Лоукостер SkyUp запускає нові рейси з України до ОАЕ

Компанія SkyUp Airlines відкриває нові рейси зі Львова, Харкова та Запоріжжя до ОАЕ. Квитки вже знаходяться у продажу.
Національний український авіаперевізник, головним завданням якого є комфортний лоукост – перевезення пасажирів до країн Близького Сходу, Північної Африки, Східної та Південної Європи, з жовтня місяця запускає нові рейси з трьох міст України.
Як повідомила прес -служба
Зазначимо, що рейс зі Львова до міста Шарджа відкривається з 26 жовтня й буде здійснюватися щосереди та щосуботи.
Рейс з Харкова до Шарджі почне діяти з 25 жовтня щовівторка та щоп’ятниці. А із Запоріжжя туристи зможуть літати з 27 жовтня щочетверга та щонеділі.
Вартість квитків в один бік починається від 3207 грн.
Нечай Марина