Літо в США… і кілька тисяч доларів зверху!

Щороку з наближенням літа студенти починають замислюватися: де провести ці довгоочікувані канікули? А ще – де знайти гроші на пам’ятний та яскравий відпочинок? Work an Travel USA дозволяє не тільки отримати незабутні враження, а й без проблем на це заробити. Ще й привезти кілька тисяч доларів додому! Що це за програма та як узяти в ній участь? З’ясуймо.

Сьогодні світ став надзвичайно доступним і лояльним до пересування, а особливо – для студентів. Поїхати за кордон чи то на відпочинок, чи то на навчання, чи то на заробітки – нескладно.

І який студент не чув про програми культурного обміну? Одна з найпопулярніших, звичайно, – це програма Work an Travel USA. Щороку до Сполучених Штатів Америки прибувають тисячі студентів з усього світу в рамках спонсорованої держдепартаментом США програми літньої праці Work and travel. Проект є частиною програми міжурядових обмінів Cultural Exchange Programs за участю Державного департаменту США.

Усі учасники на період перебування в США отримують статус Exchange visitor і офіційний дозвіл на роботу. Цій програмі вже понад 40 років, за які вона здобула популярність серед студентства більш ніж з 40 країн світу. Завдяки їй кожен студент будь-якого вишу України може на літніх канікулах поїхати до Америки, пожити в оточенні нових людей з усього світу, попрактикувати англійську мову в її натуральному середовищі та отримати роботу у сфері обслуговування, торгівлі або розваг.

Тут можна заробляти від 7 до 13 доларів за годину. Кількість зароблених грошей залежить від старанності (можна працювати і на двох роботах), витрат на помешкання, харчування і розваги.

Зазвичай на самому початку роботи за програмою Work and Travel учасники проходять тренінг, що триває від одного дня до двох тижнів. За цей час вони отримують стажування та напрацьовують досвід.

З чого почати?

Стати учасником програми Work and travel може студент стаціонару вищого навчального закладу України віком від 18 до 23 років з базовим знанням англійської мови (мінімум – Pre-Intermediate).

Для участі у програмі потрібно оформити:

дозвіл на роботу;

візу J1 в США;

форму DC-2019.

Оформити її самостійно практично нереально, тому студенти звертаються за допомогою в агентства, які займаються Work and travel USA. Агентство допомагає підготувати всі документи, організовує співбесіду в посольстві, підтримує учасника під час його перебування в США.

Дуже важливо правильно вибрати агентство, пройти там співбесіду і почати збирати всі документи. Співбесіди в агентствах починаються 1 вересня і закінчуються у квітні. В Україні таких агентств дуже багато: Studentland ТМ, Study.ua, Startravel та інші. Коли всі документи зібрані та підписані, починається найвідповідальніше – вибір штату та місця роботи.

Як правильно обрати місце роботи?

Вибір місця роботи та штату, в якому доведеться прожити все літо, – дуже відповідальна справа. Адже хочеться, щоб від мандрівки залишилися тільки приємні спогади.

Щойно студент стає учасником програми – тобто вирішує питання з документами – агентство починає пошук роботи. Щомісяця для учасників проводять виставки вакансій, на яких студент має можливість поспілкуватися з роботодавцем наживо або за допомогою Skype і, зваживши всі за та проти, обрати свою омріяну вакансію.

Також є інший варіант – коли роботодавець сам обирає працівників. Цей спосіб, як правило, дорожчий на 100–200 доларів, але шанси отримати престижнішу роботу більші. Єдине, що потрібно студентові – це зняти коротке відеорезюме англійською мовою про себе, зазначити посаду і штат, у якому б хотілося працювати, і розмістити його на відповідному сайті. Усе! Залишається чекати на дзвінок свого майбутнього боса.

Важливий процес у виборі вакансії – спілкування з колишніми учасниками програми. Існує безліч форумів, груп у соцмережах та блогів в інтернеті, де студенти, які вже побували в США, діляться своїми враженнями та порадами для майбутніх учасників.

– Скажу коротко, за 4 місяці в США я: каталася на найкрутіших американських гірках; тричі змінювала житло; двічі – роботу; сварилася і мирилася мільйон разів; звільнялася – мене повертали; поверталася сама; кохала, ненавиділа; один раз ховалася від поліції; двічі мені робили пропозицію; схудла на три кілограми, а потім набрала сім; у мене з’явилися круті друзі-знайомі… Загалом, усім раджу! Це пам’ять на все життя! Знаєте, як у пісні – «Живи пока молодой, мальчик!» – розповідає колишня учасниця програми Інга Суходольська.

Що мені дасть програма Work and travel?

Будучи учасником програми Work and travel USA, студент легально працює на літніх канікулах у США у сфері обслуговування (готелі, ресторани, парки відпочинку, магазини, національні парки і т. д.) протягом 3–5 місяців.

Ти можеш подорожувати всією територією США, побачити на власні очі Нью-Йорк і Сан-Франциско, Бостон і Чикаго. А якщо тебе мало цікавить краса заокеанського життя – можеш усю зароблену чесною працею готівку привезти з собою на батьківщину і вже тут втілити власні ідеї та проекти.

