Кріотерапія: не морозься, а заморожуйся

Дуже часто, а особливо з віком, починаєш жалкувати, що не існує ліків від усіх хвороб. От якби існував один універсальний метод проти всіх недугів. Останнім часом з’явилося багато матеріалів про метод кріотерапії. Чесно кажучи, відгуки настільки неймовірні, що одразу викликають недовірливу іронію, приправлену цинічним: «Ну-ну, подивимось…»

Кріотерапія – це лікування штучним холодом. Під час цієї процедури, як реакція на стресовий стан, в організмі посилюється внутрішній обмін речовин, пришвидшується кровообіг та процес утворення нових гормонів, оновлюються майже всі тканеві клітини, та й взагалі організм омолоджується.

«Здавна наші предки лікувалися виключно натуральними засобами, що у сучасному світі завдяки несприятливій екологічній ситуації, на жаль, майже не можливо. Та це зовсім неправильно вважати, що останні здобутки у галузі лікування хвороб не мають нічого спільного з навколишнім світом, і ми не перейняли практику і мудрість наших предків. Різноманітні високотехнологічні практики насправді базуються на дослідженнях давніх лікарів. Наприклад, у Київській Русі, якщо малюк народжувався у морози, його одразу занурювали в ополонку. Русичі практикували купання у холодній воді і обтирання снігом, літом у річках шукали місце, де похолодніше. Робили це все тому, що вже тоді цілюща дія холоду була відома. Сцілення холодом це, власне, і є кріотерапія», – говорить лікар-ендокринолог Віктор Стрілков.

Тож сучасне лікування холодом – це вплив на організм рідким азотом або повітрям, охолодженим до температури -150, -190 °С. Під час процедури тіло охолоджується до близько -2 °С, але переохолодження настати не може, адже процедура є недовготривалою. Крім того, кінцівки і органи дихання захищаються від обмороження додатково – вас просять одягнути шерстяні рукавички, шкарпетки, а також ватно-марлеву пов’язку. Мова йде безпосередньо про процедуру загальної кріотерапії, коли ви знаходитесь у кріокамері (так званій кріосауні) протягом 2-3 хвилин. Під час загальної кріотерапії тіло за вашим бажанням можуть піддати дії холоду повністю, або частково. Під час такої процедуру викликається спазм невеликих кровоносних артерій, за яким виникає раптове і різке їх розширення, що призводить до пришвидшення тепло та кровообміну, стимулює роботу серця та судин. Результат – загальне омолодження та оздоровлення організму.

«У купальнику, шерстяних шкарпетках і теплих рукавичках я була схожою на «Міс Північний полюс». Але робити було нічого: таке обов’язкове спорядження. Залізла у кріокамеру, схожу на двометровий термос із білого металу. Просунула голову у спеціальне віконце – за мною одразу зачинилися двері. Хвилина перша. Знизу піднімається холодна біла пара, здається, ноги вже покрив іній. Відчуття дивні, але доволі приємні. Виходити із моря на вітрі набагато холодніше. Хвилина друга. «Піддали пару». Із пельменями у холодильнику поводяться і то гуманіше. У них там лише -18 °С, у моєму «холодильнику» уже -110 °С. Хвилина третя. Виникає стійке бажання пританцьовувати і розтирати коліна рукавицями, але поворухнутися чомусь не виходить. І ось лікар кричить: «Все! Постійте лиш ще трішки!» «Ще трішки» виявилося єдиним неприємним моментом за всю процедуру: ніби уже і пекучого морозу нема, натомість залишилися мерзлякуваті потічки льодяного повітря, які спускаються на дно. Вийшла я із «антисауни» у хмарах морозної пари. На диво руки і ноги не посиніли і тільки через кілька хвилин ненадовго вкрилися «гусячою шкірою». А потім стало дуже приємно!», – так описує свій досвід прийняття процедури журналістка Юлія Смірнова.

Тож, найперше застосування кріотерапії – це у дерматології та косметології. За допомогою цього методу видаляють бородавки, родимки, папіломи, синильні кератози і гіпертрофовані шрами; досягають неабияких результатів у лікування вугрового висипу, псоріазу, дерматитів, екзем, нейродермітів, та ще багатьох хвороб шкіри. Також кріотерапія є одним з рішень у проблемі випадіння волосся та лікування шкіри голови. Чудові результати кріотерапія дає й під час лікування хропіння (жінки візьміть це на замітку, якщо вам вже набридло перевертати свого чоловіка на інший бік), а також використовується для корекції носової перегородки і лікування гіперплазації (збільшення) язикової мигдалини. Процедура також буде корисною і дітям – якщо ваша дитина страждає на часті носові кровотечі, застуди, або має проблеми з аденоїдами. Кріотерапія – це також один із методів лікування дисплазії і ендорміоза шийки матки.

Та не варто забувати, що хоч би якою привабливою не була процедура кріотерапії, вона не може бути панацеєю і універсальним рецептом молодості. Є і зворотній бік монети – протипоказання. «Протипоказання звісно існують, і навіть таку невинну процедуру можна проводити не всім. Наприклад, вона не може бути призначена людям, що страждають від куперозу (надмірна розширеність капілярів), тромбозу, серцевих захворювань, діабету, туберкульозу, гострих інфекційних захворювань чи мають індивідуальне несприйняття холоду, але за відсутності цих протипоказань, метод підходить практично всім», – говорить лікар-дерматокосметолог Варвара Зайцева.

Кріотерапія – це не панацея, але заперечувати дієвість і ефективність цього методу не можна. Так само, як не можна і постійно морозитись у питаннях свого здоров’я та молодості, краще вже заморожуватись.

Лупенко Вікторії