті, купуйте адаптовану літературу в спеціалізованих магазинах. Деякі видавництва пропонують спеціальні збірки текстів, спеціально спрямовані на поповнення словникового запасу. Перекладайте незнайомі слова та вчіть їх, а через деякий час знову перечитуйте той самий текст, і вчіть слова, які не запам’ятали з першого разу. Таким чином, із часом Ви зможете похвалитися, що читаєте «Дон Кіхота» або «Сто років самотності» мовою оригіналу.

4. Вивчити багато слів одразу — складно, а от по десять на день — якраз. Так вони надійно закарбуються в пам’яті, а словниковий запас стрімко збільшиться. Попросіть кого-небудь проводити Вам словникові диктанти щотижня. Це не забере багато часу, а Ви зможете перевірити себе.

5. Спілкуйтеся з носіями мови. На щастя, зараз усі мають сторінку в соцмережах, тому знайти іспаномовного друга — взагалі не проблема. Іспанці та латиноамериканці, як правило, відкриті та дружелюбні, тому не соромтесь їм писати, вони залюбки з Вами поговорять.

6. Знайдіть собі оптимальний підручник з іспанської мови, купіть та робіть вправи якомога частіше. Яке видання обрати — вирішувати тільки Вам, адже на українському ринку їх достатньо, проблемою може бути його вартість, яка іноді для студента — майже недосяжна.

Хороші підручники з іспанської — PRISMA та Nuevo VEN. Вони, звісно, дорогуваті, але стануть у нагоді для виконання вправ і вивчення граматики. Для поповнення словникового запасу та легкого запам’ятовування краще всього, звісно, дивитись відеоматеріали та читати тексти, попутно виписуючи незнайомі слова. Крім того, можна звернутись до українського видавництва «Методика», яке розробляє багато журналів і підручників з текстами, вправами та списками слів. Крім того, якщо Ви вирішили записатись на курси, то деякі школи іспанської мови працюють за власною методикою та підручниками. Це не означає, що самостійно Ви не можете закріплювати знання за допомогою допоміжних матеріалів.

Є невеличкий бонус для тих, хто володіє англійською. Лексика цих двох мов схожа, є багато слів, які звучать майже однаково, що значно полегшує завдання англомовній людині.

«Іспанська мова – дуже гарна й не така вже складна. Є, звісно, деякі тонкощі в граматиці, але це доволі легко освоїти, якщо докласти зусиль. За рік можна підтягнути мову на доволі високий рівень. Достатньо просто захотіти, а далі процес піде сам собою», — розповідає приватний репетитор іспанської мови Сергій Іванович Волков.

Якщо Ви вже вивчили іспанську, або хоча б досить добре нею володієте, то можете спробувати скласти DELE (Diploma de español como lengua extranjera) — це всесвітньо визнаний офіційний диплом, який підтверджує володіння іспанською мовою як іноземною. До DELE можна підготуватись самостійно, на курсах або з репетитором. Видавництво «Edelsa» підготувало спеціальні підручники різних рівнів, які допоможуть Вам отримати міжнародний сертифікат, який підтвердить ваш рівень володіння español.

Загалом іспанська мова — це квінтесенція пристрасті та краси. Це гарна і багата мова, якою написано безліч чудових творів і якою говорили, говорять та говоритимуть багато великих людей. Володіючи іспанською, зможете знайти спільну мову з мешканцями багатьох країн. І головне, що вивчити цю мову досить просто, варто лише трішки постаратись.

Чабанова Дар’я