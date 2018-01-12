Квітучий вік демона на ім’я Депресія: проблема підліткової депресії

В наш час дуже розвинутою проблемою стала підліткова депресія. Велика кількість випадків закінчуються психічними розладами та навіть суїцидом.

Він має лупаті, неначе вкрадені у прибульця, очі, гострий чорний гумор і непреривний сміх, що нагадує тварину, яка народжує. Він заходив в аудиторію повільними кроками, з відкритим ротом, з якого от-от потече слина, з нерухаючимися очима, тяжким хрипінням, вимовляючи протяжно і нечітко: “Ммо-озо-ок”… А потім нахиляється до однієї із дівчат, принюхується до волосся і вимовляє: “По-оми-или-ився”. Через секунду аудиторія заливається сміхом. Одні сміються з самої вистави, а інші – з незвичайного сміху нашого героя. І жоден з його друзів та й він сам ніколи не міг подумати, що цей веселун зіткнеться з підлітковою депресією. Але проблеми у родині зробили своє діло…

Чи існує проблема депресії у підлітків?

На перший погляд здається, що юний вік – найщасливіший час. Які проблеми можуть бути у підлітків? Живуть собі безтурботним життям, молоді, здорові, все ще попереду. Насправді підлітковий вік є етапом життя, який супроводжують численні фізичні, емоційні, психологічні та соціальні зміни. Нереальні навчальні, соціальні чи сімейні очікування можуть створити сильне відчуття знедоленння, призвести до глибокого розчарування. В багатьох випадках підлітки нездатні самі вирішити внутрішні проблеми. Одночасно відчуваючи відсутність підтримки, зазвичай закриваються. Ситуація тим часом погіршується з кожним днем.

Ознаки підліткової депресії

У підлітковому віці спостерігається поєднання рухливої, але незрілої психіки. Підлітки дуже швидко та агресивно реагують на зовнішні чинники, але часто перебільшують. Тож і депресія у підлітків виражається помітніше. Зазвичай, молоді люди дуже змінюють поведінку. Наприклад, якщо у юнака було багато друзів, він весь час з кимось спілкувався, то в період депресії, коло спілкування або звужується до декількох осіб, або зовсім зникає.

Характерне відчуття самотності, покинутості і незрозумілості. Також з’являється апатія до раніше улюблених занять, хоббі. Притаманна критичність до своєї діяльності та навіть зовнішності. Підліткам здається, що вони все роблять не правильно і виглядають жахливо. Спостерігається погіршення здоров’я: запаморочення, головні болі, болі в спині та животі, порушення сну.

Що про підліткову депресію думають звичайні обивателі інтернету?

В інтернеті можна знайти безліч запитань від підлітків на тему, що роботи з постійною депресією. Так, наприклад, створюємо пост, який містить детально описаний депресивний стану юнака. У відповідь отримуємо: “Капец, в 16 років такі проблеми. Раз сам кажеш, що треба лікуватися, так іди і лікуйся. З розряду – сам придумав, сам і лікуюся”, “Ременя тобі не вистачає – ось найкраще лікування. Вся ця фігня з пригніченим станом і “депресія” – це реально від неробства. Почнеш займатися чимось, відразу забудеш що “ой, а мені нічого не хочеться, а мені ж так сумно …”.

Проаналізувавши відповіді, можна побачити, що більшість людей не вважає підліткову депресію проблемою, але саме у віртуальному житті молоді люди шукають допомогу. А куди ж їм піти? З батькам спільної мови немає, друзям розповідати не хочеться, до психолога йти соромно. Ось і залишається один єдиний вихід – інтернет середовище. Там ти можеш залишатися непомітним. Тихо, анонімно ставити запитання. Але ж хто на них відповідає? Точно не спеціалісти, точно не люди, які прагнуть допомогти. Шукаючи вихід в інтернеті, молоді люди можуть відчути себе ще більш пригніченими.

Що ж думають психологи?

Психологи ж, в свою чергу, приділяють достатньо уваги цій важливій проблемі. Психолог Анна Черемиш: “Існування підліткової депресії не має ніяких сумнівів. У міру того як депресія у підлітка посилюється, з’являються все більш серйозні проблеми. Підліток поступово втрачає здатність ясно, логічно, розумно мислити, він вже не в змозі з оптимізмом дивитися в майбутнє і все більше загострює увагу на похмурих і пригнічуючих картинах. Сприйняття сприйняття того, що інші люди думають про нього, спотворюється.

В такий період підліток вразливий. Будь-який негативний чинник може привести до жахливих наслідків”. У доповіді Всесвітньої організації охорони здоров’я «Здоров’я для підлітків у всьому світі» повідомляється, що основною причиною захворювань та інвалідності серед хлопчиків і дівчаток у віці від 10 до 19 років є депресія. За даними деяких досліджень, у половини людей, які страждають психічними розладами, перші симптоми з’являються до 14 років.

Як допомогти підліткам з проблемою депресії?

Дослідження показують, що один з восьми підлітків відчуває підліткову депресію. Але це можна вилікувати, так само, як і всі серйозні проблеми, які з нею пов’язані. На сьогоднішній день медицині відомо досить багато способів лікування підліткової депресії, в тому числі психотерапія і медикаментозна терапія. Але лікарі в один голос стверджують, що прийом цілого ряду антидепресантів здатний не тільки не поліпшити стан дитини, але і підштовхнути його до вчинення суїциду. Особливо в тому випадку, якщо депресія протікає дуже важко і знаходиться в запущеній стадії. Тому всі медикаменти повинен підбирати виключно лікар, у якого обстежується підліток.

Для того щоб стан підлітка нормалізувався якомога швидше, йому необхідно відчувати любов, турботу і підтримку батьків. Він повинен чітко усвідомлювати, що його будуть любити, що б не сталося. В тому випадку, якщо стосунки в родині залишають бажати кращого, дієвим способом лікування може стати сімейна психотерапія.

Що ж з нашим героєм?

Щодо нашого улюбленця публіки, після довгих і напологлевих вмовлянь друзів, він погодився звернутися по допомогу до психолога. Зараз хлопець проходить лікування і потрохи вчиться ділитися і справлятися зі своїми переживаннями. А друзі з нетерпінням чекають, коли його незвичайний сміх та унікальні жарти знову заповнять все навкруги.

Массальська Вікторія