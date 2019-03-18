Київ представили на ITB BERLIN – 2019

Туристичний потенціал столиці та ще 6 українських міст і 10 компаній представили на спільному консолідованому Київською Туристичною Асоціацією стенді.

Виставка проходила у місті Берлін (Федеративна Республіка Німеччина) і тривала 5 днів, з 06 по 10 березня. З кожним роком все більше відвідувачів цікавляться Україною та її столицею.

“У цьому році наша основна концепція: Київ – місто на уік-енд. Ми хочемо, щоб подорож кожного європейця починалася з Києва, а потім він їхав далі. Хочемо стати воротами, де все починається, містом, яке консолідуватиме турпотік. Ми б хотіли стати хабом Східної Європи. Для таких амбіцій у міста все є, але бракує найголовнішого – ресурсів для промоції”, – сказав начальник Управління туризму та промоцій КМДА Антон Тараненко.

Український стенд відвідало багато візитерів:байєри, блогери, туристи та потенційні бізнес-партнери. За час роботи виставки було досягнуто домовленостей щодо здійснення прес- та фам-трипів. Головними ринками для промоції на цей рік є німецькомовні країни, Великобританія, Ірландія, Китай.

Також, в рамках проекту «Happyhours» гостей частували київськими солодощами «Цукати Київське Сухе Варення» та «Сміян».

Триденна програма виставки, включала конференції, форуми, воркшопи, нетворкінг, на цікаві теми, такі як бізнес-туризм, маркетинг, промоція, діджиталізація тощо.

Воркшоп українських міст та компаній відбувся на свято 8 березня. Кожен учасник мав змогу представити якнайкращим чином туристичний потенціал міста та можливості компанії. На цьому заході зібралися представники медіа сфери та бізнесу.

Загалом свої можливості у сфері туризму на виставці представили більше 150-ти країн.

Тетяна Хоменко.