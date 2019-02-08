Кольорова користь овочів та фруктів

Кольори навколо впливають не лише на настрій. Від кольору їжі, яку ми споживаємо, залежить наше самопочуття та здоров’я.

Білий. Жовтий. Червоний. Фіолетовий. Зелений. Кожен із цих колірних сегментів у їжі спрямований на підтримку певних процесів життєдіяльності. Додавши фрукти і овочі всіх цих кольорів у свій щоденний раціон, можна покращити самопочуття та зміцнити здоров’я.

Зелений

Зелений колір їжі відповідає за очищення організму від токсинів та знижує ризик виникнення деяких видів раку. Зелені фрукти і овочі допоможуть підтримати функцію печінки. Корисні фітоелементи зеленого кольору покращують роботу організму на клітинному рівні, захищаючи його від передчасного старіння. Крім того, це сильний антиоксидант. Зелені листові овочі містять фолієву кислоту, яка дуже важлива для вагітних жінок, оскільки знижує ризик вроджених захворювань дитини.

Зелений чай — природний енерготонік, він стимулює роботу центральної нервової системи, підвищуючи розумову і фізичну працездатність. Тож, якщо ви хочете почуватися бадьорим і свіжим, то вже знаєте, на який колір при виборі фруктів або овочів потрібно звернути увагу.

Корисні зелені фрукти та овочі: листова капуста, шпинат, зелений чай, кабачки, броколі, зелені боби, брюссельська капуста, салат-латук тощо.

Червоний

Червоний колір свідчить про вміст у продукті такої рослинної сполуки як лікопін. Він забезпечує підтримку серцево-судинної системи, відповідає за здоров’я ДНК клітин та за гарну пам’ять. Це натуральний кардіопротектор, за яким не потрібно йти до аптеки. Щоб позбутися болю в серці і стенокардії, якомога частіше вживайте червоні ягоди і свіжовичавлений вишневий сік.

Ягоди допоможуть впоратися з болем не лише у серці. Наприклад, вишні — природний аналог аспірину, який не має побічних ефектів. 20 вишень замінюють одну таблетку ацетилсаліцилової кислоти. Вони долають біль та знижують ймовірність появи артриту. Щоправда, це стосується лише свіжих ягід. Впоратися з ангіною допоможе полоскання горла вишневим соком. Тільки його обов’язково треба розвезти водою.

Лікопін стане вам у нагоді і під час пляжного сезону, оскільки він має властивість знижувати шкідливий вплив ультрафіолетових променів на організм. Щоб збагатити свій раціон червоним кольором, достатньо всього лише додавати до вівсяної каші червоні ягоди або готувати томатні супи.

Корисні червоні фрукти та овочі: шипшина, вишня, журавлина, черешня, червона смородина, гранат, малина, кавун, помідори, перець чилі тощо.

Фіолетовий і синій

Фіолетовий та синій кольори забезпечують здорову старість: допомагають уникнути хвороби Альцгеймера, Паркінсона і розсіяного склерозу. Порція фіолетових чи синіх фруктів та овочів — це смачний спосіб зберегти активність мозкових функцій, знизити рівень стресу і перешкодити утворенню пухлин.

Такі продукти містять антоціани — потужні антиоксиданти, які захищають клітини від окислювального пошкодження, запобігають серцево-судинним захворюванням, інсульту і раку. Усього лиш 500 мл бурякового соку може знизити кров’яний тиск.

Найприємніше те, що сині та фіолетові фрукти і овочі доступні цілий рік. Корисні фіолетові і сині фрукти та овочі: інжир, лохина, чорниця, ожина, темний виноград, темні сливи, баклажани, чорнослив.

Білий

Білі фрукти та овочі своїм кольором не дарма натякають на кальцій — раціон із таким забарвленням підтримає здоров’я кісток і всього опорно-рухового апарату. До того ж білий колір забезпечує протизапальну дію. Рослинні продукти білого кольору багаті таким фітонутріентом як аліцин. Він потрібен для того, щоб добре і злагоджено працювала ферментна система, від якої залежить здоров’я і працездатність всіх тканин і органів нашого організму.

Білі овочі — редис, гриби, цибуля, цвітна капуста та картопля — є гарним джерелом клітковини, калію і магнію. Клітковина підвищує відчуття ситості після їжі та поліпшує травлення. Калій є важливим для м’язів і серцево-судинної системи. Магній допомагає при депресії і поганому настрої, а також зміцнює здоров’я серця. Не відмовляйтеся від цибулі та часнику. Вони містять аліцин, який контролює рівень холестерину.

Корисні білі фрукти та овочі: груші, кокос, яблука, біла диня, ріпа, цибуля, часник, гриби, хрін, біла квасоля, пастернак.

Жовтий і помаранчевий

Про жовтий і помаранчевий кольори говорити можна нескінченно. Перші асоціації при згадці продуктів харчування «сонячного» забарвлення це, звичайно ж, міцний імунітет. Вітамін C забезпечує антиоксидантний захист організму. Завдяки стимуляції в організмі імунних клітин він пришвидшує процес одужання при застуді та грипі більш ніж на 20%. Альфа і бета каротин у продуктах цих кольорів покращують зір. До того ж, це «кольори краси» — вітамін C сприяє формуванню колагену, необхідного для нормального функціонування кровоносних судин, кісток, хрящів, зубів та ясен; підтримує водний баланс шкіри, забезпечуючи їй сяючий вигляд. Особливо важливо отримувати в достатній кількості «сонячного» кольору в дитинстві, оскільки він відповідає за ріст і гармонійний розвиток організму.

Корисні жовті і помаранчеві фрукти та овочі: ананас, апельсин, лимон, мандарин, маракуйя, мускусна диня, морква, абрикоси, гарбуз, кукурудза, імбир тощо.

Недарма нам час від часу хочеться скуштувати певний фрукт чи овоч — таким чином організм сигналізує про потребу у тому чи іншому вітаміні та поживній речовині. Прислухайтеся до власного організму та не забувайте додавати у свій раціон здорових кольорів.

Цікаві факти про кольорові продукти:

4 порції бобових на тиждень знижують ризик серцевих захворювань на 22%

У середньому доросла людина з’їдає на рік близько 32 кг картоплі. При цьому вживання брюссельської капусти обмежується всього лише 114 г.

Для того, щоб позбутися «часникового дихання», досить з’їсти одне яблуко.

Жінки, які регулярно п’ють зелений чай, на 22% знижують ризик розвитку раку молочної залози, а чоловіки — на 48% знижують ризик раку простати. Крім того, три чашки зеленого чаю на день на 57% знижує ризик розвитку раку кишечника.

Олія з кісточок малини може замінити сонцезахисний засіб із фільтром 25-50 SPF.

Луканіна Катерина