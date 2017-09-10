Сьогодні здоровий спосіб життя, фізичний і духовний розвиток – наймодніші тенденції життя суспільства. Існує багато напрямів, методик, засобів, програм і курсів, щоб допомогти людям досягнути бажаного результату. Зараз ми поговоримо про одну із ортодоксальних шкіл філософії індуїзму – йогу.

Йога – це сукупність різноманітних духовних, психічних, фізичних практик, що були розроблені в багатьох напрямах індуїзму та буддизму, які спрямовані на управління психічними і фізичними функціями організму з метою досягнення індивідом піднесеного духовного і психічного стану.

Основні напрями йоги: раджа-йога, карма-йога, джнана-йога, бхакті-йога і хатха-йога . Кінцева мета йоги має багато варіацій – від поліпшення фізичного здоров’я і до досягнення мокші. За межами Індії термін «йога» найчастіше асоціюється лише з хатха-йогою і її асанами – фізичними вправами, що не відображає духовних і душевних аспектів йоги. Того, хто вивчає і практикує йогу, звуть йогом або йогіном.

«Чи безпечна йога для людей з вадами зору?» – на це питання відповіли офтальмолог Домбровська Олена і йогін Бортніченко Наташа.

- Олено, скажіть будь ласка, чи корисно людям з порушеннями зору займатися йогою?

- Так, йога – це вид фізичного навантаження, який при правильно побудованій структурі, є дуже корисним для людей з вадами зору, я особисто знаю декілька прикладів продуктивного впливу занять з йоги на зір.

- А існують асани, що мають негативні наслідки для зору?

- У людей з порушеннями зору погіршити стан можуть нахили з положення стоячи (коли голова знаходиться нижче рівня серця) і перевернуті пози, вони викликають приливи крові до голови і очей, що може спричинити негативні наслідки. Крім того, стійка на голові при недотриманні техніки безпеки здатна пошкодити шийний відділ хребта, що викличе порушення кровопостачання мозку і очей.

- Олено, при яких діагнозах категорично забороняються заняття з йоги?

- При глаукомі і підвищеному внутрішньочерепному та внутрішньоочному тиску не можна займатися тими видами йоги, до яких входять асани і пранаями, наприклад, хатха-йога.

Лікар звернула увагу, що йога має багато напрямів і кожен може знайти свій.

- Намасте, Наталія! Ви, як представник хатха-йоги, поділіться з нашими читачами, які мають проблеми зору, порадами щодо занять йогою.

- Останнім часом до мене на заняття приходить багато людей з різними зоровими порушеннями, я вирішила вивчити краще це питання і тепер з радістю відповім на Ваші питання.

- Дякую. На що в першу чергу слід звернути увагу йогінам-початківцям?

- Перш за все, потрібно обрати вчителя – наставника, знання і досвід якого викликають у Вас довіру, розповісти все про стан Вашого здоров’я, а потім починати працювати.

Починаючи заняття з йоги, потрібно дотримуватися певних правил:

1. Заняття краще планувати на ранок або вільний від роботи час, не поспішаючи.

2. Не займатися на повний шлунок.

3. Не вживати алкоголь і не палити безпосередньо перед заняттям.

4. Не відвідувати сауну менш ніж за 3 години до заняття і 3 години після нього.

5. Не займатися при температурі тіла вище 37 °С

6. Для жінок виключити дні циклу плюс по 2 дні до і після, щоб уникнути перевантажень.

7. Обирати зручний одяг, який не сковує рухи рук і ніг.

8. Починати заняття з розминки.

9. Починати вивчення поз, ознайомившись з технікою, показаннями, протипоказаннями.

10. Адекватно оцінювати свій рівень, не намагатися освоїти занадто складні техніки передчасно.

11. При виконанні асан дихати природньо, не затримуючи дихання.

12. Категорично не допускати болю і відчутного дискомфорту в тілі. Адже будь-який біль – сигнал можливого травмування.

13. Ні в якому разі не допускати переохолодження тіла в процесі заняття.

14. Завершувати заняття фінальним розслабленням (Шавасана) не менше 10-15 хвилин.

- Які практики краще використовувати для покращення стану зору?

- Заспокоєння, розслаблення і відпочинок очам, а також мозку приносять Віпаріта Карань і Супта Баддха Конасана. У кожній позі важливий напрям погляду. Наприклад, при скручуваннях останнє, що завершує позу – напрям погляду. При виконанні Тріконасана погляд спрямований вгору, на великий палець піднятої руки . Крім того, дуже добре тренує очі всім відома гімнастика для зору: погляди «вгору-вниз», «праворуч-ліворуч», «далеко-близько».

Сподіваюсь, що Вам, наші любі читачі, буде корисна дана стаття, що Ви оберете свій напрям йоги, який зробить Вас ще щасливішими. Намасте!

Гвозденко Валерія