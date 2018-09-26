Коли душа рветься в гори

«Краще гір можуть бути тільки гори», – кажуть альпіністи. Ті, хто це спробував, вже не можуть зупинитися, така собі залежність та любов з першої підкореної вершини.

Як почати займатися альпінізмом і що для цього потрібно

Полюбляєте спорт, випробовуєте себе екстремальними видами розваг, дух захоплює від неймовірних фотографій із засніженими вершинами і Вам чогось не вистачає? Тоді Ви потрапили за адресою!

Якщо Ви плануєте зайнятися скелелазінням, для початку варто випробувати себе в найближчому розважальному центрі міста. Потренувавшись на скеледромі (бажано з тренером) і зрозумівши, що це саме те, що Ви шукали й чого хотіли, можна перейти до пошуку спорядження.

Підкорювати гори — це так само романтично, як і небезпечно, тому надійність екіпіровки в альпінізмі має вирішальне значення.

Страхувальна система

Для старту підійде будь-яка нижня система (звичайно, з поясом).

Немає сенсу купувати дорогу та надсучасну систему, якщо Ви плануєте розпочати з невисоких вершин в Україні.

Очевидно, що першого ж разу Вам не доведеться годинами висіти на мотузці. Втім, якщо свій старт Ви наважитеся зробити де-небудь в Італії, тоді, очевидно, є сенс купити й дорожчу систему.

Карабіни

Вам знадобляться п’ять алюмінієвих карабінів з муфтою, бажано HMS-форми і три карабіни без муфти.

Тип муфти неважливий, але клямка, яка загвинчується муфтою більш спрямована на спортивне застосування.

Головне, пам’ятайте, що незамуфтованний карабін не раз призводив до травм або навіть загибелі альпіністів.

Самострахування

Чотири метри обов’язково динамічної мотузки.

Самострахування вплутується в систему, що дозволяє регулювати довжину решти самострахування. Зверніть увагу, що самострахування повинне встрявати в систему, а не кріпитися до неї за допомогою карабіна.

Самострахування для Via-ferrata протипоказані (це скельні ділянки, які спеціально обладнані металевими конструкціями, що допомагають долати маршрут з більшою швидкістю й меншими витратами енергії, ніж під час скелелазіння в звичайному його розумінні).

Cпусковий пристрій

Професійні альпіністи рекомендують просту алюмінієву вісімку. Але ще краще – пристрій типу «шайба», з яким можна спускатися на подвійний мотузці, повноцінно страхувати напарника, і який, головне, не крутить мотузку.

Кішки

Не варто купувати відразу злі й страшні 14-ти зубі кішки. Вони важкі й незручні. Досить буде 10-ти зубих, які Вам, потрібно підібрати, перш за все, з огляду на не, щоб вони чітко й надійно сиділи на черевиках.

Якщо кішки зіскочать на маршруті, то це може призвести до великих неприємностей.

Також необхідно подумати про антипідліпи. Якщо кішки ними не комплектуються, або їх неможливо купити окремо, можна використати поліетилен, який підкладається в момент одягання між підошвою черевика й платформою кішки.

Льодоруб

Обов’язковий вірний супутник альпініста.

Довжина льодоруба підбирається індивідуально. Наприклад, альпіністи зростом 180-190 см віддають перевагу льодорубу довжиною 65 см., який, за всіма законами, для них короткий, але альпіністам ним зручніше користуватися.

Льодоруб потрібен не тільки для сходження на покриті льодом схили. Його також використовують в гірському альпінізмі, якщо доводиться йти по рихлому ґрунту або рухатися заваленою скелею.

Дуже важливо, щоб метал, з якого зроблений льодоруб, був міцним і надійним. Традиційно льодоруб використовують для створення додаткових точок страховки альпініста.

Залежно від сфери застосування і складності маршруту альпіністи використовують льодоруби з прямою або вигнутою рукояткою.

Трекінгові палиці

Обов’язковий елемент спорядження, який дозволить заощадити сили.

Сенс палиць зовсім не в тому, що розвантажуються ноги за рахунок часткового перенесення навантаження на руки.

Справа в тому, що більшу частину енергії при ходьбі людина витрачає на рівновагу.

Палиці знижують ці витрати енергії.

Каска

Їхати в гори без каски — це не тільки небезпечно, а й навіть безглуздо.

