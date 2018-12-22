Квіткове мистецтво

Кожна жінка хоча б раз у житті отримувала букет квітів: від коханого чоловіка, друзів, рідних чи колег по роботі. У такі хвилини навряд чи хтось замислюється над тим, наскільки кропіткою і не менш цікавою є робота людини, що створювала таку красу. Сьогодні мистецтво збору букету стає популярним як серед покупців, так і серед охочих творчо розвиватися.

Історія квіткової творчості

Флористика – це особливе мистецтво створення букетів та квіткових композицій. З давніх часів людина йшла пліч-о-пліч з квітами: вони супроводжували її і в радісні, і в сумні моменти життя. До прикладу, в гробниці Тутанхамона на його мумії було знайдено вінок з польових квітів: чорного пасльону, волошок, плодів маку та мандрагори. Квіти, які покладали на вівтар на честь Будди, згадують і в буддійських трактатах. В Давній Греції та Римі без квітів не обходилася жодна важлива подія чи церемонія, ними прикрашали статуї, храми богів, одяг. Жінки вплітали їх у зачіски, для гладіаторів вони слугували амулетами у боях. У часи Античності про походження квітів, їх призначення створювали міфи та легенди.

Натомість у слов’ян квіти виконували скоріше обрядову функцію, ніж естетичну. Деякі дослідники пов’язують плетіння вінків на свято Купала із зародженням мистецтва флористики. Та попри це батьківщиною флористики вважають Японію. Саме тут у XV столітті зародилося мистецтво ікебани – традиційне створення композицій з квітів. Спочатку воно мало релігійний характер: використовувалося як піднесення богам.

В Європі букети (слово французького походження, означає «красиво зібрана група квітів»), які ми звикли бачити сьогодні, почали виготовляти в XIV-XV століттях. У Середньовіччі ченці використовували вироби з квітів для прикрашання церковних інтер’єрів, квіти були невід’ємним елементом монастирського саду. Натомість квіткову творчість нарекли язичницьким і богохульним заняттям. Йшли роки, флористика починала бурхливо розвиватися. В епоху Відродження квіти (особливо лілії – чисті, цнотливі квіти Діви Марії) часто зображали художники на своїх картинах. У 1633 році в Італії з’являється перша книга з флористики «Флора – садова культура квітів». У XVI-XVII століттях на теренах Європи відкриваються перші ботанічні сади, ландшафтні парки, починає зароджуватися традиція дарувати квіти.

У Російській імперії у XVIII столітті особливою популярністю користувалися пишні букети: круглі (їх ще називали «Вікторія») або вертикальні («Помпадур»). Вони були дуже громіздкі, не мали красивої форми (могли складатися зі ста квіток), часто їх вставляли у футляр, прикрашали дорогими тканинами та камінням. Пізніше почали створювати композиції із живих та засушених квітів. Вже у дореволюційній Росії почали виходити посібники з флористики, а в моду ввійшли екстравагантні букети на віялах, пальмових листках, доповнені великою кількістю квітів. Разом з модерном у квіткову творчість прийшла елегантність, скромність, помпезність залишилася у минулому.

Мова квітів

За допомогою квітів люди висловлюють свою любов, повагу, вірність один до одного. Сьогодні, коли дарування квітів є важливим атрибутом не тільки свят, але й просто бажанням зробити дорогій людині приємне, популярністю користується «мова квітів». Мова квітів, або ще її називають флорографія, – це значення, що символізують ті чи інші квіти.

«Мова квітів» бере свій початок зі Сходу. Там жінки були позбавлені спілкування, тому через квіти вони передавали свої почуття, настрої. У східних традиціях було дуже важливо, як і коли дарувати квіти, якими вони мають бути для тої чи іншої події. В Європі відомостями про мову квітів слід завдячувати Обрі де ля Моттрею (описав перебування при дворі короля Швеції Карла XII)та Мері Уортлі Монтегю (у своїх опублікованих листах описала таємне любовне листування «селам» – мовою квітів та предметів). З того часу майже по всій Європі починають друкувати словники, які не тільки тлумачили значення рослин, але й пояснювали, як краще підносити букети. У кожну історичну епоху люди надавали квітам все нових і нових значень, тлумачень, намагалися практично застосовувати їх як у повсякденному житті, так і в мистецтві чи культурі, намагалися розгадати таємниці їхньої символіки. Сьогодні про «мову квітів» складено словники, довідники та іншу літературу. Саме тому великих зусиль не потрібно прикласти, щоб дізнатися, які квіти подарувати дівчині на перше побачення, День народження чи свято. Охочих висловити свої почуття без слів сьогодні багато, тому «мова квітів» набула широкої популярності серед продавців та флористів.