Ліс, бруд, холод? Чи похід, пісні та друзі?

За вікном вересень. І це не привід думати, що сезон походів потрібно відкласти на літо. Якщо ви з якоїсь причини ще не були в поході, то для вас є два шляхи вирішення цієї нагальної проблеми: по-перше, не панікуйте, по-друге, уже зараз починайте планувати вилазку з друзями на найближчі вихідні.

Припустімо, що з компанією, маршрутом, часом і місцем ви визначились. Та що ж взяти з собою, щоб потім не бігти в найближчий магазин, що розташований за «-надцять» кілометрів?

Для такого випадку ми підготували для вас список речей, які варто (обов’язково потрібно!) взяти з собою в похід, щоб він приніс максимум позитивних вражень. Підготовка, планування й закупівля – вже 90% вдалого походу, 10% вдалого походу становлять ваше самопочуття й погодні умови.

Отже, уявімо, що перед вами ПВД – похід вихідного дня. Це особливий вид походу, список речей для якого буде відрізнятись і від багатоденного походу у гори, і від інших похівд.

Туристичне спорядження

Рюкзак

Він повинен тримати форму, мати велику кількість зовнішніх кишень для дрібниць і один головний відсік. Вистачить рюкзака на 80 л (для чоловіків) та на 50-60 л (для жінок). Лямки мають бути широкими і не врізатися в плечі, речі мають вміщуватись у середину, щоб вони не губились дорогою і не псувались об гілки кущів та дерев. Наприклад рюкзак фірми TerraIncognita можна придбати за ціною від 2 до 4,5 тис. грн.

Намет

Вигідний варіант тримісний з тамбуром, куди можна скласти речі. Кращим варіантом матеріалу, з якого буде виготовлений зовнішній тент, є поліестер, він не деформується під час намокання й не псується під дією ультрафіолетового випромінювання. Можна взяти полегшений намет вагою 1-2 кг, але в такому випадку обов’язково потрібно взяти додатковий тент від дощу (Terrasport буде непоганим і до того ж бюджетним варіантом) або ж взяти намет вагою три – чотири кг, але який вже буде захищений від несприятливих погодних умов водовідштовхувальним покриттям (Commandor). Ціна таких наметів – від трьох тисяч гривень.

Каремат / туристичний килимок

Краще взяти його, аніж надувний матрац. Порівняно з іншим спорядженням він недорогий, а прослужить досить довго. Його можна використовувати в інших умовах: на пляжі або як килимок для йоги (Champion, Polifoam, ціновий діапазон 150-250 грн.).

Спальник

Для походу восени потрібен міжсезонний спальник, він має бути утеплений пухом, який швидко висихає. Легкий і теплий (вага до 1,5 кг, температура комфорт +9º; температура екстрим -5º; DeuterDreamLite 250 L, рекомендована модель для тих, хто цінує тепло, ціна –1500 грн.).

Сокира (краще, все ж збирати хмиз, але якщо його не буде, то доведеться користуватись цим інструментом. Пам’ятайте, що вирубування дерев, товщина стовбурів яких в діаметрі більше 15 см – карається законом).

Одяг

Дощовик або пончо.

Дві пари зручного взуття: черевики для трекінгу на ноги, кросівки в рюкзак.

Спортивні штани (в жодному разі не джинси, якщо вони намокнуть, то простіше їх буде вкинути в багаття, ніж висушити, до того ж вони важкі).

Термобілизна (RadicalMagnum, 865 грн.), додаткова спідня білизна, теплі шкарпетки (кілька пар).

Спортивна куртка зі знімною флісовою підкладкою, яку можна використовувати окремо як кофту (JackWolfskin, від 2 тис. грн., але підійде будь-яка тепла куртка).

Синтетична футболка (синтетика краще зберігає тепло і сохне швидше, ніж натуральна тканина).

Кофта / худі / толстовка.

Шапка.

Одяг для сну.

Вода

У природній водоймі вода може бути технічною, якою можна буде помити посуд, вимити овочі, але не використовувати в їжу й не пити.

Якщо ви не впевнені, що водою з колодязів найближчого населеного пункту можна користуватись, то воду доведеться брати з собою, з розрахунку 1 л на людиногодину, плюс – для використання під час приготування їжі; якщо впевнені в якості води – то можете взяти з собою кілька пластикових каністр чи пластикових пляшок (не забудьте їх прибрати за собою після завершення вашого походу!).

Їжа

Тушонка вищого ґатунку (кілька банок), ковбаса сирокопчена (суха), сир твердий / соєвий сир, рибні консерви або овочеві консерви (для вегетаріанців).

Крупи (гречка, рис, вівсянка), макаронні вироби.

Овочі (картоплю краще не брати, вона важка і займає багато місця).

Хліб, печиво, цукерки.

Цукор, молоко згущене, чай (в пакетиках), кава (розчинна / 3-в-1).

Набір для їжі

Казанок, тарілка, кружка (не керамічне, все металеве або ж виготовлене з термостійкого пластику).

Ложка, виделка, швейцарський ніж.

Термокружка / термос.

Фляга / пляшка для чистої води (об’єм 2 л).

Обов’язкові дрібнички

Засоби гігієни.

Зубна паста і щітка.

Мило, рушник, туалетний папір (на 2 дні цього набору вистачить).

Аптечка: анальгін, цитрамон, аспірин, панкреатин, активоване вугілля, йод / зеленка, пантенол, перекис водню, бинти, інші специфічні ліки, що призначені вам лікарем.

Документи: паспорт (обов’язково у водоізольованому пакеті).

Ліхтар (із запасними батарейками / акумуляторами).

Запальничка, сірники (у кожного з туристів).

Телефон; PowerBank (зовнішній акумулятор).

Цей список є структурованим і доволі чітким. Попадись він на очі якомусь гіпотетичному туристу-початківцю (яким була я п’ять років тому), цей мандрівник не мерз би в поході одного жовтневого дня і не ніс би на собі кілька зайвих кілограмів речей. Але все приходить з досвідом, а похід сам до вас не прийде, не збере речі, не покличе перевірених роками друзів з собою, не купить їжу… Тож хутчіш пакуйте рюкзаки, вдягайте їх на плечі й ідіть у похід.

P.S. У списку не зазначено найголовніше – гітара. Не забудь її вдома, будь-ласка. А ще непогано взяти з собою того, хто вміє на ній грати. Гарного відпочинку!

Коментар спеціаліста

Катерина Позняк (Розмаріцина), КМС зі спортивного туризму, учасниця клубу екстремального відпочинку «SEMARGL»: «Рюкзак, спальник, намет, каремат – ось обов’язкові речі в будь-якому поході. Потрібно також завчасно скласти меню, взяти найнеобхідніші продукти, щоб не тягти зайвого. У ПВД вистачить рюкзака на 50-60 л.

Спальник має бути легким і одночасно теплим (зробленим з натурального пуху).

Якщо йдете групою, то потрібно розподілити, хто що нестиме (хтось намет, хтось казанки, хтось спальники, продукти потрібно рівномірно розподілити між учасниками походу).

Насправді, від дрібниць залежить усе!»

Марія Сусло