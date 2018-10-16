Кава – смачний напій і не тільки

Існує багато різних культур та традицій. У кожного народу є свої особливості, котрі через роки передаються із покоління в покоління. Проте у сучасному світі з’являються нові види культури, які здатні поєднувати людей різних народів та вірувань в одне ціле. Саме такою і є культура кави.

Сьогодні вона, здається, заполонила цілий світ. На вулиці часто можна побачити людей з фірмовими стаканчиками кави, котрі поспішають по справах, чи тих, хто вистоює довгі черги біля вуличних кав’ярень в очікуванні порції запашного напою. Розчинна чи натуральна, з льодом або ж з вершками, міцна чи без кофеїну, солона, гірка, солодка чи кисла – кожен знайде свій улюблений смак. Палітра її аромату та способів приготування просто грає варіантами та підштовхує до експериментів.

«Зараз кава стає дуже популярною. Її асортимент збільшується, тому кожен може знайти для себе той смак, який стане для нього улюбленим, – розповідає Станіслав, бармен та консультант з кавових напоїв. – Звичайно, існує особлива культура кави. Іноді приходять клієнти, які не просто п’ють каву, а проводять цілу церемонію. Але таких гурманів одиниці. Про загальну культуру споживання кави в Україні говорити, я думаю, ще рано. Хоча у нас кава дуже популярна, але поки вона не стала національним напоєм. Люди ще не вміють насолоджуватися кавою, її ароматом. Частіше просто розмовляють за чашечкою кави чи п’ють її, щоб збадьоритися, не звертаючи особливої уваги на сорт, ступінь підсмаженості та інше. Головне – щоб гаряча та міцна була».

Трохи історії кави



За легендою, збадьорливу властивість кави відкрив пастух з Ефіопії. Він помітив, що його кози, наївшись листя та плодів кавового дерева, вночі поводили себе дуже активно і майже не спали. Пастух розповів про цей дивний факт настоятелю місцевого монастиря. Служитель монастиря був здивований дією напою, яку він випробував на собі. Надалі він рекомендував вживати відвар кавових зерен монахам, які засипали під час нічних молебнів. Деякий час по тому монахи навчилися обжарювати та молоти зерна. Напій, який вони готували, надавав сили та знімав відчуття втоми.

Відкриття кави датується 850 роком нашої ери, проте світове визнання до цього напою прийшло багато віків потому. Коли першовідкривачі кави – ефіопи – були остаточно вигнані з Аравійського півострова в одинадцятому столітті, араби, які залишилися на цій території, перейняли в свою культуру звичай споживати каву. Звісно, тодішній спосіб приготування кави цілком і повністю відрізнявся від сучасного. Араби давили кавові зерна й змішували їх з тваринним жиром та молоком, а із отриманої маси ліпили кульки, які й споживали.

Лише в дванадцятому столітті із сирих кавових зерен почали готувати ароматний напій. Через століття плоди кавового дерева почали сушити, обжарювати та молоти, а отриману масу заливати кип’ятком. Традиція додавання до кави різних прянощів була започаткована саме арабами.

Вплив кави на організм людини

Основний та найбільш активний компонент кави, який і справляє відомий усім ефект енергетику – кофеїн. Саме він є хімічним стимулятором центральної нервової системи. Не лише кава, а й какао, різні сорти чаю, шоколад містять у своєму складі кофеїн. Його виробляють близько 60 видів рослин. Також кофеїн використовують при виготовленні таких популярних напоїв, як кока-кола та пепсі-кола. Кофеїн входить і до складу багатьох лікарських препаратів, що застосовуються для підвищення апетиту та бадьорості, а також під час простудних захворювань і при бронхіальній астмі.

Кофеїн здатний швидко відновити тонус організму вранці після сну, наповнити енергією, прискорити розумові та фізичні реакції, адже саме він втручається в ряд процесів, що відбуваються в головному мозку.

Німецькі вчені говорять, що використання великої кількості кофеїну може запобігти облисінню. Це проявляється тільки при зовнішньому застосуванні.

Вчені Канади говорять, що кофеїн підвищує витривалість людини, здатність її організму витримувати фізичні навантаження. Науковцями також встановлено, що кофеїн позитивно впливає на зір. Він підвищує чутливість сітківки, таким чином вона починає інтенсивніше реагувати на зовнішні подразники. У результаті предмети навколишнього світу стають яскравішими, а їхні відтінки більш насиченими.

