Лікування веселкою: чим допоможе кольоротерапія?

Після того, як листя стрімко опадає з дерев, а сонце все швидше заходить за горизонт, осінь та зима можуть порадувати лише п’ятдесятьма відтінками сірого навколо нас. Природа меркне та впадає в сплячку. Нестача сонця та різних кольорів негативно впливає на здоров’я. Помічали, як знижується працездатність, різко змінюється настрій, клонить до сну? Це все – симптоми сезонної депресії, яка напряму пов’язана з навколишнім середовищем.

Фінські вчені довели: чим далі на північ, тим більше відсоток людей, які страждають від сезонного коливання настрою. Найбільш вразливими є жителі північних регіонів Скандинавії, Фінляндії та Росії, де світловий день не перевищує семи годин, а іноді сонце і зовсім не з’являється.

Проаналізувавши причини виникнення цього недугу, можна прийти і до вирішення проблеми. А воно лежить на поверхні – варто лише дати організму те, чого йому бракує. Психологи радять більше часу проводити в яскраво освітлених приміщеннях, щоб організм сам виробляв необхідні гормони та ферменти. Корисно також звернути увагу на кольори, якими ми себе оточуємо. Одяг сірих відтінків, непримітні аксесуари та темні меблі лише пригнічують нас. Вихід із цієї ситуації можна знайти за допомогою терапії кольором. Доведено, що колір сприймається очима, як їжа шлунком, тому він безпосередньо впливає на психічне здоров’я та емоційний стан людини. Одні барви діють на нас заспокійливо, другі збуджують, треті – засмучують. Якщо правильно використовувати їх в повсякденному житті, то ефект не змусить довго чекати.

Червоний допінг

В кольоровій терапії червоний використовують тоді, коли життєві сили потребують відновлення, тобто необхідний емоційний заряд. Він знімає втому та допомагає подолати стрес. Жінки за допомогою відтінків червоного, багряного та жовтогарячого кольорів відновлюють сексуальну енергію, а чоловіки підвищують лібідо. З фізіологічної точки зору він стимулює імунітет, покращує кровообіг, активізує обмін речовин. Проте будьте обачними: у занадто збудливих та нервових людей цей колір може викликати агресію, втому та роздратування.

Помаранчева енергія

Якщо вам не вистачає внутрішньої свободи – швидше додайте в своє оточення помаранчу. Він є кольором активності, усуває емоційну нестабільність та роздратування. Цей колір допомагає при апатії та втраті апетиту.

Жовтий – їжа для розуму

Жовтий справедливо вважається панацеєю для схильних до меланхолії та депресії людей, адже підсвідомо асоціюється з сонцем – джерелом радості та позитиву. Відтінки жовтого допоможуть, якщо ви опинились в полоні хандри і непрохідної печалі. Він стимулює ясне мислення та пошук розв’язання складних завдань. Лікарі впевнені, що жовтий колір впливає на нервову систему, активізує логіку, вселяє відчуття впевненості та заряджає оптимізмом. Традиційно навіює бажання подорожувати, рухатись та пізнавати світ.

Зелений заспокоїть

Зелений – найбільш природний відтінок, це колір рівноваги, надії, гармонії та пробудження. Він допоможе впоратись з байдужістю та підвищеним рівнем роздратування. Оточення зеленого кольору сприяє стабілізації нервової системи, освіжає та заспокоює, знімає психічну напругу. Вважається, що зелений допомагає розслабитись та побороти безсоння.

Синій антисептик

Якщо ви помічаєте за собою надлишок емоційності та складно контролюєте реакції, замість заспокійливого можете використовувати синій колір та його відтінки: індиго, електрик, ультрамарин, сапфір. Він може подарувати відчуття безпеки тим людям, які пережили глибокі переживання, які страждають недовірливістю та надмірним напруженням. Сині тони допомагають також вгамувати надмірне збудження та біль, впоратись з безсонням, оскільки мають властивість знижувати робочу активність. Це колір стабільності, який дарує сміливість, рішучість та силу волі. Проте будьте обережними: перенасиченість синім може викликати втому та тугу.

Фіолетове натхнення

Ця барва найбільше надихає та стимулює креативне мислення. Бузковий забезпечує можливість пізнавати світ, активізує інтуїцію та самопізнання. Це мудрість та інтелект, духовність та широкий кругозір. Перенасичення фіолетовим швидко викликає відчуття втоми та гострої потреби в захисті й опіці, тому цей колір не повинен надовго затримуватись у наших буднях, а з’являтись лише в разі потреби джерела натхнення.

