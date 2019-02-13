Лупа: причини та лікування

Лупа – проблема досить поширена, хоча мало хто охоче про неї говорить. Неприємність цього явища ще й в тому, що воно не тільки псує зовнішній вигляд, а й сигналізує про проблеми зі здоров’ям. Чому з’являється та як позбутися? Читайте далі у нашому матеріалі.

З’ясовуємо причину

Спочатку слід чітко визначити, що таке лупа. Через занадто активну рекламу шампунів, багато в кого складається враження, що це – лише невеликий косметичний дефект. Проте все не так просто. Лупа з’являється при відлущуванні відмерлих рогових лусочок на тій ділянці шкіри голови, що вкрита волоссям. Раз у чотири тижні старі відмерлі частинки шкіри голови відлущуються, тому невелика кількість лупи – це нормально. Проте якщо лупа з’являється частіше та у більш значних масштабах, варто занепокоїтися – це може бути ознакою хвороби!

Якщо лупа пов’язана з хворобою, тут є декілька варіантів. По-перше, лупа може бути випадком псоріазу. Псоріаз – це захворювання, що не є інфекційним. Воно вражає ділянки шкіри червоними сухими псоріатичними бляшками-плямами. Такі бляшки покриті білими лусочками, які легко відокремлюються, якщо до них доторкнутися. Це явище легко переплутати із простою лупою.

Також лупа може бути ознакою себореї. Судячи з проведених вченими досліджень, лупа при себореї з’являється через розлад процесу салоутворення у шкірі голови. Таке захворювання є хронічним, часто виникає загострення.

Ще одне з можливих клінічних пояснень лупи – екзема. Екзема не є заразною, проте має нервово-алергічну природу. Серед симптомів – сильний свербіж та почервоніння шкіри. Це найбільш нечастий випадок, тому що екзема доволі рідко утворюється на шкірі голови. Проте, якщо це таки відбулось, лупа згодом з’явиться.

Крім того, лупа може пояснюватись грибковим захворюванням. Зазвичай такий грибок є чи не на всіх дорослих людях планети. Проте не у всіх він входить в активну фазу розвитку. Якщо організм піддався стресу, алергії, або відбулося пониження рівня імунітету, то дуже можливий розвиток цього грибка.

Якщо у вас занадто рясна лупа, якщо на шкірі голови не тільки «сніжинки» із лусочок шкіри, а й почервоніння або свербіж – обов’язково зверніться до дерматолога.

Проте лупа – це не обов’язково серйозна хвороба. Вона дійсно може бути косметичною проблемою. Також не треба забувати, що лупа на шкірі голови може з’явитись через підвищену сухість шкіри. Для того, щоб підтвердити таку причину появи лупи, простежте ще й за станом шкіри на руках та ногах. Якщо у вас суха шкіра пальців та п’ят, то, скоріш за все, лупа з’явилась саме через поганий стан шкіри.

Лупа також залежить від віку людини. У підлітків від 14 років та у дорослих до 45 років найбільша ймовірність розвитку цього неприємного явища. Чоловіки також більше схильні до лупи. Це пов’язано тим, що чоловічі сальні залози виробляють більше жиру, а також із чоловічими гормонами. Якщо у вас жирна шкіра та волосся – це теж може бути можливою «платформою» для розвитку лупи. Оскільки лупа часто може з’являтися через проблеми з імунітетом, погане харчування може стати причиною її появи. Також лупа може утворитися внаслідок надлишкового куріння та споживання алкоголю.

Перемагаємо лупу: поради експерта

Способами боротьби з лупою поділилася майстер-перукар Валентина Заброда.

«По-перше, вам слід з’ясувати, з якою саме лупою ви стикнулися. Якщо лупа має ознаки захворювання, обов’язково зверніться до лікаря. Проте не всі люди хочуть іти до лікарні, тому звертаються до перукарів. Ми вже звикли до таких питань і знаємо про це чи не стільки ж, скільки й лікарі. Звичайно, із серйозними ситуаціями на кшталт екземи чи псоріазу просто так не допоможеш, тут, ще раз наголошу, потрібно звернутись до лікаря. Однак деяким людям достатньо просто перехворіти на сезонну хворобу та вилікувати її – і лупа проходить. Також людям із лупою часто допомагають спеціальні шампуні.

Шампуні проти лупи – це дієві засоби, оскільки мають у своєму складі лікувальні домішки. Наприклад, протисвербіжні, протигрибкові, протизапальні складники. Також у шампунях можуть міститися такі вітаміни, що допомагають видалити відмерлі лусочки шкіри. Проте не єдиними шампунями можна вилікувати лупу. Багато хто любить вдаватися до народних методів медицини. Я не бачу в них нічого поганого, тому що трави здавна допомагали людям, а також вони є складниками багатьох шампунів. Тому для того, щоб позбутися лупи, я раджу декілька народних методів.

1. Якщо мити волосся чистим березовим соком, то це допоможе йому краще рости, прибере лупу.

2. Візьміть у рівних пропорціях настоянку календули та касторову олію. Перемішайте та застосовуйте на корені волосся.

3. Відріжте півлимона, вичавіть з нього сік. Змішайте з двома жовтками та додайте декілька крапель реп’яхової олії. Таку суміш потрібно втирати у корені волосся, а потім ретельно змити.

4. У рівних пропорціях змішайте відвар кори дуба та луски цибулі. Промийте відваром волосся, особливо приділяйте увагу корінню.

5. Взяти у пропорціях 2:1:1 висушену фіалку, траву котячої м’яти та траву вербени лікарської. Одну столову ложку суміші варити у 100 грамах соняшникової олії. Після цього відвар настоювати 8 годин, а потім процідити. Рідину втирають у шкіру голови, залишають на годину. Після цього волосся треба ретельно промити.

6. Квіти липи та ромашки заварити у пропорції 1:1. Потім залишити на 30 хвилин. Процідити та використовувати як ополіскувач для волосся.

7. Корінь лопуха також допомагає при лупі. Його потрібно дрібно нарізати та варити протягом 20 хвилин на невеликому вогні. Використовуйте відвар як ополіскувач після шампуню.

Не треба забувати й про профілактику лупи. Для цього обов’язково стежте за своїм раціоном харчування. Також не вдягайте чужих головних уборів – з ними можете перейняти на себе ще й грибок, що призведе до виникнення лупи. Часто мийте голову: не менше, ніж раз на тиждень. Після того, як помиєте волосся, не давайте йому довго бути мокрим, оскільки вологість теж сприяє виникненню лупи. Дотримуйтесь здорового способу життя, і це обов’язково позначиться на вашій зовнішності».

Олена Микитенко