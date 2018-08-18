Лід у серці

Хокей вимагає холодного розуму, як у шаховій партії, і витривалості, як на боксерському рингу. Як він виник, і що зробило його повелителем зимових ігор та людських сердець?

Чотири батьківщини хокею

Хокей— це національна канадська забава, нащадок англійського хокею на траві, голландської гри з диском чи американського лакросу? На право називатися батьківщиною цього виду спорту посягають одразу кілька країн.

У класичний хокей із ковзанами і льодом вперше зіграли у канадському Монреалі 3 березня 1875 року. Канадці вважають, що слово «хокей» походить від старофранцузького hoquet — «посох пастуха».

Існує версія, що класичний хокей утворився від хокею на траві (бенді), в який англійці грають вже років 500. Начебто британські солдати, проходячи строкову службу в Канаді, модифікували свою гру з урахуванням тамтешніх умов. Британці готові посперечатися і щодо походження слова «хокей». На їхню думку, це слово походить від англійського hook, що означає крюк.

Першовідкривачем цього виду спорту прагне стати і Голландія. Відомо, що голландці на своїх замерзлих каналах і річках не тільки влаштовували перегони на швидкість, але і грали на льоду у гру, схожу на хокей, перекидуючи між собою диск.

Свої аргументи висувають і США. Американці вважають, що хокей походить від їхньої старовинної гри лакрос. Це командна гра із гумовим м’ячем, який гравці перекидують за допомогою кросів — спеціальних сіток на довгій ручці.

Офіційна історія

Перший хокейний матч відбувся 1875 року, а офіційні правила гри в хокей з шайбою видано лише в 1886 році, тобто лише через 11 років. Першу хокейну шайбу зробили з дерева, і вона була квадратної форми. Пізніше почали виготовляти шайби у формі диска. Сучасні шайби зроблені із пластику або вулканізованої гуми. Їх товщина не перевищує 2.54 см, діаметр — 7.62 см, а вага — 105-185 г. Перед грою шайбу заморожують, щоб поліпшити її ігрові характеристики.

До речі, попри усталений стереотип, у хокей грають не лише чоловіки. Ще в 1998 році у Зимових Олімпійських іграх в Нагано брала участь жіноча збірна з хокею, а в 1990 році вперше провели чемпіонат світу з хокею на льоду серед жінок.

Як виявилося, європейський хокей трохи відрізняється від канадського. Відмінності у стилі канадців обумовлені меншими розмірами поля, адже поле в Європі — 60×30 м² (фінський варіант — 60×28 м² ), в Канаді — 60×26 м². Від цього фактору залежать темп та видовищність гри.

Хокей став безумовним королем серед зимових видів спорту, а на Олімпійських іграх його велич виявляється навіть сильнішою, ніж у літнього монарха — футболу, адже віднедавна в Олімпійських іграх беруть участь всі найкращі хокеїсти світу.

Хокей починається з віри у себе

У тому, що хокей — гра для справжніх чоловіків, сумнівів не лишається. Слизький лід, важка форма, одна шайба і неймовірна жага перемоги. У цій грі немає місця перелякові чи слабкодухості. Вони можуть коштувати перемоги цілій команді.

Йдучи повз льодову арену, ще задовго до гри, я зустріла високого темноволосого худорлявого хлопця. В очах виблискувало щастя і захоплення улюбленою справою. «Спочатку хокей був моїм хобі. Ще у 6-ти річному віці на лід мене привів тато, а зараз — це справа всього мого життя. Я люблю те, чим займаюся, і отримую від цього колосальне задоволення», — розповів Олександр Мацібора, хокеїст Київської молодіжної команди Generals. Не прагнучи стати професійним хокеїстом, а просто насолоджуючись улюбленою справою, він досяг неабияких висот у хокеї. «Ніколи не бійтесь пробувати знову і знову, адже у багаторазовому повторенні і ховається успіх. Ніколи нікому не вдавалося все і одразу. Хокей починається з віри у себе, — тож вірте і переможете», — каже хокеїст.

Валерія Ігнатченко