Квіткове мистецтво

Кожна жінка хоча б раз у житті отримувала букет квітів: від коханого чоловіка, друзів, рідних чи колег по роботі. У такі хвилини навряд чи хтось замислюється над тим, наскільки кропіткою і не менш цікавою є робота людини, що створювала таку красу. Сьогодні мистецтво збору букету стає популярним як серед покупців, так і серед охочих творчо розвиватися.
В Європі букети (слово французького походження, означає «красиво зібрана група квітів»), які ми звикли бачити сьогодні, почали виготовляти в XIV-XV століттях. У Середньовіччі ченці використовували вироби з квітів для прикрашання церковних інтер’єрів, квіти були невід’ємним елементом монастирського саду. Натомість квіткову творчість нарекли язичницьким і богохульним заняттям. Йшли роки, флористика починала бурхливо розвиватися. В епоху Відродження квіти (особливо лілії – чисті, цнотливі квіти Діви Марії) часто зображали художники на своїх картинах. У 1633 році в Італії з’являється перша книга з флористики «Флора – садова культура квітів». У XVI-XVII століттях на теренах Європи відкриваються перші ботанічні сади, ландшафтні парки, починає зароджуватися традиція дарувати квіти.
У Російській імперії у XVIII столітті особливою популярністю користувалися пишні букети: круглі (їх ще називали «Вікторія») або вертикальні («Помпадур»). Вони були дуже громіздкі, не мали красивої форми (могли складатися зі ста квіток), часто їх вставляли у футляр, прикрашали дорогими тканинами та камінням. Пізніше почали створювати композиції із живих та засушених квітів. Вже у дореволюційній Росії почали виходити посібники з флористики, а в моду ввійшли екстравагантні букети на віялах, пальмових листках, доповнені великою кількістю квітів. Разом з модерном у квіткову творчість прийшла елегантність, скромність, помпезність залишилася у минулому.
Мова квітів
За допомогою квітів люди висловлюють свою любов, повагу, вірність один до одного. Сьогодні, коли дарування квітів є важливим атрибутом не тільки свят, але й просто бажанням зробити дорогій людині приємне, популярністю користується «мова квітів». Мова квітів, або ще її називають флорографія, – це значення, що символізують ті чи інші квіти.
«Мова квітів» бере свій початок зі Сходу. Там жінки були позбавлені спілкування, тому через квіти вони передавали свої почуття, настрої. У східних традиціях було дуже важливо, як і коли дарувати квіти, якими вони мають бути для тої чи іншої події. В Європі відомостями про мову квітів слід завдячувати Обрі де ля Моттрею (описав перебування при дворі короля Швеції Карла XII)та Мері Уортлі Монтегю (у своїх опублікованих листах описала таємне любовне листування «селам» – мовою квітів та предметів). З того часу майже по всій Європі починають друкувати словники, які не тільки тлумачили значення рослин, але й пояснювали, як краще підносити букети. У кожну історичну епоху люди надавали квітам все нових і нових значень, тлумачень, намагалися практично застосовувати їх як у повсякденному житті, так і в мистецтві чи культурі, намагалися розгадати таємниці їхньої символіки. Сьогодні про «мову квітів» складено словники, довідники та іншу літературу. Саме тому великих зусиль не потрібно прикласти, щоб дізнатися, які квіти подарувати дівчині на перше побачення, День народження чи свято. Охочих висловити свої почуття без слів сьогодні багато, тому «мова квітів» набула широкої популярності серед продавців та флористів.
Квітка сьогодні – це…
Нині відома велика кількість технік, матеріалів для створення найрізноманітніших букеті та квіткових композицій. Професійна флористика досягла небачених результатів, тому зможе задовольнити найвибагливішого покупця. До того ж вона надзвичайно креативна: букети для наречених, жінок, чоловіків, дітей, бізнес-букети, кошики квітів, гірлянди та багато іншого. Флористика поєднує у собі аранжування живими квітами, висушеними рослинами, фітодизайн, квітковий живопис та колажі. Квіти використовують не лише як самостійні декоративні композиції, ними починають оформлювати інтер’єри.
Найбільшою популярністю нині користується весільна флористика, до складу якої входять букет нареченої, декорування автомобілів, святкової зали. Особливого статусу надають букету нареченої: його оформлюють, зважаючи на традиції, сучасність, характер, тип нареченої. Подієва та бізнес-флористика поступово входять у квітковий простір нашої країни. Вони передбачають створення композицій для різноманітних свят чи офіціозу, що стає особливо популярним серед українського бомонду.
Флористика в Україні
Квіткове ремесло в Україні почало повноцінно розвиватися і функціонувати кілька років тому, а професія «флорист» була визнана лише нещодавно. Флористика у нашій країні – бізнес. Флористи впевнені, що люди ще не розуміють, що флористика таке ж мистецтво як архітектура чи малювання. Тому її потрібно популяризувати, організовувати всілякі майстер-класи, виставки, шоу-покази. Люди повинні бачити, що флорист – це не той, хто продає квіти, а той, хто створює шедеври.
В Європі флористика – розвивається на високому рівні. Наприклад, в Нідерландах професію флориста отримують в університетах, де навчаються 8 років. В Україні здобути освіту флориста неможливо: лише при деяких університетах в рамках спеціалізації «ландшафтний дизайнер» можливе вивчення факультативного курсу флористики.
Але для тих, хто не уявляє свого життя без квітів, хоче творчо розвиватися або ж просто займатися квітами як мистецтвом сьогодні існують школи та курси з флористики. На щастя, в Україні їхня кількість збільшується, тому кожен незалежно від віку, статі може спробувати себе у цій не дуже простій справі. По закінченню подібних курсів відвідувачі отримують дипломи, що засвідчують їхню майстерність у володінні квітковою справою. Головне завдання таких шкіл – мінімум теорії, постійна практика, яка дасть змогу отримати технічні знання, уміння навички та досвід майстрів флористики.
Коментар спеціаліста
Анастасія Антонова, провідний флорист школи флористики «Asant Studio»:
«Наша школа флористики «Asant Studio» існує вже 4 роки. Курси тривають один місяць і проводяться тричі на тиждень. Після закінчення навчання наші учні отримують диплом. В «Asant Studio» немає жодних обмежень щодо учнів: у нас займаються і дівчата, і хлопці, віком від 14 до 65 років (до речі, флорист зазначає, що у чоловіків навіть краще виходить: вони однаково добре роблять як геометричні абстрактні композиції, так і класичні – авт.). Наші учні – це домогосподарки, люди комерційних спеціальностей, яким набридла рутина, які хочуть займатися творчістю, охочі зайтися чимось новим, досі невідомим для себе. Якщо говорити у 100-відсотковому відношенні, то статистика така: 70 відсотків учнів відвідують курси для свого задоволення. З інших 30: 20 відсотків з часом розуміють, що флористика – це не їхнє покликання, і тільки 10 відсотків займаються цією справою далі, йдуть працювати у квітковий бізнес».
Капнік Олена