Чорний та білий

Ці два кольори не варто використовувати в терапії. Чорний може бути прийнятним лише для здорових людей, оскільки вважається таким, що навіює сум та тугу, а білий взагалі протипоказаний. Недарма навіть в оформленні дизайну лікарняних палат відмовились від нього – навіює відчуття безвиході. Проте класичне поєднання чорного і білого не несе жодного емоційного навантаження, тому його і використовують у бізнес-сфері. Дехто з психологів вважає, що потреба в білому може виражатись в бажанні опіки та захисту. Білий також допомагає прийняти рішення і стимулює до активної діяльності. Чорний колір допомагає дістатись до прихованої істини та зберегти стабільність і холодний розум у стресових ситуаціях. Не переборщіть, оточуючи себе чорним – він може затягнути в депресію швидше за інші кольори.

Сам собі терапевт

Найпростіший спосіб використати цілющі властивості кольору собі на благо – внести яскраві фарби в повсякденне життя. Оточуйте себе предметами правильної гами – обирайте яскраві аксесуари, відповідний одяг та предмети інтер’єру залежно від смислового наповнення кольору. Влаштовуйте сеанси релаксації. Це може бути тепла ванна з різнобарвною сіллю чи піною або кольорові лампи. Півгодини на день зможуть покращити самопочуття та задати тон вашому емоційному стану. Існують навіть райдужні дієти, які вміщають лише продукти певних кольорів. Нарешті, спробуйте візуалізувати колір. Коли відчуваєте, що потрапляєте в полон депресії, просто заплющте очі та уявіть, що ви в золотому лісі. Не пройде і п’яти хвилин, як відчуття тривоги зміниться на душевну теплоту та спокій.

Один з найоригінальніших методів застосування терапії кольором – лікування за допомогою Аура-Соми. Ця процедура поєднує аромо-, кристало- та кольоротерапію. На сеансі у біоенерготерапевта пацієнт із численних різнокольорових скляних посудин обирає найприємніші для його емоційного стану. Протягом певного часу потрібно втирати вміст пляшечок у певні енергетичні зони на тілі. В посудини зазвичай наливають настоянки трав, розчини кристалів і мінералів та воду із зміненою структурою. Вважається, що така процедура заспокоює, врівноважує та допомагає знайти вирішення проблем.

Коли ви чимось збентежені або схвильовані – просто візьміть до рук кольорові олівці або фарби і малюйте. Малюйте до того часу, поки вам не стане легше. Неважливо, що ваші художні здібності прямують до нуля чи до одиниці – просто прислухайтесь до себе та наносьте колір на папір. Підсвідомо ви оберете ті кольори, яких вам бракує, та сприймете їхню цілющу дію. Це самозцілення через самовираження. Це арт-терапія у чистому вигляді. Для пошуку натхнення важливо живитися результатами чиєїсь творчості: дивіться картини, інсталяції, роботи відомих фотографів, художників. Шукайте підзарядку в творіннях дизайнерів одягу та інтер’єру, подорожуйте – багато чого в світі створено для того, щоб надихати людей. Головне – уважно дивитись і хотіти побачити!

Олена Оріхова, ведичний психолог, запропонувала альтернативну та незвичайну техніку терапії кольором: «Як людині легше за все налаштуватися на вібрації кольору? Дуже просто. Спробуйте влаштувати собі кольоровий тиждень. Щодня обирайте собі новий колір. День за днем міняйте кольори відповідно дню тижня. Наприклад, почніть з білого понеділка і закінчить золотою або жовтою неділею. Використовуйте зелений. Коли організм буде знаходитися під впливом певної вібрації протягом всього дня, зелений буде руйнувати і виводити з тіла шкідливі речовини. Він так само буде прекрасно тонізувати вас. Як цей тиждень проходить? Підбираються продукти на день відповідного кольору, ви одягаєтеся в одяг цього кольору. Ви можете використовувати постільну білизну, фіранки або ще щось таке. У кожного свої можливості, але ви можете максимально використовувати в інтер’єрі цей колір саме в цей день. Це буде налаштовувати вас на новий лад та внесе гармонію у повсякденне життя.»

Анастасія Бродзянська