Марк Антоній і Клеопатра: кохання чи політика

Він був досвідченим воїном і одним з найвпливовіших людей в Римі. Вона була красивою, молодою королевою однієї з найбагатших країн світу. Їхня перша зустріч викликала пристрасний роман і політичний союз, на який обоє були приречені.

Молоді роки імператора

В 42 році до нашої ери три наймогутніші людини Риму розділили між собою республіку. Тріумвірат Лепіда, Октавіана та Марка Антонія був непростим альянсом після неспокійних часів у імперії. Марку Антонію доручили правити у східних провінціях Риму. Сам він походив із стародавнього плебейського роду. У молодості він проводив час у колі столичної «золотої молоді», чим неабияк зіпсував свою репутацію. Сильний вплив на Антонія мав Гай Скрібоній Куріон, син консула. За твердженням Плутарха, саме через Куріона Антоній пристрастився до випивки, жінок і розгульного способу життя. Поступово Антоній став найближчим соратником Цезаря. Саме в цей час він зустрічається з привабливою королевою Єгипту — Клеопатрою.

Правління Антонія в Римській імперії

Антоній відправився у східні провінції, щоб виконувати свої нові державні обов’язки, тому любовні пригоди повинні були займати останнє місце. Тріумвірат, що правив на великій території Риму, повинен був терміново переозброїти армію на сході, забезпечити нові джерела фінансування війська і запустити каральну експедицію проти парфян, щоб помститися за принизливу поразку в 53 р. до н.е. Юлій Цезар планував таку експедицію перед тим, як його вбили, і Антоній прагнув продовжити роботу свого великого наставника. Він також знав, що головна перемога проти зовнішнього ворога буде в значній мірі підвищувати його особистий престиж і владу.

Однак інтереси Марка Антонія виходили за рамки римської політики. Він глибоко любив грецьку елліністичну культуру, цікавився історією завоювань Олександра Македонського. Антоній, скориставшись знаннями про Грецію, здійснив вдалу поїздку грецькими містами. Після відвідин Афін він отримав прізвисько “Діоніс — дарувальник радості”, а під час подорожі Малою Азією громадяни Ефесу подарували Антонію божественне звання “благодійника Діоніса.”

Зустріч з Клеопатрою

Грандіозна подорож Антонія продовжилася в місті Тарс, сучасний південь Туреччини. Звідси він послав гінця до королеви Єгипту, запрошуючи її на зустріч. На той момент це була політика, а не задоволення, так як Риму потрібно було задіяти величезне багатство Єгипту, об’ємні поставки зерна і заручитися військово-стратегічною підтримкою. Клеопатра також мала вагомі політичні причини, щоб зустрітися з Антонієм. Дружба з одним з найвпливовіших людей Риму принесе більш тісні зв’язки з республікою, консолідація з Антонієм зміцнить її позиції у владі і, можливо, навіть розширить володіння.

Ведучи блискучу політичну гру, Клеопатра відкладає свій від’їзд, тим самим посилює очікування Антонія і забезпечуює все необхідне, щоб перша зустріч римського імператора з єгипетською королевою була незабутня. Неймовірна краса Клеопатри одразу зачарувала і захопила Марка Антонія, котрий відзначався любов’ю до розкоші. Вона з’явилася в Тарсі, пливучи по річці Сідніс в чудовому човні із золотим обрамленням, фіолетовими вітрилами і срібними веслами. Клеопатра була вбрана у сукню з золотою вишивкою і виглядала, як Афродіта.

Антоній і Клеопатра влаштували розкішний бенкет. Клеопатра, конкуруючи із Антонієм, стверджувала, що вона могла витратити десять мільйонів сестерцій за одну вечерю. Бенкет наступного вечора був більш прекрасним і пишним, ніж зазвичай, поки Клеопатра не закликала випити келих оцту. Вона зняла сережку з перлинами і кинула її в кислу рідину. Усі присутні спостерігали, як дорогоцінний камінь розчиняється. Потім Клеопатра випила цю суміш, отримуючи велике задоволення.

Ця історія, як правило, вважається апокрифічною і створена, щоб дискредитувати Клеопатру, яку Пліній називав повією. Але є свідчення, які дозволяють припустити, що випадки за участю перлини, можливо, відбувалися.

Грецька богиня любові

Перша зустріч з Клеопатрою сильно вразила Антонія. Пливучи у своєму позолоченому човні, вона була овіяна увагою юнаків, одягнених, як бог Ерос, а також дівчатами, які були схожі на морських німф. Антоній був вражений видовищною появою Клеопатри.

Усі слуги та воїни Антонія були зачаровані красою Клеопатри. Єгипетська королева була дуже розумна і далекоглядна, вона знала, що її запросять до палацу і була до цього готова.

У працях Сократа Родоського був описаний палац, у якому приймали Клеопатру. В декорі їдальні домінувало золото та дорогоцінне каміння. Вишукана зала також була обвішана дорогими килимами фіолетового і золотого відтінків. Клеопатра подарувала дорогі дивани Антонію і його оточенню. Марк Антоній намагався відповісти взаємністю на такий розкішний подарунок, але незабаром зрозумів, що він не може конкурувати з Клеопатрою. За словами Плутарха, єгипетська королева була переконана, що завоювати увагу Антонія буде набагато легше, ніж зваблювати Юлія Цезаря, коханкою якого була раніше. Адже вона тепер набагато досвідченіша у цих справах. У 28 років вона була впевнена в собі, розумна і вражала красою зрілої жінки.

За деякими даними краса Клеопатри настільки зачаровувала, що від неї не можна було відірвати погляду. Історики того часу описують її, як глибоко харизматичну жінку, котра заворожувала своїм голосом. Клеопатра також мала ще одну перевагу над римським імператором: Антоній бачив її в Олександрії 14 років тому і вже тоді був полонений її красою.

