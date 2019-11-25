“Маленький острів” у Нью-Йорку

Незвичайний парк-острів планують відкрити у 2021 році у Нью-Йорку.

Його вже прозвали “Маленький острів”. Парк розташується в західній частині біля Мангеттена, звідки можна помилуватися панорамою міста.

Дизайнерська задумка полягає в тому, що острів буде побудовано у вигляді тюльпану. Основою та опорою бетонної квітки будуть 132 колони. Тут буде все, як у звичайному “зеленому” місті: пагорби і газони, дерева (понад 100 видів) і чагарники.

Перлиною цієї конструкції стане амфітеатр, який зможе вмістити до 700 осіб. Там організовуватимуть живі виступи просто неба та освітні семінари.