Легенди McDonald’s

Так вже склалося нині у нашому глобалізованому світі, що бажання швиденько і дешево перекусити між справами часом переважає над турботою про власне здоров’я. Мова піде не про бабусині біляші у переходах, і навіть не про сертифіковані точки продажу хот-догів, а про всесвітньо визнаний бренд – ресторан швидкого харчування McDonald’s.

Індустрія фаст-фуду після розвалу СРСР не залишила Україну без уваги. І ми всі дружно, з бажанням побачити щось новеньке, спробувати розрекламоване, пішли за гамбургерами та картоплею в заклади зі щирими посмішками робітників і добрим клоуном біля входу.

Про якість їжі, яку пропонують там, буквально з перших місяців його існування в Україні почалося багато розмов. Розмов різного плану: одні стверджують, що піти в McDonald’s – це порадувати себе смачною та якісною їжею, інші – щосили кричать про шкоду такого харчування. Диму без вогню не буває. Хто ж насправді правий і чи все так страшно?

Про способи приготування, зберігання, та якість продукції я вирішила поговорити із працівниками ресторану. Дізнатися про усі «плюси» та «мінуси» фаст-фуду мені допомогла Анна, співробітник McDonald’s.

Харчові реалії

Виявилось, як плюсів, так і мінусів достатньо. Наприклад, обожнювана багатьма картопля фрі має термін придатності лише 5 хвилин, а сандвічі (чізбургер, гамбургер) – 10 хвилин. Як на мене, це не зовсім справедливе ставлення до клієнтів, адже з’їсти щойно приготовану їжу за 5 хвилин – це неможливо. Багато хто з моїх друзів купує продукцію McDonald’s із собою, щоб вдома поласувати якісним фаст-фудом, але не кожен знає, що очікувана смакота дуже швидко стає непридатною для вживання. Однак, за словами Анни, робітники викидають яскраві пакетики з їжею, якщо не продають їх протягом 5-10 хвилин. Але тим, хто уже придбав бажану картоплю, залишається або їсти її дуже швидко, або ласувати продуктом, термін придатності якого вже закінчився.

Також, вдалося дізнатись, що усі продукти привозять до ресторану у замороженому вигляді. Навіть тістечка і печиво проходять екстрену заморозку. Уже на місці продукти приводять до нормального стану: деякі просто розморожують, деякі смажать, а деякі підігрівають. Навіть сік до McDonald’s привозять у вигляді великої крижинки. Тому не слід довіряти усім тим рекламним роликам про свіжу курятину, м’ясо і все інше, адже заморожене – це уже несвіже. Проте Анна розповіла, що у фаст-фудах так роблять завжди, адже вони дотримуються усіх санітарних норм. Свіжі продукти мають у собі велику кількість бактерій, тому їх піддають екстреному замороженню, що одночасно допомагає зберегти якість і смак продукції та позбавитись від усіляких шкідників.

Розповіла Анна ще про те, що співробітники ресторану додають до продуктів більше спецій, а до напоїв – лід, адже ці речовини подразнюють рецептори смаку і розвивають почуття голоду, тому скуштувавши фаст-фуд один раз, ти захочеш іще. «Якщо ви сьогодні подивитеся відомості про склад страв у McDonald’s, то наприкінці довгого списку прочитаєте скромне «натуральний ароматизатор». Це універсальне пояснення того, чому все так смачно … », – пише Ерік Шлоссер у своїй книзі «Нація фаст-фуду».

Висновки кожен нехай робить сам. Можна взагалі не ходити до McDonald’s, можна з’їсти картоплю за 5 хвилин, поки вона не зіпсувалася, можна, звичайно ж, і не брати все це до уваги. Я знаю тільки одне, що у кожного є вибір і кожен вирішує самостійно, що йому робити зі своїм здоров’ям.

Катерина Чамлай