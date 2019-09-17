Лайфхаки для незабутньої подорожі

Постійно щось забуваєте вдома? Бронюєте квитки за шалені гроші? Не можете знайти квартиру Вашої мрії під час відпустки? Декілька лайфхаків, які повинен знати кожен поціновувач подорожей.

Checklist для незабутньої та вдалої подорожі

Збирати речі в ейфорії перед подорожжю – найгірше, що придумав світ. Чому? Тому що в результаті щось обов’язково забудеться. Без цього взагалі ніяк. Щоб у Вас не було таких прикрих моментів, зберігайте чек-лист, який дійсно допоможе Вам узяти все необхідне з собою.

Документи: закордонний паспорт та страховка.

Бронювання: квитки на літак, потяг, автобус, паром. Здебільшого вони всі є в електронному вигляді, але не полінуйтеся й роздрукуйте їх для Вашої ж безпеки. Раптом щось станеться: не працюватиме Інтернет чи не буде зв’язку або ж заряду на телефоні. І що тоді? А нічого, у Вас уже є всі необхідні папірці для того, щоб крокувати далі.

Готівка: візьміть із собою трохи грошей своєї валюти на таксі, каву чи чай в аеропорті. А також обов’язково візьміть гроші у валюті тієї країни, куди здійснюєте мандрівку. Також заздалегідь зніміть ліміт зі своєї картки. Адже робити це в іншій країні складно. Важливо, щоб карта була іменна. Якщо ж ні, можуть виникнути проблеми, наприклад, при бронюванні авто.

«Заначка» на чорний день: просто маст хев. Так, вона потім швидко витрачається на нову сукню чи на парфуми в д’юті фрі, але все одно має бути. Принаймні для цього свята життя в останній день.

Зарядні пристрої на телефон, ноутбук чи іншу техніку й, звичайно, портативну зарядку. Окрім того, важливо взяти з собою перехідник до розетки. У нас вони коштують копійки, а там – у рази дорожче.

Аптечка: мінімальний набір таблеток. Бажано, щоб цей набір був із Вами в ручній поклажі.

Одяг і взуття: класно асоціювати себе з країною в певній сукні, купальнику чи спортивному костюмі. Тому важливо придумати для себе декілька образів та взяти з собою всі ці необхідні речі. Так Ви зекономите місце у своїй валізі, а також гроші за переліміт її ваги в аеропорті.

Як придбати дешеві авіаквитки?

Можливо, ми Вас трохи розчаруємо, якщо скажемо, що універсальної відповіді не існує. Проте «ніяк» – теж не варіант.

Існує статистика. Вона є в загальному доступі, де відповідно до аналізу продажів квитків торік показано, у які місяці вони були найдешевшими, а в які – найдорожчими.

Крім того, є декілька «універсальних» порад.

За статистикою, багато людей шукають квитки в червні. Проте на літо найбільш вигідно купувати їх у листопаді-грудні, але точно не пізніше квітня.

Квитки надходять у продаж за 330 днів до вильоту. Проте на звичайні дні їх краще купувати за 45 днів. Чому? Тому що до цього часу ціна формується за тією ж минулорічною статистикою. І тільки за 45 днів вона корегується. Іноді авіакомпанії знижують ціну за два тижні до вильоту, але на це сподіватись не варто, тому що вірогідність такого подарунку долі – лише 5%.

Маємо ще декілька порад. Наприкінці сезону всі відлітають з країни, проте прилетіти туди можна дуже дешево. Наприклад, до Таїланду квиток коштує $150 в один напрямок. До Туреччини найдешевші квитки можна придбати у квітні і в травні, на літо значно дорожчають, а ось в «оксамитовий» сезон стають знову майже вдвічі дешевші. За даними Scyscanner, люди беруть відпустки з перших чисел місяця або ж у вихідні дні. Тому не літайте нікуди 1 серпня, особливо якщо це субота.

Якщо Ви хочете полетіти до європейських країн у травні, почніть відстежувати квитки десь у листопаді-грудні, щоб придбати їх у січні або ж лютому. Зазвичай найдешевші місяці для подорожі – листопад та лютий.

Як правило, ціни на лоу-кост (якщо немає розпродажу) найнижчі за 2 місяці до вильоту. І не забудьте одразу оплатити багаж, якщо він Вам, звісно, потрібен.

Рекомендують купувати квитки тоді, коли з’явиться виробничий календар. Бо якщо Ви прив’язані до роботи й маєте відпустку у певний період, сподіватися на зниження цін чи помилкові тарифи не слід.

Як зекономити на оренді квартир на сайті Airbnb?

По-перше, якщо Ви не зареєстровані на тому сайті, можете скористатися ним і отримати знижку $20 на перше бронювання. А якщо зареєстровані, то запросіть своїх друзів і отримаєте приємні бонуси.

По-друге, треба уважно дивитися умови. Наприклад, якщо Ви шукаєте квартиру на 5 днів, подивіться скільки вона буде коштувати на тиждень, якщо на 25 днів — дивимося, скільки коштуватиме на місяць. Адже власники квартир часто дають спеціальні пропозиції на довгострокову оренду. Тому на тиждень оренда може бути дешевша, ніж на 6 днів.

Шукайте житло для різної кількості людей. Іноді вигідніше зняти житло для одного, а іншого поселити на «додаткове ліжко». Такі речі, як кількість гостей, будуть прописані у договорі.

На Airbnb бувають купони на знижку. Наприклад, дарують купони на $30 на новорічні свята. €10 – для старих акаунтів, якщо написати код у вигляді «країна2019»: «Germany2019», «Turkey2019», або ж «місто2019»: «London2019», «Berlin2019», отримуєте купон на знижку на 2020 рік. Іноді вони дарують купони за відгуки, бувають промокоди для деяких країн. Потрібно просто за цим слідкувати.

І пам’ятайте: застосувати можна лише один купон.

Краще шукати житло у великих містах. Наприклад, кімната у Нью-Йорку може коштувати $50, а квартира у Парижі, майже біля Лувра – $40.

Якщо бронюватимете лише кімнату, а не цілу квартиру, є нагода знайти нових друзів та завдяки цьому підвищити рівень знань з іноземної мови, отримати безліч порад та дізнатися більше про культуру певної країни.

Сподіваємося, цей матеріал був для Вас корисним. Упевнена, що тепер Ви нічого не забудете, будете літати лише найзручнішими рейсами та жити в чудових апартаментах! Вдалих подорожей!

Каріна-Іванна Рискіна