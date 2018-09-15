Кератинова принцеса чи Кучерявка Сью?

Якщо у вас хвилясте, пошкоджене волосся, із яким все життя доводиться воювати, бо будь-яка зачіска тримається максимум годину, а за найменшої вологи всі кучері повертаються й жодні бальзами з цим не допомагають, тоді для вас є гарна новина — кератинове вирівнювання волосся.

Наше волосся на 90% складається з кератину. Чим його менше, тим слабкіше й сухіше волосся. Процедура вирівнювання направлена на глибоке насичення кератином, від якого волосся стає здоровішим, блискучішим та зрештою прямішим.

У “Вікіпедії” пишуть : “Кератини — сімейство фібрилярних білків, із характерною механічною міцністю. Серед матеріалів біологічного походження поступається лише хітинові. Переважно з кератинів складаються рогові похідні епідермісу шкіри: як волосся, нігті, роги, пір’я, рамфотека дзьоба птахів та інше”. Отже, кератин — невід’ємна й потрібна частина нашого волосся й не тільки.

Як пояснюють спеціалісти, процедура вирівнювання кератином має ефект накопичення, тому якщо повторити її два або три рази, то результат буде триматися набагато довше. Навіть дуже пошкоджене волосся знову набуває міцності, еластичності та блиску. Одночасно за бажанням можна випрямити кучеряве волосся. У середньому ефект триває більше чотирьох місяців, але це залежить від виробника кератину й від правильного догляду після процедури.

Сама процедура вирівнювання проходить у декілька етапів і займає близько чотирьох годин. Спочатку миють волосся безсульфатним шампунем і висушують його приблизно на 80%, потім на 30 хвилин тоненькі прядки покривають кератином. Останній і найважливіший етап триває найдовше. Розігрітою до 230 градусів праскою для волосся обережно та уважно вирівнюють, не пропускаючи жодної прядки.

Після процедури волосся не можна мити та зачісувати ще три дні. Інакше, воно повернеться до попереднього стану. Перший раз мити волосся потрібно спеціальним безсульфатним шампунем, бо звичайний може вимити кератин Перше нанесення тримається до трьох місяців, а з кожною наступною процедурою ефект триватиме більше п’яти місяців. Процедура виключає хімічний вплив на волосся, безпечна для здоров’я клієнта, не перенасичена альдегідами, не обтяжує волосся та поєднується з фарбуванням. Перед випрямленням фарбувати волосся потрібно з урахуванням того, що після процедури воно стане на тон або два світліше. Повторне фарбування можна провести вже через два тижні.

Вартість

Одразу скажу, що це задоволення не з дешевих. Ціни залежать від довжини. На волосся трішки нижче плечей потрібно викласти від 500 грн. Кератинове вирівнювання можна робити вдома. Це не суто салонна процедура, але потрібно знати всі тонкощі справи, якщо, наприклад, якісь ділянки не промазати кератином, то праска розігріта до 230 градусів просто спалить волосся. Сама речовина, яку можна замовити в інтернет-магазинах, коштує не малих грошей і має обмежений термін придатності, тому купувати цілу пляшку невигідно.

«Я довго думала чи варто робити цю процедуру, — розповідає Марина. —Читала відгуки, дивилася фотографії й набридала перукаркам запитаннями, але в результаті вирішила зробити! Те, що волосся дуже красиве, гладке, блискуче й взагалі не реагує на вологу стало вирішальним для мене». Дівчина розповіла нам про те, яких результатів насправді варто очікувати від кератинового випрямлення волосся.

Недоліки

1. Ефект не триватиме п’ять місяців. Із першого разу так точно. Обіцяють, що буде накопичуватися кератин( може з десятої процедури й протримається п’ять місяців). Пройшло два місяці, а моє волосся вже починає трохи пушитися.

2. Якщо ваше волосся дуже кучеряве, то не чекайте, що взагалі забудете про укладання, але добре, що сама процедура стане разів у шість коротшою та ефективнішою.

3. Забудьте про об’єм. Якщо особливою пишністю волосся ніколи не вирізнялося, гарно подумайте перш ніж робити вирівнювання.

4. Кінчики волосся — слабке місце навіть після цієї процедури. Без спеціального догляду й безсульфатних засобів, вони виглядатимуть як мочалка.

5. До кератину потреби мити волосся часто не було. Можна було ходити майже тиждень, а воно все одно виглядало відмінно. Після процедури таке щастя мене покинуло. На другий день уже таке відчуття, що голову не мила п’ять днів.

Переваги

1. Можна просто висушити волосся феном і воно вже буде гладким.

2. Від надмірної вологості волосся не розпушується й не закручується.

3. Волосся м’якше на дотик, шовковисте та гладеньке. На жаль, об’єм зник, але тепер воно стало трішки важчими й виглядає здоровішим.

Повторювати процедуру однозначно буду. Вона заощаджує безліч часу, особливо зранку, коли треба вилітати на навчання. Не псуєш собі нерви під час снігу, туману та дощу. Я трохи сумую за своїми кучериками, але мій перукар каже, що ця процедура не псує волосся, тому я зможу повернути свої локони коли захочу.

Маргарита Верещагіна

