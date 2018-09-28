Краса потребує жертв. Лазерна епіляція

Із давніх-давен кожна жінка прагнула виглядати якомога краще. Із прогрессом цивілізації прекрасна половина людства отримала безліч переваг у сфері догляду за своїм тілом. До таких переваг, належать, зокрема різні види епіляцій: лазерна, фотоепіляція, електроепіляція. У цій статті детальніше розглянеться лазерна епіляція, її головні переваги та недоліки.

Лазерна епіляція – це спосіб видалення небажаного волосся, який здійснюється за допомогою руйнування волосяних фолікулів на основі лазерного випромінювання. Цей вид епіляції використовує спеціальний прилад – лазер. Меланін (пігмент волосся, що міститься в стержні та волосяному фолікулі) має здатність до поглинання світлових хвиль певної довжини. Під впливом лазерного випромінювання меланін нагрівається, руйнуючи таким чином сусідні клітини, з яких ростуть волоски, а також судини, які живлять волосяний фолікул. Уже через декілька тижнів волосяний стрижень зі зруйнованим «коренем» випадає.

Трохи історії

Перші спроби видаляти волосся, застосовуючи рубіновий лазер, були зроблені ще в шістдесятих роках минулого століття. Першу лазерну систему епіляції розробили у 1981 році у Сполучених Штатах Америки.

Щодо епіляції взагалі, то багато хто помиляється вважаючи, що видаляти небажане волосся на тілі жінки почали порівняно недавно. Насправді перші відомості про видалення небажаного волосяного покриву стосуються ще часів неандертальців. На стінах печер залишилися первісні малюнки, на яких неандертальські жінки й чоловіки вискубували собі волосся за допомогою мушлі. Небажані волоски затискалися між двома половинками черепашки й вискубувались.

Шість тисяч років тому жінки видаляли волосся на тілі за допомогою власноруч виготовленого крему, до складу якого входили отруйний миш’як і вапно.

За часів Стародавнього Риму жінки видаляли волосся з тіла за допомогою бритв, пемзи і спеціальних кремів, які виготовляли із застосуванням медичних препаратів. Для вищипування брів використовували пінцети. У Стародавній Греції жінки для того, щоб мати гладкі ніжки, підпалювали волоски теплом лампи.

Середньовіччя принесло моду на повну відсутність волосся на обличчі. Тому середньовічні модниці повністю вискубували брови і вії, а також виголювали волосся на скронях і лобі.

У довоєнний період американки почали активно користуватися чоловічими станками для того, щоб видаляти волосся на тілі. Це підштовхнуло до створення бритви, призначеної винятково для жіночих потреб. Приблизно в цей же період у США та країнах Європи з’являється гарячий віск для видалення волосся, а також винайдено компонент, що руйнує структуру протеїну волосся. Отже, як бачимо, видалення небажаного волосся почалося набагато раніше, ніж можна собі уявити.

Детальніше про лазерну епіляцію

Перед тим, як іти до салону краси на процедуру лазерної епіляції, потрібно знати всі протипоказання цієї процедури.

Наступні фактори фактично забороняють проведення лазерної епіляції:

• світле, сиве або руде волосся в зоні епіляції (не буде жодного ефекту);

• захворювання або будь-які симптоми цукрового діабету;

• онкологічні хвороби;

• вірус імунодефіциту людини;

• наявність гострої форми герпесу в епіляційній зоні;

• гострі інфекційні захворювання;

• вагітність;

• смаглява шкіра або свіжий загар.

До переваг лазерної епіляції належать:

• високий рівень результативності;

• непорушення цілісності шкірного покриву;

• відсутність рубців і подразнень (але тільки за умови проведення процедури висококваліфікованим спеціалістом та з дотриманням усіх правил безпеки);

• миттєве видалення волосся;

• комфорт процедури;

• безпека й відносна безболісність;

• можливість здійснювати процедуру в усі пори року. Однак улітку існує ризик гіперпігментації. На це впливає і якість обладнання для епіляції, і особливості організму, а також гормонального статусу. У випадку, якщо ви плануєте провести відпустку на пляжі, де не зможете сховатися від палючого сонця, рекомендується зробити інтервал тривалістю в три тижні до відпочинку і три тижні після.