Ти можеш знайти для себе роботу, яка відповідає твоїм потребам та інтересам. Учасникам програми дозволяють працювати на кількох роботах одночасно. Оплата праці в сфері обслуговування становить від 7 до 13 доларів за годину. Більшість студентів працює по 10–12 годин на добу.

Рівень англійської значно підвищиться вже за кілька тижнів. Тут студенти вільно підтримують бесіду з місцевими, зовсім не відчуваючи мовного бар’єру і комплексу спілкування чужою мовою.

Скільки можна заробити?

Всіх учасників програми Work and Travel USA ще до прибуття в США забезпечують вакансією з конкретною ставкою оплати праці – отже, ти знатимеш розмір своєї зарплати заздалегідь. Як ми вже з’ясували, мінімальний заробіток становить 7 доларів за годину. Деякі позиції передбачають чайові.

Розмір зарплатні також залежить від штату, в якому працює студент. У США з будь-якого громадянина – незалежно від того, корінний він житель країни або приїхав працювати за програмою – стягують прибутковий податок, різний у кожного штату. Однак у зв’язку з тим, що учасники Work and travel є громадянами України, програма має дозвіл повернути сплачені податки.

З урахуванням понаднормових студенти привозять додому близько 3–4 тисяч доларів. Хтось везе на батьківщину зароблені гроші в купюрах, а хтось – у ноутбуках, телефонах або інших речах.

Головне правило – це не порушувати законів США. Це загрожує серйозними наслідками. По-перше, досить значним штрафом, а по-друге – відмовою у повторному оформленні візи.

Мінуси? Хіба що довга розлука з домом.

Літня програма культурного обміну Work and Travel USA дозволяє студентам отримати гарний життєвий досвід; тимчасову, але добре оплачувану роботу в США і яскраві враження від подорожей. Якщо ти досі не загорівся ідеєю провести літо в США – ось кілька пунктів.

Work and Travel – це доступна можливість отримати досвід роботи в закордонній організації та познайомитися з принципами роботи американських компаній. А після повернення додому – користуватися цим досвідом на шляху до свого професійного Олімпу. Після програми студенти отримують нове резюме із зарубіжним досвідом роботи і кількома відгуками від іноземних роботодавців. Тож це може полегшити процес працевлаштування на батьківщині.

em> Work and Travel – це море вражень, незабутніх спогадів та нових друзів з усіх куточків планети. Після закінчення робочого контракту кожен учасник програми має законне право використати 30 днів на подорожі не тільки Штатами, а й Канадою та Мексикою. Охочі можуть орендувати авто та вирушити до омріяних Нью-Йорку, Лос-Анджелесу, Флориди чи Каліфорнії.

Work and Travel – це розмовна англійська мова. Часто у студентів не виходить вільно розмовляти англійською, тому що не вистачає розмовної практики. Але вже за кілька тижнів перебування в США, повністю занурившись у мовне середовище і постійно спілкуючись з носіями мови, більшість студентів починають вільно говорити, зовсім не відчуваючи мовного бар’єру.

Поради від колишніх учасників

Опиняючись в аеропорту іншої країни, а особливо – такої далекої, як США, більшість студентів починають панікувати: а що робити далі?! Нижче – кілька правил та порад від колишніх учасників програми Work and Travel USA, які допоможуть новим мандрівникам не розгубитися та відчувати себе впевнено за океаном:

1. Заздалегідь варто уточнити в роботодавця, якими способами можна дістатися до місця призначення, де на тебе чекає робота по Work and Travel. Дізнайся вартість квитка. Можливо, буде вигідніше придбати квиток одразу в обидва кінці.

2. Якщо обраний тобою серед усіх вакансій, що надаються Work and Travel, роботодавець не надає житла – завчасно подбай про бронювання місця в недорогому готелі на перший час. У перші дні перебування в США ти матимеш можливість знайти більш оптимальне для себе місце.

3. Дій спокійно і не поспішай. Не тікай з аеропорту чимдуж до таксі, щоб дістатися місця проживання. Спершу потрібно звернутися до Information Center. Цілком можливо, що дешевше буде скористатися метро чи автобусом.



4. Відразу придбай детальну карту міста з усіма вулицями, пам’ятками та схемами руху громадського транспорту.

5. Не поспішай витрачати кошти на їжу в закладах на кшталт McDonald’s чи Burger King. Це – досить дороге задоволення, шкідливе для здоров’я. Якщо є можливість самостійного приготування їжі, відшукай будь-який супермаркет, де можна придбати звичайні продукти.

6. Почати шукати друге місце роботи можна відразу ж після прибуття до місця перебування, зазначеного в документах Work and Travel. Ти можеш порадитися з колегами або навіть зі своїм керівником. Найчастіше з’ясовується, що його приятель також володіє невеликим ресторанчиком – а там саме потрібні працівники на неповний робочий день.

Отже, єдине, що потрібно для подорожі в далеку країну США і набуття неоціненного досвіду – це твоє бажання і прагнення до нового. Лови свій шанс, адже студентські роки в нас одні!

Маргарита Півень