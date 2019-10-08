Із ботом на “ти”

Швидко, якісно, доступно. У рамках щорічної української туристичної виставки UITM система пошуку та бронювання турів «IT-Tour» представила розробку чат-бота для месенджерів.

За задумом, чат-ботом можна буде користуватись у Вайбері та Телеграмі. Механізм дії розробники пояснюють так: робот збиратиме від туриста всю необхідну інформацію (країна, кількість зірок та днів перебування, харчування тощо). Опісля перед користувачем одразу ж з’являться всі наявні пропозиції, що відповідають критеріям.Або ж робот переведе на сайт турагентства, де будуть відібрані тури, а в менеджера ― уже зібрана інформація від туриста з його побажаннями. Таким чином у режимі діалогу можна буде обрати готель і придбати путівку. Однак це не остаточні два варіанти. Чат-бот ще будуть тестувати. Цілком можливо, що все може змінитись – наголошують в «IT-Tour». Отож спочатку його перевірять на одній із туристичних агенцій, і лише потім він надійде в продаж. Ціна питання поки що теж не відома. Адже ще немає інформації про те, у скільки обійдеться розробка такого продукту.

Чат-бот – це справді потрібно й корисно. Адже користуватись ним зручно, а ще він працює 24/7, у нього немає перерви на обід і вихідних. Тож у будь-який момент Ви матимете можливість знайти потрібний Вам тур і придбати путівку. Для туристичного ринку – це не новинка. Однак поки що це радше скидається на поодинокі проблиски, ніж на обов’язкову складову туристичних послуг. Отож наш портал відшукав кілька чат-ботів, що вже успішно працюють на ринку. Спробуйте ними скористатись і Ви.

1. Snap Travel (працює в месенджері Фейсбуку)

Варто лиш написати повідомлення з максимальною кількістю інформації. Наприклад, ми написали « Готель у Нью-Йорку з вай-фаєм на наступних вихідних». Робот одразу ж підшукав мені кілька варіантів. Далі я вільна у своєму виборі. Тож можу забронювати будь-який із тих, що мені сподобається.

2. Hijiffy (працює в месенджері Фейсбуку)

Це теж так званий віртуальний асистент. Однак тут можна спілкуватись і з роботом, і зі справжнім працівником. У цьому чаті можна поставити питання або ж забронювати готель. Потрібно лише вказати дати приїзду й від’їзду та кількість людей.

Незважаючи на те, що для того, аби такий чат-бот таки надійшов у продаж, потрібно ще докласти чимало зусиль, він цілком себе виправдає. Такі продукти дають туристичним компаніям велику перевагу перед тими, хто все ще чинить опір штучному інтелекту.

Інна Лебеденко