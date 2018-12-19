Камо грядеши, фітнес? Топ сучасних тенденцій

Як і в будь-якій сфері життя, у фітнес-індустрії є свої новинки та тренди, які задають напрям розвитку галузі. Щороку фахівці Американського коледжу спортивної медицини (АКСМ) оголошують свій топ фітнес-тенденцій та напрямів, які будуть набирають популярність. Розглянемо їх детальніше.

Уперше таке опитування було проведене у 2006 році. За останні роки редактори ACSM’s Health & Fitness Journal поширили це опитування серед тисяч фахівців у сфері спорту, краси та здоров’я, щоб визначити найпопулярніші тенденції.

Презентуючи дослідження, віце-президент коледжу Волтер Томпсон підкреслює: «Результати цього опитування щороку допомагають фітнес-індустрії робити важливі інвестиційні рішення для подальшого росту та розвитку. Такі рішення повинні засновуватися на нових тенденціях, визначених фахівцями, а не нав’язаних маркетинговими ходами реклами, що демонструється у прайм-таймі, або промо-кампаніями за участю чергової зірки». Достовірність опитування забезпечується тим, що перед початком співробітництва з опитуваними проводиться роз’яснювальна бесіда. Їм пояснюють, що під час відповідей треба робити акцент не на особистих захопленнях чи уподобаннях, а на тому, що є дійсно популярним у професійному середовищі.

Якщо порівнювати результати усіх опитувань, то можна помітити, що деякі явища утримують свою позицію в рейтингу протягом кількох років, а деякі можуть стрімко туди увірватися і так само стрімко щезнути. Подивимось, що саме західні фахівці вважають сучасними тенденціями фітнес-індустрії.

Технології на наших руках

Смартфони давно стали нашими незамінними помічниками, зокрема і під час занять спортом. Для тих, хто стежить за власним здоров’ям, розроблено десятки мобільних додатків, які допомагають регулювати графік та інтенсивність тренувань, калорійність та режим харчування, виконання денних норм питної води та поживних речовин тощо. Але їх поступово витісняють фітнес-трекери, смарт-годинники, монітори серцевого ритму та GPS-прилади. Вони збирають дані про організм, обробляють та надають користувачеві дані про його активність та фізіологічний стан. Робота таких пристроїв повністю автоматизована, після синхронізації інформацію з них можна передавати на комп’ютер, планшет чи смартфон і вже там аналізувати за допомогою спеціальних програм.

Збалансоване меню тренувань

До сучасних тенденцій фахівці АКСМ помістили аж чотири системи тренувань: функціональну, силову, з власною вагою та високоінтенсивне інтервальне тренування (НІІТ).

Функціональні тренування підходять для людей з малорухливим способом життя. Вправи розвивають усі м’язи в комплексі та складаються з рухів, які ми виконуємо щодня, займаючись звичними справами. Основою функціонального тренінгу є вправи на баланс, різноманітні нахили, випади, присідання, жими, а також ходьба. Така система тренувань розвиває гнучкість та витривалість, спрощує виконання повсякденних завдань.

Силові тренування залишаються головним елементом у роботі багатьох фітнес-клубів. Кілька років вони утримували високу позначку в рейтингу АКСМ та не здають своїх позицій і досі. Фахівці дуже часто включають силові блоки у повну програму вправ для будь-якого рівня фізичної активності та статі.

Тренування з використанням власної ваги з’явилося у переліках послуг спортивних закладів 5-6 років тому, а в рейтингу, який ми розглядаємо – у 2013-му році. Це дуже доступна програма, оскільки використовується мінімальна кількість додаткового обладнання, що робить її відносно недорогою. Такі тренування не обмежуються лише присіданнями та віджиманнями, всупереч думці багатьох спортсменів-новачків та не досить досвідчених тренерів.

Високоінтенсивне інтервальне тренування за складом є досить близьким до кардіотренування. Тут інтенсивні вправи поєднуються з відпочинком та розслабленням. Заняття за такою системою займають у декілька разів менше часу, ніж традиційне кардіотренування, але спортсмен витрачає набагато більше зусиль. Втім, результат того вартий. Ті, хто обрали НІІТ, набагато швидше худнуть і набувають правильних форм тіла. Налагоджується обмін речовин як в усьому організмі, так і в окремих групах клітин. Така система тренувань теж не потребує складного і дорогого обладнання, вправи можна виконувати навіть вдома.

Ще один тренд – симбіоз занять спортом та правильного харчування у програмах втрати ваги. Фахівці давно усвідомили, що не можна боротися з ожирінням виключно різноманітними жорсткими та легкими дієтами або тільки цілодобовою роботою у спортзалі. Дієтологи та фітнес-консультанти продовжуватимуть плідно співпрацювати для того, щоб клієнти, які прагнуть стати стрункими, досягли кращих результатів найоптимальнішим шляхом.

Індивідуальний підхід до групи

Популярність групового персонального тренінгу не тільки не спадає, але й буде зростати впродовж наступного року. Особистий тренер надаватиме невеличкій групі з 2-3 людей такі ж послуги, які раніше надавалися одній людині. Ніхто не буде обділений увагою, бо тренер працює з обмеженою кількістю людей. Але, використовуючи таку схему, учасники групи можуть отримати великі знижки порівняно з тим, скільки би їм обійшлося індивідуальне заняття. Саме фінансовий фактор є одним із головних стимулів до формування таких груп.

Підвищення кваліфікації

Ті, хто користуються послугами закладів сфери краси, здоров’я та спорту, хочуть, щоб їм надавали найякісніші послуги. А це можливо лише тоді, коли персонал буде досвідченим. Бажано, щоб його знання підкріплювалися відповідними сертифікатами. У західних навчальних закладах різних освітніх рівнів впроваджуються спеціальні навчальні дисципліни та навіть цілі курси і спеціальності. Що вже казати про безліч навчальних центрів, фітнес-шкіл, академій краси і т.ін. Це дозволяє підготувати величезну кількість фахівців, які забезпечать своїм клієнтам якісні послуги. Наступного року ця тенденція тільки посилюватиметься, тож про додаткову освіту слід замислитися й українським працівникам цієї галузі.

Пов’язаний з цим і наступний тренд. Оскільки є значний попит та велика кількість потенційних учнів, то має бути і пропозиція з боку наставників. Оскільки тут важливі не тільки теоретичні знання з біології та фізіології, а й практичні навички та орієнтованість у новинках і технологічна підкованість, то кращими викладачами стануть теоретично підковані практики. Саме персональні тренери та консультанти, які мають достатньо знань та досвіду, зможуть зробити ставку на відкриття власних шкіл чи курсів підготовки фітнес-тренерів чи інших фахівців сфери краси, здоров’я та спорту.

Фітнес третього віку

Європейці та американці, що виходять на пенсію, часто мають значно більший грошовий ресурс, ніж ті, хто молодший і ще працює. Свої кошти та вільний час вони готові витрачати у тому числі на підтримання форми та догляд за собою. Фахівці коледжу радять скористатися цією тенденцією і розробити програми та пропозиції для літніх людей з урахуванням віку та специфічних потреб. Більш активних можна спрямовувати на командні ігри та силові тренування, але тільки після медичного обстеження та консультації лікаря. Тим, хто серйозно хворіє, фізичні вправи можуть допомогти покращити стан здоров’я (але також – лише після консультації лікарів).