Існує небезпідставне переконання, що при регулярному вживанні кави зуби втрачають білизну. Однак вчені переконують, що саме кава допомагає захищати порожнину рота від шкідливих бактерій, вона позитивно впливає на зуби і оберігає їх від такого неприємного карієсу.

Однак існують і мінуси кави, в залежності від того, хто її п’є, коли і в якій кількості. Сильний головний біль, запаморочення, тривожні стани, напруженість, нервозність – це невелика кількість того, що переживатиме людина в наслідок передозування кофеїном. Дії кави прирівнюється до наркотичних ефектів: при розвиненій залежності у випадку нестачі кофеїну в людини може початися сильна депресія.

Але ж охочих дозволити собі чашечку ароматної кави так багато. То як все-таки правильно вживати каву, щоб не нанести непоправної шкоди своєму організму?

«У нас часто замовляють каву без кофеїну. Так, існує і така. Багатьом просто не можна пити каву через кофеїн, який є у її складі. Але люди хочуть відчути її смак. Загалом кава «Декофінато» не відрізняється від інших. Трішки слабша, але також смачна. На її основі можна зробити і кавові напої: лате, капучино та інші», – каже Станіслав.

Кава в поєднанні з алкоголем – дуже згубна суміш. При такому змішуванні посилюється вплив останнього на організм людини. В свою чергу кава разом з курінням підвищує ризик розвитку гіпертонії на 35-60%.

Ні в якому разі не можна приймати каву та кавові напої в комплексі із заспокійливими або снодійними препаратами. Не слід вживати каву натщесерце. Водночас після занадто щільного обіду також варто утриматися від смакування кавою.

Щодо поєднання кави з молоком, вершками та іншими молочними інгредієнтами – думки дослідників кардинально різняться. Одні вважають, що кавово-молочна суміш абсолютно неприпустима, адже стимулює вироблення деяких шкідливих ферментів і згубно впливає на шкіру. Інші дотримуються думки, що додавання молока або вершків значно зменшують негативний вплив кави на слизову оболонку шлунка.

Кава всюди

Культура кави не закінчується на чашечці ароматного напою. Іноді здається, що кавові зерна успішно полонили світ. Маски для обличчя та волосся, креми та гелі для душу, декоративні свічі, картини, свічники, рамки для фотографій, записники і парфуми. Сьогодні кава остаточно перелилася через вінця чашечки для еспресо.

Кофеїн в цілому та каву зокрема широко використовують у косметології. Адже пінолева кислота, яка міститься в кофеїні, поновлює пружність та еластичність шкіри, сповільнює процеси старіння, діє як протизапальний засіб та захищає шкіру від негативного впливу сонячного випромінювання. Багато відомих косметичних брендів використовують пінолеву кислоту як основу кремів для обличчя. Крім цього, безліч засобів для боротьби з целюлітом також містять кофеїн. Учені стверджують, що запах кави сприяє схудненню на психологічному рівні.

Кава – прекрасний матеріал для різного роду декорування. Прикраси з кавових зерен виглядають особливо оригінально і стильно. Адже зерна мають незвичайну фактуру, яскраво виражений насичений колір і приємний аромат. До того ж для декорування не потрібні особливі вміння і навички, тому цілком реально оновити інтер’єр вашої кімнати власноруч. Для цього вам будуть необхідні лише основа, клей та власне кавові зерна, які можна завчасно пофарбувати в обраний колір.

Давши волю своїй фантазії можна цікаво задекорувати звичайні баночки та вазочки. Посилити враження від будь-якої фотографії допоможуть рамки, прикрашені кавовими зернами. Можна створити ароматичну свічку власного виробництва, кавове дерево чи картину із зерен.

«Так, у нас купують зерна для створення різних прикрас. Зазвичай просять найдешевший сорт, але, щоб був ароматним. Я раджу для аромату використовувати мелену каву в поєднанні з цільно-зерновою. Так запах кави відчуватиметься значно довше. Мені подобається кава в інтер’єрі. Це досить цікаво та оригінально. В нас також є кавове дерево», – ділиться працівник кав’ярні.

Використовуючи досить простий та доступний матеріал, як кавові зерна, можна створити безліч різних декоративних аксесуарів, що доповнять дизайн та оновлять стиль будь-якої квартири чи будинку.

Ніна Ярошенко