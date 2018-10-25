Кокосова олія – запорука краси

Кожна жінка хоче бути красивою. Зараз дуже багато косметичних засобів для догляду за шкірою та волоссям, тому дуже просто розгубитися. Проте не треба забувати про натуральні засоби – вони нічим не гірші. Близько тисячі років людство використовує кокосову олію для підтримання здоров’я волосся та шкіри. Чому б не спробувати й вам?

Перевірка на якість та виготовлення в домашніх умовах

Кокосову олію використовують у наш час всюди: від промисловості до медицини. Відомо, що споживання кокосової олії у невеликих дозах допомагає зміцнити імунітет, нормалізує функцію щитоподібної залози, допомагає організму у боротьбі із вірусними інфекціями ГРВІ. Зараз кокосову олію активно використовують у виробництві їжі, додаючи у молочні продукти замість молока. Споживання кокосової олії у великій кількості може призвести до негативних результатів, тому що кокос складається із великої кількості трансжирів.

Кокосова олія виробляється із білої «м’ясистої» частини кокосового плоду. Для того, щоб виробити кокосову олію використовують декілька способів:

1) «м’ясисту» білу частину кокоса висушують на вогні, сонці або за допомогою промислових пічок для сушіння;

2) довге кипіння у воді, що допомагає залишити більшу кількість протеїнів та корисних речовин;

3) кокосовий м’якуш розрізають на частини, перемелюють та вичавлюють сік, який залишають настоятися.

Виробити таку олію в домашніх умовах можна будь-яким із представлених способів, але для України це буде досить дорого. Дешевше вийде придбати вже готову кокосову олію. Найбільшими та найкращими виробниками вважаються Індія, Індонезія та Таїланд. Олію для зовнішнього застосування краще придбати в аптеці або у такому магазині косметики, якому ви довіряєте. Кокосова олія має бути прозорою або світло-жовтою на вигляд. Вона буває рафінована та нерафінована. Нерафінована олія, або олія першого віджиму, має у своєму складі більше корисних елементів. Олія першого віджиму має приємний та натуральний запах кокосу, а рафінована, у свою чергу, запаху не має. За температури менше ніж 25 градусів кокосова олія починає тверднути. За допомогою цієї особливості перевірити її якість доволі просто – для цього потрібно поставити пляшку з олією у холодильник на декілька годин. Після потрібного часу вона має затверднути та змінити колір на білий.

Способи застосування кокосової олії



Для шкіри

Кокосова олія – це знахідка для людей із сухою шкірою. Олія дуже добре зволожує та живить шкіру. Часто її використовують у домашньому миловарінні, також її можна додавати до крему. Для шкіри краще підходить рафінована олія, нерафіновану радять компонувати з іншими рослинними оліями.

Для шкіри обличчя кокосову олію можна використати по-різному. Спочатку вимити шкіру та насухо витерти рушником. Потім, в залежності від бажаного ефекту, можна використати різні методи:

1) змастити шкіру під очима – це допоможе у боротьбі із невеликими зморшками;

2) змастити олією проблемні ділянки шкіри;

3) намастити олією губи – це допоможе при мікротріщинах та повністю замінить звичний вам бальзам;

4) використовувати кокосову олію замість крему для обличчя, нанести за 10 хвилин до використання макіяжу.

Проте перед тим, як використовувати останній метод, треба зробити перевірку реакції шкіри на кокосову олію. Спробуйте декілька днів наносити кокосову олію на певну невелику ділянку шкіри. Якщо результат вас задовольняє – спробуйте використовувати олію як крем. Також кокосова олія допоможе зняти макіяж. Використайте невелику кількість кокосової олії замість звичайного засобу для зняття макіяжу. Залишки протріть сухою серветкою.

Для зубів

Вчені знайшли несподіваний шлях для використання кокосової олії. У лабораторіях за допомогою дослідів з’ясували, що вона допомагає боротися із карієсом. Речовини, що містяться у кокосах, можуть не дати розвинутися хворобі, а також допоможуть зупинити розширення карієсу, що вже зародився. Домішки з кокосової олії зроблять зубну пасту більш ефективною, оскільки у бактерій немає звикання до натуральних речовин.

Для волосся

Кокосова олія має позитивний вплив на волосся. Це помітили ще у першому тисячолітті нашої ери. У тропічних країнах здавна використовували кокосову олію, оскільки вона сприяє здоровому росту, зберігає волосся блискучим, допомагає відновити зростання пошкодженого волосся, зменшує втрати білка. Напевно, саме тому індійські жінки славляться густим та гарним волосся.

Є декілька варіантів застосування кокосової олії для волосся. Для будь-якого з них потрібно підготуватися заздалегідь. Для цього візьміть стару футболку, замастити яку не шкода. Далі оберіть той варіант, який вам більше підходить:

1. Нагрійте 3-5 столових ложок олії у мікрохвильовій печі протягом 30 секунд. Далі потрібно намастити волосся олією та загорнути його або у стару футболку, або вдягти чепець для душу. Для того, щоб олія увібралася у волосся, потрібно від двох до чотирьох годин. Після того, як цей час пройшов, промийте волосся водою з шампунем.

2. Можна просто використати декілька крапель олії. Нанесіть їх на гребінь для волосся та розчешіть – кокосова олія повинна рівномірно розійтись по всій довжині. Змивати олію не потрібно.

3. Для того, щоб запобігти виникненню посічених кінчиків, намастіть їх кокосовою олією. Змивати не треба.

Експертна думка

Майстер-перукар Валентина Заброда поділилася секретами кокосової олії: «Багато хто з жінок приходить до мене із бажанням знайти ідеальний засіб для догляду за волоссям. Зважаючи на популярність нині натуральних органічних продуктів, я намагаюся радити такі маски, що складаються з природних інгредієнтів. За допомогою кокосової ваше волосся буде здоровим практично без особливих витрат. Кокосова олія ідеально підходить для сухого та посіченого волосся – вона допоможе відновити структуру та блиск. Вона підходить жінкам з прямим та кучерявим волоссям однаково. Також таку олію можна використовувати також для сухого або нормального волосся. Проте якщо у вас волосся, що схильне до жирності, використовуйте кокосову олію обережно.

Я можу порекомендувати декілька масок для волосся. Зробити їх дуже просто. Наприклад, для нормального волосся можна взяти по одній столовій ложці йогурту та кокосової олії. Наносити на всю довжину та залишити на декілька годин. Для жирного волосся змішують столову ложку олії з двома ложками молока. Таку маску можна залишати хоч на цілий день. Сама користуюсь кокосовою олією, тому вже помітила, що якісна олія швидко змивається з волосся.

Проте не забувайте, що використання кокосової олії завжди індивідуальне – для кожного вона може діяти по-своєму. Також не чекайте чудес – їх не буде. Використовуйте косметичні засоби та не забувайте про правильне харчування».

Олена Микитенко