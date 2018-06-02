Компромісний відпочинок: як не в Крим, то куди?

Куди може поїхати українець на відпочинок у своїй країні? Otiumportal спробував зібрати інформацію, і, як з’ясувалося, в Україні є безліч місць, не менш цікавих та корисних для відвідування, ніж півострів.

Південь

Для тих, хто все ж хоче влітку поніжитись на сонечку, українські туроператори пропонують поїздку до південних регіонів. Адже, окрім Криму, в Україні є ще 5 областей, які мають вихід до Азовського та Чорного морів. Це Донецька, Херсонська, Запорізька, Одеська та Миколаївська області.

В Запорізькій області можна відвідати такі курорти: Бердянськ (солоні озера та лимани, що знаходяться біля гирла ріки Берда, мають унікальні цілющі грязі та мінеральні джерела), Кирилівка (там знаходиться великий аквапарк).

На Херсонщині охочі можуть відвідати село Гопри – найстарішу оздоровницю півдня країни. Також в цьому регіоні можна відвідати Асканію-Нову (унікальний заповідник з павичами, тисячами видів птахів та сучасним дендропарком), Кам’яну Могилу та Олешківські піски.

Північ

У Чернігівській області знаходиться також чимало цікавих для відвідування місць. Наприклад, родовий маєток Галаганів, що знаходиться у Сокиринцях (у ХІХ ст. це був один із культурних осередків України, його відвідали: Тарас Шевченко й Лев Жемчужников, Павло Чубинський і Пантелеймон Куліш) та Дендрологічний парк «Тростянець», який і сьогодні залишається неперевершеним прикладом садово-паркового мистецтва.

Також на півночі варто відвідати і Качанівку – садибу родини Тарнавських, яка теж свого часу була культурним осередком тогочасної України.

Центр

На Житомирщині туристи можуть відвідати стародавнє місто Володарськ-Волинський. Сьогодні тут знаходиться Музей дорогоцінного і декоративного каміння. До речі, єдиний в Україні музей, де представлено безцінні експонати – різнокольорові топази, кварц та коштовний різновид берилу – геліодор.

У місті Радомишль нещодавно запрацював для екскурсій замок Радомисль, історія якого бере початок з ХVІІ століття. Свого часу тут знаходилась папірня Києво-Могилянської академії, а сьогодні тут можна побачити джерело, яке б’є всередині замку.

Також можна відвідати єдиний у світі Музей української домашньої ікони. Тут зібрана унікальна колекція, в якій представлено роботи народних і професійних майстрів з усіх куточків України.

На Черкащині приємно вразить палац і парк князів Лопухіних-Демидових у Корсунь-Шевченківському, де знаходиться одна із найкращих колекцій бузку. А поблизу самого міста Корсунь свого часу було знайдено залишки стародавніх оборонних укріплень – «Змієвих валів».

І, звичайно ж, не забудьте відвідати столицю України – величне місто Київ!

Захід

У Тернополі можна побачити старовинний бароковий Домініканський монастир. Не менш цікавим буде замок князів Бучацьких-Язловецьких, який оздоблений унікальними різьбленими порталами. Також тут є вірменський квартал з оборонною церквою та оборонний костел Успіння Діви Марії.

У місті Летичів знаходиться укріплений монастир домініканців XVIІ століття, а також артилерійську башту XVI століття та пам’ятник Устиму Кармелюку, якого поховано у Летичеві.

В Ужгороді знаходиться старовинний замок, який колись був резиденцією староруського князя Лаборца. У селі Лумшори кожен зможе скупатися в чані з гарячою мінеральною водою. У Мукачеві можна, прогулюючись містом, відвідати замок Паланок, який вражає своїми розмірами та історіями, пов’язаними з його будівництвом.

І, звичайно ж, Львів – містечко із безліччю «кнайп» та музеїв, європейська столиця України.

Марія Юзич