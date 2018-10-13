Куріння: причини, заборони і наслідки

Куріння — проблема світового масштабу, та не всі країни однаково наполегливо борються з цією звичкою. Чому люди починають курити у юному віці, чи стримують їх заборони та чим загрожує куріння нашому здоров’ю?

Чи не наймолодшим курцем у світі є Арді Різал. Він почав курити у 2 роки, і відтоді для нього стало нормою викурювати по 40 цигарок на день. Завдяки своїй згубній звичці маленький індонезієць швидко підкорив Інтернет, та для жителів Індонезії куріння змалечку — це звична річ.

Причини куріння серед дітей та молоді

З кожним роком все більше молодих людей починає палити. Опитування показало, що на розвиток згубної звички у дітей найбільше впливають два фактори. Перший — середовище курців. Другий — бажання спробувати, яке з часом провокує залежність. Деякі відповіді змушують серйозно задуматися над вихованням дітей: «Та я взагалі з семи років палю, це ж круто, і батьки мені говорять, що це моя справа» (Микола, 15 років) або «А що мені можуть забороняти батьки? Я що, їх питати буду? Сама можу за себе відповідати. Та і вони самі курять» (Катя, 17 років). За даними дослідження, проведеного у Канаді, з’ясувалось, що існує чотири найпоширеніші причини куріння:

1. «Мої друзі курять»

2. «Мені просто хотілося спробувати»

3. «Мені здалося, що це круто»

4. «Мої батьки курять».

Ще одне дослідження показало, що підлітки прагнуть наслідувати улюблених героїв фільмів та телепередач. Саме тому тютюнові компанії витрачають шалені гроші на рекламу цигарок у телепрограмах та кінострічках, повідомляє The Lung Association.

В Україні та багатьох інших країнах існує заборона на рекламу куріння. Проте правилами та законами часто нехтують.

Заборони куріння у різних країнах

У різних країнах ставлення до людей, які палять, та заходи для убезпечення громадян від тютюнового диму різні. Деякі країни для курців є справжнім раєм. В Індонезії діти можуть палити навіть в громадському транспорті. Індонезійці починають курити у дуже юному віці, Арді Різал — не виняток. Кіоски з цигарками стоять навпроти кожної школи, тож навіть першокласник може без проблем купити пачку цигарок.

Схожа ситуація і у Греції. Там знайдеться чимало людей, яких на шляху до чергової затяжки не спинять жодні заборони.

Та все ж більшість країн вперто бореться зі згубною звичкою своїх громадян. Жителям Фінляндії заборонено палити не тільки в громадських місцях, а навіть на власних балконах — щоб тютюновий дим не зашкодив сусідам, які не палять. Неповнолітнім за куріння загрожують штрафи і навіть в’язниця. До 2040 року Фінляндія планує стати країною, де не курять взагалі.

В Ірландії дозволено палити в інтернатах, психічних лікарнях, спеціально відведених місцях в готелях, у в’язницях та на вулиці. Та за порушення порядку курцеві загрожує штраф у розмірі трьох тисяч євро. Кожен власник ресторану, кафе, бару чи пабу повинен облаштувати спеціальне місце для куріння, інакше він буде змушений викласти зі своєї кишені до десяти тисяч євро. Ірландія – перша країна, яка ввела заборону на куріння.

Суворі заборони на куріння існують і в Швеції. Курити можна лише у спеціально відведених місцях в ресторанах і пабах. Більше того — їжу та напої туди брати не можна. Штраф за недотримання правил не такий великий, як, скажімо, в Ірландії. Він сягає ста євро. Проте деякі громадяни проти цієї ідеї. Вони створюють так звані закриті паби, куди можуть потрапити лише окремі особи. У таких місцях власник сам встановлює правила.

У Великобританії існує окремий закон, який забороняє курити на стадіонах. Та в різних частинах Альбіону правила дещо різняться. Якщо у Англії можна курити на зупинках, то у Шотландії за це оштрафують на 50 доларів.

В Індії налічується близько 240 мільйонів курців. Заборон щодо паління багато (курити заборонено навіть у готелях та ресторанах), проте мешканці країни часто на них не зважають. Штраф за порушення правил дорівнює вартості однієї пачки цигарок.

Власник кафе чи пабу у Франції, який дозволяє гостям курити в своєму приміщенні, повинен заплатити 135 євро. Закон дозволяє палити у спеціально облаштованих місцях, на терасах кафе та ресторанів, перонах вокзалу та навіть палубах теплоходу, а ось за куріння в не відведених для цього місцях штраф – 68 євро.

У Японії є навіть окремі вулиці, на яких заборонено з’являтися з цигаркою. Проте зображена на плакаті жінка, яка палить, – це припустимо. У деяких містах фірми виплачують премію працівникам, які не курять. Японія країна має одну цікаву особливість — на вулиці можна побачити знаки рожевого кольору, які означають, що поруч можуть палити жінки.

Наслідки куріння

Щороку від куріння помирає 6 мільйонів людей. Ця шкідлива звичка призводить до порушення роботи внутрішніх органів, найчастіше вражає серцево-судинну систему, органи дихання, шлунково-кишковий тракт. До негативних наслідків куріння також відносять жовті зуби, неприємний запах з рота та від волосся. Куріння є частою причиною пожеж, а недопалки сильно забруднюють приміщення і вулиці. За даними досліджень, паління підсилює алкогольне сп’яніння в півтора-два рази.

Якщо людина викурює в день до 9 сигарет, то в середньому скорочує своє життя на 4,6 року порівняно з некурящими людьми. Якщо 10-19 сигарет, то на 5,5 років, якщо 20-39 сигарет – на 6,2 року.

Після кожної викуреної цигарки збільшується кількість ударів серця, підвищується кров’яний тиск. Тютюновий дим призводить до звуження судин периферичних артерій. Підвищується ризик утворення тромбів. Куріння стає причиною підвищення рівня вільних жирних кислот у плазмі та загального вмісту холестерину в сироватці крові. Підсилює ризик раптової смерті. У жінок, які приймають оральні контрацептиви, куріння підвищує можливість виникнення ішемічної хвороби серця.

У курців частішає кашель та активізується виділення мокротиння. Малі дихальні шляхи через запалення звужуються. Напади астми у курців виникають частіше і у важчій формі. Виникає схильність до рецидивів респіраторних захворювань.

Дослідження доводять, що сигаретний дим містить канцерогени, які діють як стимулятори росту пухлин. Куріння називають основною причиною виникнення злоякісних новоутворень на губах, у порожнині рота і гортані, у стравоході, трахеї, бронхах та легенях. Під упливом куріння та алкоголю збільшується ризик виникнення раку стравоходу і шлунку. Виявлено високу ймовірність зв’язку між курінням та розвитком раку молочної залози.

Вагітним жінкам куріння загрожує викиднем, народженням дитини з низькою масою тіла або народження мертвого немовляти. Курці частіше страждають від виразки шлунка і дванадцятипалої кишки. У них раніше з’являються зморшки і суттєво погіршується стан шкіри.

Люди, які багато курять, у 10 разів частіше хворіють на виразку шлунка, в 12 – інфарктом міокарда, в 13 разів – стенокардією і в 30 разів — раком легенів. Пам’ятайте про це, ідучи за черговою пачкою цигарок.

Юлія Закусило