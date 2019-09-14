Лоукостер SkyUp запускає нові рейси з України до ОАЕ

Компанія SkyUp Airlines відкриває нові рейси зі Львова, Харкова та Запоріжжя до ОАЕ. Квитки вже знаходяться у продажу.

Національний український авіаперевізник, головним завданням якого є комфортний лоукост – перевезення пасажирів до країн Близького Сходу, Північної Африки, Східної та Південної Європи, з жовтня місяця запускає нові рейси з трьох міст України.

Як повідомила прес -служба авіакомпанії , тепер українці можуть летіти до Об’єднаних Арабських Емірат зі Львова, Харкова та Запоріжжя.

Зазначимо, що рейс зі Львова до міста Шарджа відкривається з 26 жовтня й буде здійснюватися щосереди та щосуботи.

Рейс з Харкова до Шарджі почне діяти з 25 жовтня щовівторка та щоп’ятниці. А із Запоріжжя туристи зможуть літати з 27 жовтня щочетверга та щонеділі.

Вартість квитків в один бік починається від 3207 грн.

Нечай Марина