Каска повинна надійно захищати альпініста від падіння каменів і можливих ударів об скелю під час падіння. Не купуйте каски, які не сертифіковані для альпінізму і скелелазіння. Каску підбирайте на свій смак будь-яку, головне, щоб був сертифікат UIAA.

Бажано, щоб каска закривала максимум поверхні голови.

Жіночі каски для альпінізму навіть мають виріз для хвостика волосся. Багато моделей касок для альпінізму мають вентиляційні отвори, які можуть бути регульованими чи нерегульованими. Якщо ви плануєте купити каску для альпінізму в теплому кліматі, можете сміливо вибирати будь-яку модель з вентиляцією. Якщо ж плануєте суміжні або комбіновані маршрути, чи похід в холодну пору року, варто придбати каску з закриванням вентиляційних отворів.

Практично на всіх моделях касок для альпінізму передбачено кріплення для налобного ліхтаря.

Ліхтарик

Повинен бути налобний і головне – надійний.

Відмова ліхтаря на маршруті буде жорстоким випробуванням Вашої психіки.

Сучасні ліхтарики не знижують яскравість у міру того як розряджається батарея, вміють працювати на кількох рівнях потужності.

Часто ліхтарі мають спеціальні сигнали для аварійного застосування, наприклад, подають сигнал SOS.

Окуляри

Окуляри для альпінізму, в першу чергу, повинні міцно сидіти на голові й закривати всі щілини, через які може потрапити сонячне світло або потік ультрафіолету (особливо, якщо Ви зібралися у високогірне сходження).

Важливо звернути увагу на якість лінз.

Не варто брати надто дешеві окуляри, бо вони будуть постійно запотівати й настільки Вас замучать, що можуть так і залишитися на скелі.

Ніж

Ніж повинен бути завжди і, бажано, не величезний тесак з фільму Рембо або мачете, а простий і надійний стропоріз.

Ніж потрібен для видалення залишків старих мотузок з гака, зняття з долонь захисної стрічки, вивільнення застряглого репшнура з тріщини, нарізки нових петель для анкерів.

Пристрої для підйому по мотузці

Для першого виїзду, швидше за все, буде досить одного жумару (елемент спорядження, що застосовується в мотузяній техніці для підйому по вертикальних перилах – механічний зажим кулачкового типу).

Але є сенс відразу придбати пару жумарів і стремено для ноги. Цей комплект дозволить Вам підніматися на будь-якому рельєфі й, залежно від ситуації, використовувати один жумар або весь комплект.

Зазвичай, альпіністи не радять використовувати спелео-систему підйому по мотузці. Вона може бути застосована тільки при підйомі на великі відстані по вертикальних скелях.

На комбінованих маршрутах з різноманітним рельєфом альпініст, що працює з такою системою, виглядає дуже безглуздо, а головне – ця система потребує багато часу для використання.

Репшнур

Для скелелазіння необхідно ретельно вибирати діаметр мотузки. Як правило її діаметр повинен становити від 9,5 до 10 мм, оскільки страхувальний пристрій найкраще працює з мотузками цього діаметра. Якщо діаметр більший 10мм спусковий пристрій буде досить сильно закушувати мотузку, а при діаметрі меншому 9,5 мм може забезпечувати недостатнє зчеплення.

Посилене обплетення потрібне під час використанні мотузки на складних трасах, де можливі часті зриви зі скель. Така мотузка менше зношується й служить досить довго.

Щоб визначити наскільки довговічна буде мотузка, потрібно подивитися на малюнок обплетення – чим дрібніше й щільніше буде плетіння, тим зносостійкішою буде мотузка.

Ремкомплект

Не варто також забувати про ремкомплект альпініста: пластир, ізострічку, латки для одягу, , нитки, голки, мультиінструмент для ремонту.

І на завершення кілька порад.

Не ходіть в гори самі, а лише з перевіреною групою. Найкраща група – це 3–6 альпіністів.

Група повинна бути однорідною по силі й складатися з людей, яких Ви знаєте і яким довіряєте.

Ніколи не ризикуйте без потреби, розраховуйте свої сили, пам’ятайте про безпеку.

Лише в цьому випадку Ви отримаєте справжнє задоволення від пригод.

Анна Загородня