Можливі ускладнення після лазерної епіляції:

• опіки, які виникають тоді, коли шкіра неякісно охолоджується;

• фолікуліт, який може розвинутися у випадку, коли пацієнт страждає на гіпергідроз (підвищене потовиділення) або відвідує лазню чи сауну протягом перших тижнів після лазерної епіляції;

• алергічні реакції;

• можливість прогресування герпесу (у разі, якщо пацієнт і раніше страждав на це захворювання);

• кон’юнктивіт, розвиток світлобоязні, повна втрата зору. Усе це може виникнути внаслідок потрапляння лазерного променя на оболонку ока за умови, якщо пацієнт відмовився скористатися захисними окулярами або ж неправильно їх одягнув;

• гіперпігментація.

Міфи про лазерну епіляцію

Лазерна епіляція болісна. Правда чи ні?

Дати однозначну відповідь на це запитання не можна, адже в людей різна чутливість до болю. Для тих, хто вперше проходить процедуру лазерної епіляції, відчуття здаватимуться незвичними. Але найстрашніше, що може бути – це несильне поколювання, яке дуже далеке від болю, котрий виникає при висмикуванні волосся. За необхідності можна скористатися легким знеболюючим кремом, який допоможе зменшити почуття дискомфорту.

Лазерна епіляція підходить не всім. Правда чи ні?

Світловолосі, а також темношкірі люди не отримають після процедури лазерної епіляції жодного ефекту. Справа в тому, що лазерне світло поглинається темним пігментом волосся – меланіном. Навколишні тканини меланіну не містять, тому не ушкоджуються. Лазер просто «не бачить» світлого, пушкового або ж сивого волосся, а темношкірих людей узагалі може обпалити. Ідеальний варіант – це світла шкіра й темне волосся.

Волосся видаляється за одну процедуру раз і назавжди зі стовідсотковим результатом. Правда чи ні?

Досягти бажаного результату за один раз неможливо, оскільки світло лазера поглинає лише активне волосся, тобто те, щознаходяться на стадії зростання. Такого волосся на шкірі може бути не більше 30-80% одночасно, залежно від ділянки тіла. Якщо ваша ціль – позбутися небажаного волосся повністю, доведеться провести не менше 5-10 сеансів, які розраховані на 8-24 місяці.

Лазерна епіляція призводить до того, що волосся виростає темнішим, жорсткішим і в більшій кількості. Правда чи ні?

Усе відбувається навпаки. Волосся, що виростає, з часом стає світлішим, м’якшим, а його кількість помітно зменшується. Іноді після перших процедур може спостерігатися підсилений зріст волосся. У такому випадку не потрібно хвилюватися, оскільки це явище вказує на ефективність лазерної епіляції, і вже через одну-дві процедури волосся стане набагато менше, а на п’ятій-шостій процедурі воно зникає.

За наявності родимок лазерна епіляція протипоказана. Правда чи ні?

Родимки містять велику кількість меланіну, отже, є такою ж мішенню для лазера, як і волосся. Однак, якщо закрити родимку, наприклад, дрібним шматочком світлого паперу, лазер «не помітить» її, і опіку не буде. Правда, тут є одне «але». Перед тим, як обробляти шкіру біля родимок, особливо великих, варто все-таки перевірити її на можливість переродження.

Спеціаліст із лазерної епіляції Людмила Кукса зазначає:

«Для того, щоб повністю позбавитися від максимальної кількості волосся в межах 70-95%, потрібен курс процедур із інтервалом півтора-три місяці. Лазерна епіляція радикально підходить до вирішення проблеми небажаного волосся на тілі. Потрібно знати про те, що будь-який лазер – це дуже складне медичне обладнання, яке обов’язково потребує кваліфікованого підходу. Окрім якості самого обладнання, надзвичайно важливим чинником є рівень кваліфікованості фахівця. Процедуру повинен проводити компетентний, досвідчений лікар. Тільки в такому випадку можна цілком задовольнитися результатами лазерної епіляції».

Отже, як і будь-який вид епіляції, лазерне видалення небажаного волосся потребує відповідального підходу. Саме це дозволить втілити мрію про ідеальну красу в реальність.

Оксана Сивоглаз