Нерозлучні закохані

Тепер вони палко закохані. Антоній і Клеопатра вперше разом провели зиму в 41-40 роках до н.е. в Александрії, де, за даними істориків, було унікальне поєднання єгипетської і грецької культури. Вони були нерозлучними супутниками, граючи в настільні ігри, бенкетуючи і проводячи час на полюванні.

Закохані вдавалися також і до нічних витівок. Наприклад, вони ходили по нічних вулицях міста, одягнені, як раби. Одного разу Антонія штовхнули у натовпі, навіть не підозрюючи, що це імператор Риму.

Антоній і Клеопатра часто організували пишні бенкети один для одного. Гроші для них нічого не означали, вони не роздумуючи витрачали їх. Про безрозсудне марнотратство і пишні бенкети писав історик Плутарх. Одного разу його дід розповідав йому про королівську кухню. Переважна більшість їжі готувалася саме там, у тому числі вісім смажених кабанів, що вразили його своїми розмірами. Він був упевнений, що все це готується для великої кількості гостей, проте королівський кухар розсміявся. Він розповів, що для Марка Антонія є 12 їдалень, які завжди здатні приготувати велику кількість їжі, адже смаки Антонія дуже непередбачувані. Антоній, здавалося, жив подвійним життям.

Він мав дві сторони свого характеру: тверезість і серйозність римлян та веселий діоніський дух греків. Дійсно, у рукописних згадках олександрійців йшлося про те, що в той час, як він був у компанії єгиптян, Антоній носив «маску» комедії, але з римлянами він хотів здаватися сильним і серйозним, тому одягав «маску» трагедії.

Невдала риболовля

Один анекдот розповідає про роздратування Антонія, коли Клеопатра стала свідком того, як він не зміг вправно порибалити. Зазнаючи невдачі, Антоній таємно наказав водолазам, щоб ті начепили на його гачок рибу, що вже була спіймана. Проте єгипетська королева була дуже розумна і спостережлива. Клеопатра зрозуміла, що відбувається. Вона голосно похвалила Антонія за майстерність рибалити і запросила його друзів, щоб ті також змогли подивитися на вправну риболовлю Антонія. Без відома імператора королева попросила водолаза почепити на гачок Антонія в’ялену рибу. Думаючи, що на цей раз буде справжній улов, Антоній витягнув мертву здобич. Побачивши це, всі зареготали. Клеопатра дражнила його, говорячи, що здобиччю Антонія є міста, царства і континенти, а не риба.

Тяжкі випробування для закоханих

Життя Антонія і Клеопатри містило баланс між їх смаками в задоволеннях та їх політичними обов’язками. Тим не менш, навесні 40 року до нашої ери з Риму прийшли новини, що зруйнували ідилію закоханих. Фульвія, дружина Антонія, і його брат зробили політичний виклик Октавіану, який управляв західною частиною Риму. Природньо, що Антоній був замішаний у цьому і, можливо, він дав їм своє мовчазне схвалення. Але змова розкрилася, і Антоній повинен був зробити все можливе, щоб переконати Октавіана в своїй невинності. Як не дивно, Фульвія померла в тому ж році, і Антоній отримав можливість захопити владу. Щоб довести свою лояльність і зміцнити союз, Антоній одружився на сестрі Октавіана, Октавії. Вона, на думку деяких вчених, була красивіша за Клеопатру, але Октавія мала помірковані римські погляди, що дуже відрізняли її від єгипетської королеви, яка була харизматичною і вміла насолоджуватися життям.

Антоній нарешті повернувся на схід в 37 році до нашої ери і відразу ж відновив свій пристрасний роман. Він як і раніше бачив у Клеопатрі не тільки незрівняну коханку, але і дуже ефективного правителя, чиї політичні амбіції були схожі на його власні. Він зміцнив своє право на владу в Єгипті, в той час як вона підтримала його запізнілу кампанію проти парфян, яка закінчилася катастрофою.

Битва Антонія з Октавіаном

У Римі Октавіан розглядав дії Антонія зі зростаючим презирством. Постійно зростала напруженість між колишніми союзниками, яка потім переросла у війну. Октавіан представляв цю війну, як боротьбу проти розпусної єгипетської цариці, у кігті якої потрапив Антоній. Війська римських противників зустрілися у Греції, де Октавіан зумів скоротити поставки допомоги Антонію з Єгипту. Змушений йти у бій, Антоній скористався порадою Клеопатри битися на морі. У 31 році до нашої ери близько 900 кораблів зіткнулися в битві біля мису Акціум.

Октавіан мав переваги у бою, бо його флот налічував 260 кораблів-лібурнів, які краще маневрували і були більш небезпечними. В той час як у Антонія було 220 кораблів. Маленькі кораблі Октавіана оточували великі – Антонія, проте не могли розбити такий потужний флот. Поки не сталася непередбачувана подія. Клеопатра замість того, щоб ввести в бій свої 60 легких кораблів, повернула на південь і вийшла з бою.

Марк Антоній, дізнавшись про це, перейшов з флагманського корабля на швидкохідну пентеру і наздогнав царицю. Після втечі головнокомандувачів битва тривала ще кілька годин.

Смерть закоханих

Після невдалої битви Антоній і Клеопарта жили в гавані Александрії, проте в 30 році до н. е. туди прибув флот Октавіана.

Майже весь флот Антонія перейшов на сторону противника. Марк Антоній не зміг витримати такої поразки і заколовся. Клеопатра була взята під варту і згодом покінчила життя самогубством. Після цього Октавіан Август став єдиновладним правителем Римської держави.

Так закінчилася історія кохання двох могутніх правителів Риму та Єгипту.

Зверук Марія