Київ розвиває діловий туризм

На запрошення Асоціації ділового туризму України, яка продовжує свій проект з «AirBaltic» з ознайомленням представників сфери ділового туризму та індустрії країн Балтії та скандинавських країн з можливостями міста Києва у цій сфері, начальник управління туризму та промоцій КМДА Антон Тараненко зробив презентацію ділових можливостей міста Києва «Kyiv – nice for mice».

Формат зазначеного заходу передбачає проведення ворк-шопу, під час якого київські туристичні оператори матимуть змогу презентувати власні програми щодо об’єктів для MICE-туризму, досягнути домовленості про майбутні спільні проекти та обговорити сучасні тренди ділового туризму.

У зазначеному ворк-шопі також взяли участь громадські організації, представники туристичного бізнесу, ЗМІ та інші.

«Ми спостерігаємо, як за останні роки місто Київ набуває дедалі більше популярності в якості сучасної, комфортної дестинації з унікальними можливостями для MICE туризму», – зазначив Антон Тараненко під час відкриття зустрічі. Також він наголосив, що усі передумови та сучасні інновації міста Києва можуть бути корисними для подорожей не тільки з метою бізнесу та пошуку нових бізнес-партнерів, але й змістовного дозвілля шляхом відвідання популярних туристичних локацій, об’єктів та пам’яток.

Слід зазначити, що у ході зустрічі було виявлено значний інтерес з боку латвійської сторони до потенціалу міста Києва, а також поінформовано українську сторону про досвід міста Риги щодо розвитку MICE-туризму.

Тетяна Хоменко